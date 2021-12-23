İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Netflix'ten ünlü ressam Bob Ross hakkında belgesel filmi

Netflix’ten ünlü ressam Bob Ross hakkında bir belgesel film geldi. Bu içeriğimizde sizler ile Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Arasında Gizlenen İhanet ve Hırs Belgesel filminin konusunu, yorumunu ve daha birçok merak edilen konuları inceleyeceğiz. Bu inceleme yazısında Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Arasında Gizlenen İhanet ve Hırs Belgesel filminin konusu, yorumu, incelemesi, IMDb puanı gibi aklınıza takılacak birçok sorunun yanıtları ile karşılaşacaksınız.

23 Aralık 2021 Perşembe 01:08
Netflix'ten ünlü ressam Bob Ross hakkında belgesel filmi
Takip Et:

Hemen hemen herkes şu cümleyi kurmuştur: Bob Ross’u kim sevmez ki? Yediden yetmişe, sanatla ilgisi olsun ya da olmasın fark etmeksizin; herkesi, etkileyici üslubu ve içe işleyen temposuyla gerçek sanatı icra eden ender sanatçılardan biri olmasıyla büyüsü altına almaktadır.

Seksenli yılların başlamasıyla, bir kanalda The Joy of Painting konseptiyle 30 sezon boyunca, ressamlıkla ilgisi olsun yada olmasın herkesi kendisine ve sanata hayran bırakmıştır. Gizemli, çekici kişiliyle Bob Ross; yavaç fakat akıcı olan diyalogları ile tuvallerle aşk yaşamayı hedef bilmiş.

Bob Ross belgesel filmi

Dürüst olmak gerekirse Bob Ross’u tek bir yazıya sığdırmak mümkün değil. Kendisinden günlerce, aylarca konuşulabilir. Daha çok orta yaş kategorisindeki insanların daha iyi hatırlayacağı, fakat daha genç bireylerinde belgeseller ya da yayın bantları aracılığıyla olsun tanıştığı Bob Ross, belki  de anlatılmaz yaşanır olgusunun karşılık bulmuş halidir.

Bu girişimlerin sahibi ise Kowalski’lerdir. Bob ile iyi ilişkiler besleyip, ortak şirket açarlar ve yıllar geçer. Geçen yıllar boyunca kendi zengin olma planlarını öne sürerler. Çok geçmeden de başarılı olurlar. Ünlü ressamın vefatından sonra isim ve şirket haklarını ellerine alarak... Bu sayede Bob Ross üzerinden kazanç sağlamaya devam ederler. Geriye sadece perişan bir evlat kalır. Bob Ross’un oğlu Steve, gerek haklar gerekse babasından kalan hatıralar için çabalasa da Kowalski’ler, çoktan dereyi geçmiştir. Mutlaka izlemeniz gereken bir belgesel. Şimdiden iyi seyirler dilerim.

IMDb: 7,2



Son Güncelleme: 23.12.2021 01:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NetflixBob RossBob Ross Belgesel FilmiKüçük Mutlu Ağaçların Arasında Gizlenen İhanet Ve Hırs Belgesel FilmiBob Ross Belgesel YorumBob Ross Belgesel Imdb Puanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix John of God: Şifacının Gerçek Yüzü konusu ve yorumu
Netflix John of God: Şifacının Gerçek Yüzü konusu ve yorumu
Netflix D.P. isimli dizinin konusu nedir?
Netflix D.P. isimli dizinin konusu nedir?
Chapelwaite dizi konusu ve yorumu
Chapelwaite dizi konusu ve yorumu
Şeker Adam’ın Laneti filmi konusu nedir? Oyuncuları kim?
Şeker Adam’ın Laneti filmi konusu nedir? Oyuncuları kim?
Netflix Lise Takımı dizisinin konusu ne? Lise Takımı dizisi oyuncuları kimler?
Netflix Lise Takımı dizisinin konusu ne? Lise Takımı dizisi oyuncuları kimler?
Trapped dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kim?
Trapped dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kim?

Popüler Haberler

İbrahim Kalın, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini paylaştı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Netflix'ten ünlü ressam Bob Ross hakkında belgesel filmi
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 23 Aralık 2021 Perşembe Instagram giriş sorunu
En iyi Google Play tarayıcı uygulamaları hangileri? Ücretsiz Google Play tarayıcı uygulamaları
23 Aralık 2021 Perşembe evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 23 Aralık 2021 Perşembe
Babaları rahat ettirecek en iyi 10 koltuk
PUBG Mobile hilesi nasıl yapılır?
Netflix John of God: Şifacının Gerçek Yüzü konusu ve yorumu
Rüyada deniz görmenin anlamı nedir? Rüyada denizin dalgalı olduğunu görmek, rüyada denizde yüzmek, denize gitmenin anlamı nedir?
Servis şoförü (okul) ne kadar maaş almaktadır? En yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?
Mısır ekimi nasıl yapılır? Türkiye'de mısır üretimi yapılan yerler nereleridir?
Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçileri ne kadar kazanıyor? 2021 Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi maaşları ve iş ilanları
İş yeri açmak için hangi belgeler gereklidir? İş yeri açma maliyeti ne kadar?
E-Devlet'ten kredi kartı aidatını geri alma başvurusu nasıl yapılır?
Simit satma şartları nelerdir? Simit tezgâh fiyatları ne kadar?
Giyim mağazası açmak isteyenlere KOSGEB'ten destek
Bağ-Kur'dan emekli olmanın şartları nelerdir?
Netflix Lise Takımı dizisinin konusu ne? Lise Takımı dizisi oyuncuları kimler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.