Netflix'ten ünlü ressam Bob Ross hakkında belgesel filmi

Hemen hemen herkes şu cümleyi kurmuştur: Bob Ross’u kim sevmez ki? Yediden yetmişe, sanatla ilgisi olsun ya da olmasın fark etmeksizin; herkesi, etkileyici üslubu ve içe işleyen temposuyla gerçek sanatı icra eden ender sanatçılardan biri olmasıyla büyüsü altına almaktadır.

Seksenli yılların başlamasıyla, bir kanalda The Joy of Painting konseptiyle 30 sezon boyunca, ressamlıkla ilgisi olsun yada olmasın herkesi kendisine ve sanata hayran bırakmıştır. Gizemli, çekici kişiliyle Bob Ross; yavaç fakat akıcı olan diyalogları ile tuvallerle aşk yaşamayı hedef bilmiş.

Bob Ross belgesel filmi

Dürüst olmak gerekirse Bob Ross’u tek bir yazıya sığdırmak mümkün değil. Kendisinden günlerce, aylarca konuşulabilir. Daha çok orta yaş kategorisindeki insanların daha iyi hatırlayacağı, fakat daha genç bireylerinde belgeseller ya da yayın bantları aracılığıyla olsun tanıştığı Bob Ross, belki de anlatılmaz yaşanır olgusunun karşılık bulmuş halidir.

Bu girişimlerin sahibi ise Kowalski’lerdir. Bob ile iyi ilişkiler besleyip, ortak şirket açarlar ve yıllar geçer. Geçen yıllar boyunca kendi zengin olma planlarını öne sürerler. Çok geçmeden de başarılı olurlar. Ünlü ressamın vefatından sonra isim ve şirket haklarını ellerine alarak... Bu sayede Bob Ross üzerinden kazanç sağlamaya devam ederler. Geriye sadece perişan bir evlat kalır. Bob Ross’un oğlu Steve, gerek haklar gerekse babasından kalan hatıralar için çabalasa da Kowalski’ler, çoktan dereyi geçmiştir. Mutlaka izlemeniz gereken bir belgesel. Şimdiden iyi seyirler dilerim.

IMDb: 7,2

