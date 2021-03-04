Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!

Dijital dizi ve film platformu Netflix, Türkiye’deki abonelik ücretlerine zam yapıldığını açıkladı. Netflix aboneliğinde bulunan 3 pakette de fiyat artışı yaşanırken, en büyük artış temel pakette meydana geldi. Netflix, abonelik ücretlerine en son 2019 yılında zam yapmıştı.

Yeni zammın ardından Netflix abonelik ücretleri şu şekilde:

Temel plan ücreti:

Eski fiyat: 17,99 TL

Yeni fiyat: 26,99 TL (%50 zam)

Standart plan ücreti:

Eski fiyat: 29.99 TL

Yeni fiyat: 49,99 TL (%37 zam)

Özel plan ücreti:

Eski fiyat: 41,99 TL

Yeni fiyat: 54,99 TL (%30 zam)

Netflix’ten zam açıklaması

Netflix’in Türkiye aboneliklerine zam yapıldığını açıklayan Netflix sözcüsü, platformdaki içeriklerin zenginleştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için üyelik ücretlerinin belirli bir oranda yükseltildiğini belirtti. Yeni ücretler 4 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak.