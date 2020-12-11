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netflix'te yeni winx heyecanı! yeni winx ne zaman başlayacak?

Bir döneme damgasını vurmuş olan çocuk çizgi dizisi Winx, şimdi de aynı çocukların yetişkinlikleri için geri dönüyor! İşte yeni Winx ile ilgili merak edilen her şey...

11 Aralık 2020 Cuma 20:02
netflix'te yeni winx heyecanı! yeni winx ne zaman başlayacak?
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Netflix’te Yeni Winx Heyecanı! Yeni Winx Ne Zaman Başlayacak?

Özellikle de 1995-2000li yılların çocuklarının büyük hayranı olduğu çizgi dizi Winx, bu kış bomba gibi bir diziyle geri dönüyor! 2000lerin çocuğu şimdilerin genci olan bir çok insan bu haberle büyük heyecan yaşadı.  Bu haberden sonr herkesin aklında dizinin ne zaman başlayacağı ve kimlerin kadroda yer alacağı büyük merak konusu oldu. Merak ettiğiniz her şey haberimizin devamında..

Yeni Winx’in Konusu..

Yeni Winx dizisinin konusu çizgi dizi Winx Club’a dayanacak. 2004’te ilk çıktığı zaman global bir başarıya ulaşan çizgi dizi ekranlara yetişkin dram dizisi olarak uyarlanacak.

Dizide bol bol fantastik unsurların yer alacağı herkes için beklenilen bir durum. Dizi genç bir peri olan Bloom ve arkadaşlarının olağanüstü hikayelerini anlatıyor.

Yeni Winx’in Başlama Tarihi

Dizinin oyuncu seçmeleri tamamlandı. İlk sezon yönetmen koltuğunda da Lisa James Larsson ve Hannah Quinn yer aldı.  Dizinin ilk sezon çekimleri ise aralık 2019’da bitti.  Dizide Bloom karakterini, genç oyuncu Abigal Cowen canlandıracak.

Dizinin ilk bölümü 22 ocak Cuma günü online dizi izleme platformu olan Netflix’te izleyicinin beğenisine sunulacak. Şimdiden herkese keyifli seyirler dileriz...  



Son Güncelleme: 11.12.2020 20:02
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