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Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır dizisi nerede çekildi?

Netflix platformunda 12 Kasım tarihinde yayınlanan 8 bölümü ile izleyenlerin beğenisini toplayan Bir Başkadır dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Dizinin setlerinin İstanbul'da kurulduğu ifade ediliyor...

17 Kasım 2020 Salı 18:52
Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır dizisi nerede çekildi?
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Netflix platformunda yayınlanan bölümleri ile izleyenlerin ilgisini üzerinde toplayan Bir Başkadır dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. 12 Kasım tarihinde yayınlanan 8 bölümü ile sevilen yapımlar arasında giren Bir Başkadır dizisinin çekimlerinin nerede gerçekleştirildiği merak edilen konular arasında yer alıyor.

Bir Başkadır dizisi nerede çekildi?


Etkileyici ve sürükleyici konusuyla uzun süredir sosyal medyada gündem olan Bir Başkadır dizisinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi önemli isimler yer alıyor.

Elde edilen bilgilere göre dizinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirildi. Meryem ve ailesinin yaşadığı evin çekimleri Beykoz’da yer alan Tokatköy’de gerçekleştirilirken Sinan’ın yaşadığı rezidans ile Şişli’de yer alıyor. Diğer sahnelerin de İstanbul’un çeşitli noktalarında kurulan setlerde çekildiği ifade ediliyor.



Son Güncelleme: 17.11.2020 18:52
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NetflixBir BaşkadırIstanbul
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