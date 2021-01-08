Netflix’te yayınlanan Azizler filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Filmin konusu ne?

Azizler filminin yönetmen koltuğunda, son olarak Vavien filmini yöneten Taylan Biraderler yer alıyor. Filmin senaryosunu ise, son dönemde en çok konuşalan dizilerden biri olan, Bir Başkadır dizisinin yönetmeni ve senaristi Berkun Oya yazdı. Film, 8 Ocak Cuma günü, Netflix’te yayınlandı ve izleyiciyle buluştu. Filmi henüz izlemeyenler, filmin oyuncu kadrosunu ve filmin konusunu merak ediyor.
Filmin konusu
Film, Engin Günaydın’ın canlandırdığı Aziz karakterini ele alıyor. Aziz, gençlik döneminin sonuna gelmiş, hayattan tat almayan bir karakter olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Hem çalıştığı işten hem de içinde olduğu ilişkiden uzaklaşmak isteyen Aziz, yalnız kalmaya ihtiyaç duyuyor. Tam bu noktada Aziz’in karşısına bir fırsat çıkıyor. Ancak Aziz, bu fırsatı değerlendirmek için bir yalan söylemek durumunda ve bu yalanı sürdürmesi gerekiyor. Bu yalanlar birlikte Aziz’in hayatı, büsbütün değişiyor.
Filmin oyuncu kadrosu
Engin Günaydın- Aziz
Haluk Bilginer- Erbil
Binnur Kaya- Kamuran
Öner Erkan- Alp
Fatih Artman
Gülçin Santırcıoğlu
İlker Aksum
Hülya Duyar- Rüya
Göktuğ Yıldırım- Caner
Helin Kandemir