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Netflix’te yayınlanan Azizler filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Filmin konusu ne?

Azizler filmi, 8 Ocak tarihi itibariyle, Netflix’te yayınlandı. Oyuncu kadrosu bir hayli güçlü olan film, izleyiciler tarafından merak ediliyor. İzleyiciler hem filmin konusunu, hem de filmde hangi oyuncuların bulunduğunu araştırıyor. İşte Azizler filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

08 Ocak 2021 Cuma 20:58
Netflix’te yayınlanan Azizler filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Filmin konusu ne?
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Azizler filminin yönetmen koltuğunda, son olarak Vavien filmini yöneten Taylan Biraderler yer alıyor. Filmin senaryosunu ise, son dönemde en çok konuşalan dizilerden biri olan, Bir Başkadır dizisinin yönetmeni ve senaristi Berkun Oya yazdı. Film, 8 Ocak Cuma günü, Netflix’te yayınlandı ve izleyiciyle buluştu. Filmi henüz izlemeyenler, filmin oyuncu kadrosunu ve filmin konusunu merak ediyor.

 

Filmin konusu

Film, Engin Günaydın’ın canlandırdığı Aziz karakterini ele alıyor. Aziz, gençlik döneminin sonuna gelmiş, hayattan tat almayan bir karakter olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Hem çalıştığı işten hem de içinde olduğu ilişkiden uzaklaşmak isteyen Aziz, yalnız kalmaya ihtiyaç duyuyor. Tam bu noktada Aziz’in karşısına bir fırsat çıkıyor. Ancak Aziz, bu fırsatı değerlendirmek için bir yalan söylemek durumunda ve bu yalanı sürdürmesi gerekiyor. Bu yalanlar birlikte Aziz’in hayatı, büsbütün değişiyor.

 

Filmin oyuncu kadrosu

Engin Günaydın- Aziz

Haluk Bilginer- Erbil

Binnur Kaya- Kamuran

Öner Erkan- Alp

İrem Sak- Burcu

Fatih Artman

Gülçin Santırcıoğlu

İlker Aksum

Hülya Duyar- Rüya

Göktuğ Yıldırım- Caner

Helin Kandemir

 

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 20:58
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Anahtar Kelimeler:
AzizlerNetflixEngin GünaydınHaluk BilginerBinnur Kayaİrem SakAzizler Filmi
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