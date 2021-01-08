Netflix’te yayınlanan Azizler filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Filmin konusu ne?

Azizler filminin yönetmen koltuğunda, son olarak Vavien filmini yöneten Taylan Biraderler yer alıyor. Filmin senaryosunu ise, son dönemde en çok konuşalan dizilerden biri olan, Bir Başkadır dizisinin yönetmeni ve senaristi Berkun Oya yazdı. Film, 8 Ocak Cuma günü, Netflix’te yayınlandı ve izleyiciyle buluştu. Filmi henüz izlemeyenler, filmin oyuncu kadrosunu ve filmin konusunu merak ediyor.

Filmin konusu

Film, Engin Günaydın’ın canlandırdığı Aziz karakterini ele alıyor. Aziz, gençlik döneminin sonuna gelmiş, hayattan tat almayan bir karakter olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Hem çalıştığı işten hem de içinde olduğu ilişkiden uzaklaşmak isteyen Aziz, yalnız kalmaya ihtiyaç duyuyor. Tam bu noktada Aziz’in karşısına bir fırsat çıkıyor. Ancak Aziz, bu fırsatı değerlendirmek için bir yalan söylemek durumunda ve bu yalanı sürdürmesi gerekiyor. Bu yalanlar birlikte Aziz’in hayatı, büsbütün değişiyor.

Filmin oyuncu kadrosu

Engin Günaydın- Aziz

Haluk Bilginer- Erbil

Binnur Kaya- Kamuran

Öner Erkan- Alp

- Burcu

Fatih Artman

Gülçin Santırcıoğlu

İlker Aksum

Hülya Duyar- Rüya

Göktuğ Yıldırım- Caner

Helin Kandemir