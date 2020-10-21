Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu

Netflix platformunda yeni dönemde birçok Türk dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Netflix, düzenlediği basın buluşmasıyla yeni dizilerini tanıttı. Online olarak gerçekleştirilen buluşmada Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer alacağı ‘Bir Denizaltı Hikayesi’ dizisi de tanıtıldı.

Netflix’in Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş, Türkiye’de üretilen orijinal yapımların dünyanın dört bir yanında büyük ilgi gördüğünü belirterek, Türkiye’deki içerik yatırımlarını yeni orijinal yapımlarla güçlendireceklerinin müjdesini verdi. Bu kapsamda Netflix’te Türk yapımı Fatma, 50 m2, Mücadele Çıkmazı, 9 Kere Leyla, Azizler, Bir Denizaltı Hikayesi, Uysallar, Pera Palas’ta Gece Yarısı, Kuş Uçuşu, Kod Adı: Kulüp, Erşan Kuneri, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?, 96 Yazı ve Beni Çok Sev yapımları izleyici ile buluşacak.

Fatma

Senaryosunu Özgür Önürme’nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu’nun yönettiği psikolojik drama mini dizisi ‘Fatma’nın başrol oyuncusu olarak Burcu Biricik öne çıkıyor. Fatma dizisinin oyuncu kadrosunda ise Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürkrol bulunuyor. Fatma’nın 2021 yılının ilk aylarında yayınlanması planlanıyor.

50 m2

BKM tarafından hazırlanan, senaryosunu Burak Aksak’ın kaleme aldığı 50 m2’nin yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir oturuyor. Dizinin başrolünde Gölge karakteriyle Engin Öztürk’ü izleyeceğiz. Dizi 27 Ocak 2021’de Netflix’te yerini alacak.

Mücadele Çıkmazı

Başrolünde Çağatay Ulusoy ile Emir Ali Doğrul’un yer aldığı, OGM Pictures tarafından hazırlanan filmin yönetmenliğini Can Ulkay üstlenirken, senaryosunu ise Ercan Mehmet Erdem kaleme alıyor. Mücadele Çıkmazı filmi, 15 Mart 2021’de Netflix’te yayınlanacak.

9 Kere Leyla

Yılın başında sinemalarda vizyona girmesi beklenen 9 Kere Leyla filmi, salgın nedeniyle 4 Aralık’ta Netflix’te yayınlanacak. Ezel Akay imzalı 9 Kere Leyla’nın başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy yer alıyor.

Azizler

Taylan Biraderler’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Berkun Oya kaleme alıyor. Filmin başrollerinde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman ve İrem Sak yer alıyor. Azizler filmi, 8 Ocak 2021’de Netflix’te olacak.

Bir Denizaltı Hikayesi

Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ’un üstlendiği aksiyon-macera türündeki dizinin yönetmenliğini Tolga Karaçelik yürütüyor. Dizinin yazar kadrosunda Jason George’nin yanı sıra Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı yer alıyor. Bir Denizaltı Hikayesi dizisinin yayın tarihi ilerleyen dönemlerde açıklanacak.

Uysallar

Ay yapım tarafından hazırlanan Uysallar dizisinin senaryosunu Hakan Günday kaleme alacak. Dizinin yönetmenliğini Onur Saylak üstlenirken, oyuncu kadrosu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Pera Palas’ta Gece Yarısı

Charles King’in aynı adlı kitabından uyarlanan dizi Karga Seven Pictures tarafından hayata geçirilecek. Senaryosunu Elif Usman’ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor.

Kuş Uçuşu

X kuşağı ile Z kuşağının çatışmasını anlatan Kuş Uçuşu dizisi, Meriç Acemi tarafından kaleme alınıyor. Dizinin yapımcılığını ise birçok kaliteli projenin yapımcılığını yapan Ay Yapım üstleniyor.

Kod Adı: Kulüp

Yapımcılığını Saner Ayar, Ayşe Durmaz ile O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Zeynep Günay Tan ve Seren Yüce yapıyor. Dizinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci yer alıyor.

Erşan Kuneri

Cem Yılmaz’ın GORA filminde yarattığı Erşan Kuneri karakterinin hayatı dizi oluyor. Yönetmenliğini ve başrolünü Cem Yılmaz’ın üstlendiği dizinin yapımcılığını ise Cmylmz Fikirsanat yapıyor.

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve sahnelendiği yıllarda gişe rekortmeni olan bir tiyatro klasiği olan ‘Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü? 18 yıl sonra moden uyarlaması ile filme dönüşüyor. Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu’nun üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Ecem Erkek, Engin Alkan, Devrim Yakut, Merve Dizdar, Ushan Çakır ve Bülent Çolak yer alıyor.

96 Yazı

OGM Pictures tarafından hazırlanan filmin yönetmenliğini Ozan Açıktan üstleniyor. 2021 yılının Haziran ayında yayınlanması planlanan filmin oyuncu kadrosunda Ece Çeşmioğlu, Fatih Şahin, Halit Özgür Sarı, Aslıhan Malbora, Süreyya Güzel ve Kubilay Tunçer yer alıyor.

Beni Çok Sev

Gişe rekortmeni olan 7.Koğuştaki Mucize filminin yönetmeni Ada Öztekin’in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Sarp Akkaya, Songül Öden, Ercan Kesal, Aleyna Özgeçen, Füsun Demirel, Güner Özkul ve Ushan Çakır yer alıyor.