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Netflix'te yayınlanacak Racket Boys dizisinin detayları

Netflix'te orijinal K-Drama dizisi yayınlanacak. Bu dizinin ismi Racket Boys oldu. Dizinin 31 Mayıs Pazartesi günü Netflix'te yayınlanması beklenmektedir.Dizinin birinci sezonu 16 bölümden oluşacak. İzleyiciler, Racket Boys dizisinin konusu ve oyuncuları araştırmaktadır. Racket Boys dizisinin konusu nedir? Bu haberimizde Netflix'te yayınlanacak Racket Boys dizisinin konusunu ve oyuncularını sizler için derledik. İşte Netflix'te yayınlanacak Racket Boys dizisinin detayları...

01 Haziran 2021 Salı 00:55
Netflix'te yayınlanacak Racket Boys dizisinin detayları
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Racket Boys

Racket Boys, senarist Jung Bo Hoon tarafından yaratılan yeni bir Netflix Orijinal K-Drama dizisidir. Yönetmenliğini Sanıklar ve Kalp Cerrahları isimli filmlerle yaptığı çalışmalarla tanınan Jo Young Kwang üstleniyor. "Racket Boys" un ilk bölümü 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü Netflix'te yayınlanacak.

Racket Boys'un toplam 16 bölümü var ve her Pazartesi ve Salı günü iki yeni bölüm olacak. Her bölümün yaklaşık 60 dakikalık çalışma süresi olacaktır.

Racket Boys dizisinin konusu ve oyuncuları

Ra Young Ja efsanevi bir badminton oyuncusuydu, ancak o zamandan beri emekli oldu. Ortaokul badminton takımının koçu olarak işe alındı ​​ve genç paspas takımının kazanmasını sağlamaktan daha fazla iş yapmadı.

 

Rol

Oyuncu Kadrosu

Yoon Hyun Jong

Kim Sang Kyung

Ra Young Ja

Oh Na Ra

Yoon Hae Kang

Tang Jun Sang

Bang Yun Barajı

Son Sang Yeon

Na Woo Chan

Choi Hyun Wook

Lee Yong Tae

Kim Kang Hoon

Lee Han Sol

Lee Ji Won

Han Se Yoon

Lee Jae In

Sol Jung

Kim Min Ki

Hong Yi Jang

Woo Hyun

Koç Bae

Shin Jung Keun

Bayan Shin

Baek Ji Won

 

Netflix’e gelmeden önce, Racket Boys’un bölümleri Güney Kore ulusal yayın hizmeti SBS’de yayınlanacak.

 

Bölüm   SBS Yayın Tarihi                Netflix Çıkış Tarihi

1             31/05/2021                          31/05/2021

2             01/06/2021                         01/06/2021

3             07/06/2021                         07/06/2021

4             08/06/2021                          08/06/2021

5             14/06/2021                           14/06/2021

6             15/06/2021                            15/06/2021

7             21/06/2021                              21/06/2021

8             22/06/2021                            22/06/2021

9             28/06/2021                            28/06/2021

10           29/06/2021                            29/06/2021

11           05/07/2021                            05/07/2021

12           06/07/2021                           06/07/2021

13           12/07/2021                           12/07/2021

14           13/07/2021                           13/07/2021

15           19/07/2021                           19/07/2021

16           20/07/2021                           20/07/2021

* Racket Boys’un gösterim tarihi 17 Mayıs 2021’den 31 Mayıs 2021’e değiştirildi.

 

 


Son Güncelleme: 01.06.2021 00:55
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Anahtar Kelimeler:
NetflixNetflix Racket Boys DizisiK-Drama Netflix
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