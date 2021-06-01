Netflix'te yayınlanacak Racket Boys dizisinin detayları

Racket Boys

Racket Boys, senarist Jung Bo Hoon tarafından yaratılan yeni bir Netflix Orijinal K-Drama dizisidir. Yönetmenliğini Sanıklar ve Kalp Cerrahları isimli filmlerle yaptığı çalışmalarla tanınan Jo Young Kwang üstleniyor. "Racket Boys" un ilk bölümü 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü Netflix'te yayınlanacak.

Racket Boys'un toplam 16 bölümü var ve her Pazartesi ve Salı günü iki yeni bölüm olacak. Her bölümün yaklaşık 60 dakikalık çalışma süresi olacaktır.

Racket Boys dizisinin konusu ve oyuncuları

Ra Young Ja efsanevi bir badminton oyuncusuydu, ancak o zamandan beri emekli oldu. Ortaokul badminton takımının koçu olarak işe alındı ​​ve genç paspas takımının kazanmasını sağlamaktan daha fazla iş yapmadı.

Rol Oyuncu Kadrosu Yoon Hyun Jong Kim Sang Kyung Ra Young Ja Oh Na Ra Yoon Hae Kang Tang Jun Sang Bang Yun Barajı Son Sang Yeon Na Woo Chan Choi Hyun Wook Lee Yong Tae Kim Kang Hoon Lee Han Sol Lee Ji Won Han Se Yoon Lee Jae In Sol Jung Kim Min Ki Hong Yi Jang Woo Hyun Koç Bae Shin Jung Keun Bayan Shin Baek Ji Won

Netflix’e gelmeden önce, Racket Boys’un bölümleri Güney Kore ulusal yayın hizmeti SBS’de yayınlanacak.

Bölüm SBS Yayın Tarihi Netflix Çıkış Tarihi

1 31/05/2021 31/05/2021

2 01/06/2021 01/06/2021

3 07/06/2021 07/06/2021

4 08/06/2021 08/06/2021

5 14/06/2021 14/06/2021

6 15/06/2021 15/06/2021

7 21/06/2021 21/06/2021

8 22/06/2021 22/06/2021

9 28/06/2021 28/06/2021

10 29/06/2021 29/06/2021

11 05/07/2021 05/07/2021

12 06/07/2021 06/07/2021

13 12/07/2021 12/07/2021

14 13/07/2021 13/07/2021

15 19/07/2021 19/07/2021

16 20/07/2021 20/07/2021

* Racket Boys’un gösterim tarihi 17 Mayıs 2021’den 31 Mayıs 2021’e değiştirildi.