Netflix'te yayınlanacak Erşan Kuneri dizisinin merak edilen oyuncu kadrosu

G.O.R.A. filmi ile ilk kez tanıştığımız ve daha sonra da Arif v 216 adlı yapımda tekrar bizlerle olan Erşan Kuneri karakteri izleyenler tarafından bir hayli sevilmişti. İki filmde de Erşan Kuneri karakterine Cem Yılmaz hayat vermişti. Cem Yılmaz şimdi de Netflix üzerinden izleyeceğimiz ‘Erşan Kuneri’ dizisinin senaristliğini yapmakla kalmayıp karakteri de tekrardan kendi canlandırarak yapımın başrol erkek oyuncusu olacaktır. Bu yılın Mart ayında çekimlerine başlanacağı söylenen yapımın 2021’in yaz aylarında da Netflix aracılığı ile ekranlarımızda olacağı söyleniyor. Dönem karakteri olan Erşan Kuneri’nin, dizisi de 1975 ile 1980 arası yılları konu alacak.

Dizinin oyuncu kadrosu;

Cem Yılmaz

Ünlü komedyen 48 yaşındadır ve İstanbul’da doğmuştur. Kendisi komedyenliğinin yanı sıra oyuncu, senarist, yönetmen, yapımcı ve müzisyendir. Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği’nden mezun olmuştur. En iyi bilinen işleri G.O.R.A., A.R.O.G., Hokkabaz, Arif v 2016 gibi filmleridir. 1.70 m uzunluğunda olan Cem Yılmaz 84 kg ağırlığındadır.

Uraz Kaygılaroğlu

34 yaşındaki yetenekli oyuncu Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. İlk defa Pis Yedili adlı yapım ile eknlarımızda boy göstermiştir. Sonrasında Ege’nin Hamsisi ve Klavye Delikanlıları gibi yapımlarda izlediğimiz Kaygılaroğlu, en son Sefirin Kızı adlı dizide Gediz adlı karaktere hayat vermiştir. Kendisi 1.88 m uzunluğundadır ve 75 kilodur.