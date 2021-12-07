Netflix'te yayınlana Kimse Sağ Çıkmayacak filmin konusu ve yorumu

Kimse Sağ Çıkmayacak filminin yorumu ile sizlerle birlikteyiz. Filmin konusu, yorumu, eleştirisi, oyuncuları ve karakterleri ile yayınlanma tarihi gibi bilgiler ile sizinle birlikte olacağız. Keyifli okumalar dileriz.

Netflix popüler içeriklerle bizlerle buluşmaya devam ediyor. Korku ve gerilim dalında bir çok film ile karşımıza çıkan dizi platformundan yorumlamak için seçtiğimiz film Kimse Sağ Çıkmayacak filmini ele alıyoruz. Yönetmenliğini Santiago Menghini yapmakta olduğu film ilham aldığı filmlerden yola çıkılmış ve daha farklı bir pozisyona taşınmış durumdadır. Diğer filmlerdeki gibi lanetli evler gibi öğelerin mevcut olduğu ve anlık gerilim sahnelerinden ön plana çıktığı bir film ile karşılaşmaktayız.

Meksika’da alt düzeyde bir hayat yaşamakta olan film kahramanımız Ambar isimli karakter bu sıkıntının yanında bir de hasta olan annesinin iyileşmesi için çabalamaktadır. Ancak genç kadının kendi hayalleri de vardır. Amerika ‘ya gitmek ve oradaki yaşam standartlarına erişmek istemektedir. En sonunda bunları gerçekleştirmeye karar verir ancak yalnızlık, çaresizlik ve bunların yanında parasız oluşu da onunla birlikte gelmektedir.

İçinde bulunduğu zor durumlara rağmen Ambar hayallerini gerçekleştirmek için çabalamaktan vazgeçmez. Hayatını şimdilik idame ettirecek bir iş bulur ve bir pansiyondan kendisi için oda kiralar. Bu durum onu mutlu eder çünkü eline para geçmektedir ve soğuk günlerde ısınabileceği bir odası vardır. Ancak günler geçtikçe garip şeyler olmaya başlamaktadır. Gece olduğunfa ağlama ve yardım isteyen çığlık sesleri duymaktadır.

Çalışma koşullarından öte filmde ön plana çıkan pansiyonda yaşadığı şeylerdir. Bu ise filmin akıcı olmasını oldukça etkilemektedir. Pansiyonda kalan diğer konaklayıcılar da ilginçtir. Ancak bunlar sayesine pansiyonda bir şeyler olduğunu anlamaya başlar. Bir şeyler olmaktadır. Ve “bir şeyler”den kast edilen bir kadın hatta lanetli bir kadındır. Bu durum izleyicinin gerilmesini sağlamaktadır. Film oldukça kısadır. 80 dakikaya sığdırılan film mümkün olduğunca etkileyicidir. Ancak bunun maksimum düzeyde olduğunu söylemek pek mümkün olmayacaktır. Puanlama olarak filmin beğenisini ifade edecek olursa 10 üzerinden 6 diyebiliriz. Vakit kaybı değildir ama yüksek bir performans beklemek de hata olur.

Filmin oyuncu kadrosu

Cristina Rodlo – Ambar

Marc Menchaca – Red

David Figlioli – Becker

David Barrera – Beto

Joana Borja – Simona

Alejandro Akara – Carlos

Vala Noren – Freja

Filmin kadrosu başarılı bir oyunculuk sergilemektedir. Cristina Rodlo Ambar karakterini başarılı bir şekilde canlandırmaktadır.

Sizlere filmin yorumu aktarmaya çalıştık. Böylece film analiz yazısının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere iyi seyirler dileriz.