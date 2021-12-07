Netflix'te yayınlana Kimse Sağ Çıkmayacak filmin konusu ve yorumu

Kimse Sağ Çıkmayacak filminin yorumu ile sizlerle birlikteyiz. Filmin konusu, yorumu, eleştirisi, oyuncuları ve karakterleri ile yayınlanma tarihi gibi bilgiler ile sizinle birlikte olacağız. Keyifli okumalar dileriz.
Netflix popüler içeriklerle bizlerle buluşmaya devam ediyor. Korku ve gerilim dalında bir çok film ile karşımıza çıkan dizi platformundan yorumlamak için seçtiğimiz film Kimse Sağ Çıkmayacak filmini ele alıyoruz. Yönetmenliğini Santiago Menghini yapmakta olduğu film ilham aldığı filmlerden yola çıkılmış ve daha farklı bir pozisyona taşınmış durumdadır. Diğer filmlerdeki gibi lanetli evler gibi öğelerin mevcut olduğu ve anlık gerilim sahnelerinden ön plana çıktığı bir film ile karşılaşmaktayız.
Meksika’da alt düzeyde bir hayat yaşamakta olan film kahramanımız Ambar isimli karakter bu sıkıntının yanında bir de hasta olan annesinin iyileşmesi için çabalamaktadır. Ancak genç kadının kendi hayalleri de vardır. Amerika ‘ya gitmek ve oradaki yaşam standartlarına erişmek istemektedir. En sonunda bunları gerçekleştirmeye karar verir ancak yalnızlık, çaresizlik ve bunların yanında parasız oluşu da onunla birlikte gelmektedir.
Çalışma koşullarından öte filmde ön plana çıkan pansiyonda yaşadığı şeylerdir. Bu ise filmin akıcı olmasını oldukça etkilemektedir. Pansiyonda kalan diğer konaklayıcılar da ilginçtir. Ancak bunlar sayesine pansiyonda bir şeyler olduğunu anlamaya başlar. Bir şeyler olmaktadır. Ve “bir şeyler”den kast edilen bir kadın hatta lanetli bir kadındır. Bu durum izleyicinin gerilmesini sağlamaktadır. Film oldukça kısadır. 80 dakikaya sığdırılan film mümkün olduğunca etkileyicidir. Ancak bunun maksimum düzeyde olduğunu söylemek pek mümkün olmayacaktır. Puanlama olarak filmin beğenisini ifade edecek olursa 10 üzerinden 6 diyebiliriz. Vakit kaybı değildir ama yüksek bir performans beklemek de hata olur.
Filmin oyuncu kadrosu
- Cristina Rodlo – Ambar
- Marc Menchaca – Red
- David Figlioli – Becker
- David Barrera – Beto
- Joana Borja – Simona
- Alejandro Akara – Carlos
- Vala Noren – Freja
Filmin kadrosu başarılı bir oyunculuk sergilemektedir. Cristina Rodlo Ambar karakterini başarılı bir şekilde canlandırmaktadır.
Sizlere filmin yorumu aktarmaya çalıştık. Böylece film analiz yazısının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere iyi seyirler dileriz.