Netflix'te mutlaka izlemeniz gereken diziler hangileri ?

Türkiye’de ve dünyada en yaygın dizi platformlarından biri olan Netflix’te mutlaka izlemeniz gereken diziler:

1-Elite

Dizi, zengin liseli gençlerin olduğu okula gelen bir grup yoksul öğrenci ile aralarında geçen olayları anlatıyor. İlk sezonundan itibarıyla dizi dünya çapında çok fazla ilgi gördü. Yakın zamanda 4. sezonu gelecek olan dizinin yeni sezonunda, bir önceki sezonda merak edilen soruların da cevaplarını alacağız. Dizinin yeni sezonunda bazı oyuncular yer almayacak ancak yeni sezonun oyuncu kadrosunda pek çok yeni isim olacak.

2-Ragnarok

Norveç yapımı dizinin ilk sezonu özellikle İskandinav mitolojisinden ilham alıyor. Dizi Thor’un güçlerine sahip olduğunu keşfeden bir gencin başından geçenler üzerine kurulu.Eski mitolojik öykülerin günümüz uyarlaması diyebileceğimiz bu dizi oldukça beğenildi.

3-Snowpiercer

Dizide, gezegenimiz – 150 derece dondurucu soğukla savaşmaktadır ve geriye sadece bir trenin vagonlarında yaşayan insanlar kalmıştır. Bu trende bir kast sistemi vardır. Herkes sosyal statüsüne göre farklı vagonlardadır. Bazı vagonlarda durum çok daha iyiyken diğer vagonlarda durum pek de iyi sayılmamaktadır.

4-Black Summer

Zombi dizisi arayanların kesinlikle kaçırmaması gereken yapımlardan biridir.Dizide salgının başlaması ile dünya kaosun içine sürüklenir. The Walking Dead tarzında ancak ondan biraz daha farklı bir dizi arıyorsanız mutlaka izlemelisiniz.

5-Dark

Kaliteli ve ince detaylarla örülmüş bir senaryo sahip olan Dark, çoğuna göre Netflix’in en başarılı projelerinden biri olarak görülüyor. Mekan seçimlerinin iyi olması ve kaliteli bir çekim kalitesine sahip olması onu diğer dizilere göre daha çok öne çıkarıyor. Dark, Almanların Netflix için çektikleri ilk yapım olmasına rağmen dünya çapında çok büyük bir ilgi görmüştür.

6-The Umrella Academy

Netflix’in en çok ilgi gören bir diğer yapımı The Umbrella Academy, farklı tarzda bir yapım izlemek isteyenler için oldukça güzel. Dizide bir süper kahraman ailesi ve onların başından geçen olaylar anlatılıyor.

7-Mindhunter

Seri katiller, gerilim ve gizemin bir arada olduğu bu yapım kesinlikle izlemeye değerdir. Özellikle dizideki hikayelerin gerçek hayatla bağlantılı olması onu çok daha çekici kılıyor.

8-Black Mirror

Teknoloji konusunda çok ilginç distopyalar sunan dizide bilim kurgu oldukça gerçekçi bir şekilde veriliyor. İnsanlar hem durumu daha iyi anlıyor hem de konu hakkında derin düşüncelere doğru yöneliyor. Geleceğin teknolojilerini konu alıyor gibi görünse de aslında bunları günümüz teknolojilerinden esinlenerek yapıyor. Durum böyle olunca ortaya çok ilginç senaryolar çıkıyor.

9-Vikings

Bu dizi, 2020’de biten diziden sonra 2021’de yeniden Vikinglerin hikayesini anlatmaya devam edecek. Orijinal dizinin son olaylarından 100 yıl sonrasını anlatacak ve tarihi İskandinav savaşçıları arasında yeni karakterlerle dolu olacak.

Yeni dizi, Leif Erikson, kız kardeşi Freydis ve Kral Harald Harada gibi Vikinglerin tarihine damgasını vuran gerçek kişilerin hikayelerini ekranlara uyarlama geleneğini takip edecek. Viking Leif, Kuzey Amerika’ya ulaşan ilk Avrupalı oldu. Freydis, cesur bir savaşçı olarak tarih yazdı. Ve Harald Norveç’te hüküm sürdü. Bu sırada Danimarka ve İngiltere üzerinde güç sahibi olmaya çalışıyor.

10-Lupin

Dizi yayınlandığı günden itibaren sadece 10 gün içinde Netflix’te dünya çapında en çok izlenen dizilerden oldu. Aksiyon, komedi ve gizem karışımı dizi, oldukça beğeni topladı.

Hayao Miyazaki’nin yönettiği Studio Ghibli’nin canlandırması da dahil olmak üzere diğer çeşitli prodüksiyonlara ilham veren Arsene Lupin kitabı olan Maurice Leblanc’ın çalışmalarının yeni ve çağdaş bir uyarlamasını getiriyor. Fakat Netflix yapımı dizi, farklı bir yol izledi. Hikayede Senegalli bir göçmenin oğlu olan profesyonel hırsız Assane, babasının zengin Hubert Pellegrini tarafından bir elmas kolyeyi çalmakla haksız yere suçlanmasının ardından çocukluğunda tutuklandığını görür. Assane henüz gençken babası hapishanede kendini öldürmüştür.

11-Stranger Things

Stranger Things’in uzun zamandır beklenen 4. sezonu bu yıl çıkacak. Yeni sezonda şu anda Rusya’da tutuklu bulunan Hopper’a gerçekte ne olduğunu öğreneceğiz. Eleven ve arkadaşları için bir sonraki zorlukların ne olacağına da tanıklık edeceğiz.

Dizinin yeni karakterleri arasında yeni isimler var. Mayısa Hawke’nin Robin’i canlandıran erkek kardeşi Levon Hawke, genç bir uyuşturucu bağımlısına hayat verecek. Bir röportajda Duffer Kardeşler, bu sezonun en korkutucu ve karmaşık sezon olacağı belirtmişlerdi.

12-La Casa De Papel

La Casa de Papel’in 5. sezonunun onayı izleyiciler tarafından iyi karşılandı. Yeni sezonun konusu hakkında henüz bir şey açıklanmadı. Ancak dizide yeni yüzlerin olacağını zaten biliyoruz. Bunlardan biri Sense8’de hem de yeni gelen Sky Rojo’da görülebilecek Miguel Angel Silvestre olacak. Oyuncu Profesör’ün yeni bir düşmanını oynayacak.

13-Sex Education

Sex Education, yeni sezonda daha olgun karakterlerini getirerek zaman atlayacak. Dizi, sosyal açıdan uyumsuz bir öğrenci olan Otis’i ele alıyor.

Ergenlik hormonlarının patlamasıyla, o ve arkadaşı Eric bu konuda çok başarılı olmasa da sürekli olarak diğer insanlarla ilişki kurmaya çalışıyor. Bir gün Otis, bir yeteneği olduğunu keşfeder.

Dizi aynı zamanda cinsel çeşitlilik, taciz, aseksüellik, uyuşturucular, kürtaj, aile, ebeveynlerin terk edilmesi, kız kardeşlik gibi derin temaları ele almaktadır.

14-The Witcher

The Witcher dizisi 2021 yılında ikinci sezonu ile geri dönecek. Dizi yepyeni bir karaktere sahip olacak. Sapkowski’nin yapıtında yer almasa da karakter en az üç bölümde yer alacağı düşünülüyor. Witcher, yalnız bir büyücü ve canavar avcısı olan Geralt of Rivia’nın zorlu yaşamını takip ediyor.

15-Cobra Kai

Bu yıl 3.sezonu başlayan dizi tıpkı öncekiler gibi, hayal kırıklığına uğratmadı ve bunu hayranların favori sezonu yapmak için daha da yoğun drama ve dövüş sahneleri getirdi.

Cobra Kai , Karate Kid serisinde takip ettiğimiz hikayeyi bizlere sunuyor. Filmlerin orijinal aktörleri Ralph Macchio ve William Zabka’nın yer aldığı bölümler, orijinal uzun metrajlı filmden 34 yıl sonra geçiyor ve iki dövüşçü karate dojolarını yeniden açtıklarında yine iki dövüşçü arasındaki rekabeti anlatıyor.

