Netflixte izlenme oranına göre en iyi 50 dizi ve konusu

Dünyanın en büyük dijital yayın platformu olan Netflix, Türkiye’de dizi ve film çekimlerine hız kesmeden devam ediyor. Farklı içerikler barından yayın platformunda birçok dizi yer almaktadır. İşte Netflix için hazırlanan 50 dizi ve konusu

En iyi dizi listesi

The Rain

Bilim kurgu ve gerilim olan dizi 6,3 İMDB puanı ile genç ikizin hayatta kalma mücadelesini aktarıyor.

Snowpiercer

Aksiyon, bilim kurgu ve drama türünde olan dizi 6,7 puanı ile trende hayata tutunmaya çalışan insanların hayatını konu alıyor

Living with Yourself

Dram türündeki dizi 7,2 puan ile karşımıza çıkmaktadır. Derin hikayelere yer veren dizide daha iyi bir insan olmak için mücadele eden adamın hayatını konu alıyor.

Atiye

Fantastik ve gizem konulu Türk yapım dizi oyuncuları Beren Saat ve Mehmet Günsür oynuyor. Anadolu’nun tarihi yerlerindeki çekimleri ile başarılı ressamı canlandıran Beren Saat’in gizemli hayatı söz konusu yer alıyor. Nemrut ve Göbeklitepe ile kendini gösteren dizi İMDB puanı 7,4 puan alıyor.

I Am Not ok With This

Bilim kurgu ve komedi tarzındaki dizi genç kızın yetişkinliğine adım atmadan önceki kendindeki değişimin farkına varması konu ediliyor. Süper güçlere sahip olan genç kız konulu dizi macera arayanlar için oldukça uygun diziler arasında yer almakta.

Exracurricular

Suç ve dram konulu dizi lise öğrencilerinin işlediği suçları konu ediniyor. 7,6 IMDB puanına sahip dizi oldukça dikkat çekici ve gizemli senaryolar yer alıyor.

Chilling Adventures of Sabrina

3 sezonluk dizi, dram ve fantastik konuları yer alarak gençlere uygun günümüz dünyasına göre uyarlanarak çekilmiştir.

Seven Seconds

Drama türündeki dizi ırkçılık olaylarına değiniyor. IMDB puanı 7,7

13 Reasons Why

Dram ve gizem konulu dizi 7,7 puan alıyor. Çok fazla uygun bulunmayan ve tavsiye edilmeyen dizi ABD’de bulunan gençlerin çoğunda intihara sürüklüyor.

Talihsiz Serüvenler Dizisi

Macera ve komedi dizisi 7,8 puan ile karşımzıda. Macera tadındaki bu dizi birçok gencin ve çocuklar tarafından izlenilmesi gereken bir dizi olarak tavsiye ediliyor.

You

2 sezon yayınlanan dizi dram ve suç konulu olarak 7,8 puan alıyor. Gerilim dolu dizide takıntılı bir adamın hayatına giren kadınlar üzerindeki olumsuz etkisi yer alıyor.

The Maniac

Icarus

Dram ve bilim kurgu tadındaki dizi psikolojik sıkıntı yaşayan insanları anlatıyor.

Spor belgesi olan değişik türdeki dizi 7,9 puan ile karşımızda. Doping kullanan sporcuların hayatlarını konu alan dizi 1 sezon olarak devam ediyor.

Russian Doll

Macera ve komedi dizisi gittiği bir gece kulübünde ölen kadının hayatını anlatıyor. Kısır döngüye giren kadının hayatı izleyicileri ile buluşuyor.

The OA

Dram ve fantastik türündeki dizi görme engelli genç kadının kaybolmasını anlatıyor. 20 yaşlarında geri evine dönen görme engelli kadının konusu yer alıyor.

El Chapo

Suç ve dram konulu dizi 7,9 puanı ile uyuşturucu skandallarını konu ediniyor. Pablo Escobar’ın işlediği suçları önek alarak oluşturulan dizi tutuklu kalan kişilerin hayat hikayesine yer veriyor.

Unorthodox

Drama türündeki dizi en yüksek imdb puanına sahip diziler arasında yer almakta. IMDB puanı 8,0

Explained

Suç belgeseli olarak karşımıza çıkan dizi 8,1 imdb puanı ile yüksek beğeni görüyor. YouTube videoları gibi yayın hayatına devam eden dizi sosyal medyayı önek alınarak hazırlanıyor.

Orange is the New Black

Dram ve komedi türündeki dizi bir kadının hapishaneden çıktıktan sonraki yaşam mücadelesini anlatıyor. 8,1 puanındaki dizi macera tadında.

The Umbrella Academy

Aksiyon türündeki dizi yeni gençlik dizilerine benzer bir platform sergiliyor.

Suburra

Aksiyon ve suç türündeki dizinin ımdb puanı 8,1 İtalyan mafyalarını canlandıran dizi hırsızlık konularını ele alıyor.





Altered Carbon

Aksiyon ve dram türündeki dizi 8,1 puan ile karşımızda. Roman uyarlamasından yola çıkılarak hazırlanan dizi kitap havasında. Bilim kurgunun da bulunduğu dizi geleceğe yönelik nelerin olabileceğini gösteriyor. 2. Sezonu tamamlayan dizi 3. Sezon için hazırlık yapıyor.