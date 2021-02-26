Netflixte izlenme oranına göre en iyi 50 dizi ve konusu

Dünyanın en büyük dijital yayın platformu olan Netflix, Türkiye’de dizi ve film çekimlerine hız kesmeden devam ediyor. Farklı içerikler barından yayın platformunda birçok dizi yer almaktadır. İşte Netflix için hazırlanan 50 dizi ve konusu
En iyi dizi listesi
The Rain
Bilim kurgu ve gerilim olan dizi 6,3 İMDB puanı ile genç ikizin hayatta kalma mücadelesini aktarıyor.
Snowpiercer
Aksiyon, bilim kurgu ve drama türünde olan dizi 6,7 puanı ile trende hayata tutunmaya çalışan insanların hayatını konu alıyor
Living with Yourself
Dram türündeki dizi 7,2 puan ile karşımıza çıkmaktadır. Derin hikayelere yer veren dizide daha iyi bir insan olmak için mücadele eden adamın hayatını konu alıyor.
Atiye
Fantastik ve gizem konulu Türk yapım dizi oyuncuları Beren Saat ve Mehmet Günsür oynuyor. Anadolu’nun tarihi yerlerindeki çekimleri ile başarılı ressamı canlandıran Beren Saat’in gizemli hayatı söz konusu yer alıyor. Nemrut ve Göbeklitepe ile kendini gösteren dizi İMDB puanı 7,4 puan alıyor.
I Am Not ok With This
Bilim kurgu ve komedi tarzındaki dizi genç kızın yetişkinliğine adım atmadan önceki kendindeki değişimin farkına varması konu ediliyor. Süper güçlere sahip olan genç kız konulu dizi macera arayanlar için oldukça uygun diziler arasında yer almakta.
Exracurricular
Suç ve dram konulu dizi lise öğrencilerinin işlediği suçları konu ediniyor. 7,6 IMDB puanına sahip dizi oldukça dikkat çekici ve gizemli senaryolar yer alıyor.
Chilling Adventures of Sabrina
3 sezonluk dizi, dram ve fantastik konuları yer alarak gençlere uygun günümüz dünyasına göre uyarlanarak çekilmiştir.
Seven Seconds
Drama türündeki dizi ırkçılık olaylarına değiniyor. IMDB puanı 7,7
13 Reasons Why
Dram ve gizem konulu dizi 7,7 puan alıyor. Çok fazla uygun bulunmayan ve tavsiye edilmeyen dizi ABD’de bulunan gençlerin çoğunda intihara sürüklüyor.
Talihsiz Serüvenler Dizisi
Macera ve komedi dizisi 7,8 puan ile karşımzıda. Macera tadındaki bu dizi birçok gencin ve çocuklar tarafından izlenilmesi gereken bir dizi olarak tavsiye ediliyor.
You
2 sezon yayınlanan dizi dram ve suç konulu olarak 7,8 puan alıyor. Gerilim dolu dizide takıntılı bir adamın hayatına giren kadınlar üzerindeki olumsuz etkisi yer alıyor.
The Maniac
Icarus
Spor belgesi olan değişik türdeki dizi 7,9 puan ile karşımızda. Doping kullanan sporcuların hayatlarını konu alan dizi 1 sezon olarak devam ediyor.
Russian Doll
Macera ve komedi dizisi gittiği bir gece kulübünde ölen kadının hayatını anlatıyor. Kısır döngüye giren kadının hayatı izleyicileri ile buluşuyor.
The OA
Dram ve fantastik türündeki dizi görme engelli genç kadının kaybolmasını anlatıyor. 20 yaşlarında geri evine dönen görme engelli kadının konusu yer alıyor.
El Chapo
Suç ve dram konulu dizi 7,9 puanı ile uyuşturucu skandallarını konu ediniyor. Pablo Escobar’ın işlediği suçları önek alarak oluşturulan dizi tutuklu kalan kişilerin hayat hikayesine yer veriyor.
Unorthodox
Drama türündeki dizi en yüksek imdb puanına sahip diziler arasında yer almakta. IMDB puanı 8,0
Explained
Suç belgeseli olarak karşımıza çıkan dizi 8,1 imdb puanı ile yüksek beğeni görüyor. YouTube videoları gibi yayın hayatına devam eden dizi sosyal medyayı önek alınarak hazırlanıyor.
Orange is the New Black
Dram ve komedi türündeki dizi bir kadının hapishaneden çıktıktan sonraki yaşam mücadelesini anlatıyor. 8,1 puanındaki dizi macera tadında.
The Umbrella Academy
Aksiyon türündeki dizi yeni gençlik dizilerine benzer bir platform sergiliyor.
Suburra
Aksiyon ve suç türündeki dizinin ımdb puanı 8,1 İtalyan mafyalarını canlandıran dizi hırsızlık konularını ele alıyor.
Altered Carbon
Aksiyon ve dram türündeki dizi 8,1 puan ile karşımızda. Roman uyarlamasından yola çıkılarak hazırlanan dizi kitap havasında. Bilim kurgunun da bulunduğu dizi geleceğe yönelik nelerin olabileceğini gösteriyor. 2. Sezonu tamamlayan dizi 3. Sezon için hazırlık yapıyor.