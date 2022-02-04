Netflix'te izlenen 10 popüler film hangileri ?

Netflix ,yayınladığı içeriklerle en fazla kullanılan platformlar arasında yer almaktadır. Nisan ayında Amerika’da en fazla izlenen 10 içerik şu şekildedir;
- What Lies Below
Tür: Gizem,Korku,Bilim Kurgu
Çıkış yılı: 2020
Oyuncular: Ema Horvath,Troy Iwata, Mena Suvari
Yönetmen: Braden R,Duemmler
Konusu: 16 yaşındaki kız,annesinin evleneceği kişinin kim olduğunu öğrenmek için kamptan döner.
- Concrete Cowboy
Tür: Dram
Çıkış yılı:2021
Oyuncular: Idris Elba, Caleb McLaughlin, Jharrel Jerome, Byron Bowers, Lorraine Toussaint, Clifford “Method Man” Smith
Yönetmen: Ricky Staub
Konusu: 15 yaşında olan bir gencin hayatına odaklanmaktadır. Kentsel kovboyluk hakkında bilgiler edinir.
- Saving Private Ryan
Tür: Drama
Çıkış Yılı:1998
Oyuncular: Tom Hanks, Edward Buns, Tom Sizemore, Matt Damon
Yönetmen: Steven Spielberg
Konusu: Normandiya işgalinden sonra bir grup askerin hikayesi konu edilmektedir.
- Legally Blonde
Tür: Komedi
Çıkış Yılı: 2001
Oyuncular: Reese Witherspoon, Luke Wilson, Selma Blair, Victor Garber ve Jennifer Coolidge
Yönetmen: Robert Luketic
Konusu : Bir kız öğrenci, erkek arkadaşını geri kazanmak için Harvard Hukuk Fakültesi’ne kaydolmaktadır.
- Sniper : Ghost Shooter
Tür: Gerilim, Aksiyon
Çıkış Yılı:2016
Oyuncular: Reese Witherspoon, Luke Wilson, Selma Blair, Victor Garber ve Jennifer Coolidge
Konusu: Sniper isimli film serisinin 6.filmidir. boru hattını teröristlerden korumak için görevlendirilmiş çok özel keskin nişancıları konu almaktadır.
- The Little Rascals
Tür: Komedi
Çıkış Yılı: 1994
Oyuncular: Travis Tedford, Kevin Jamal Woods, Jordan Warkol, Zachary Mabry, Bug Hall
Yönetmen: Penelope Spheeris
Konusu: bir televizyon programından etkilenen küçük çocuklar, kendi aralarındagrup kurarak çılgın olaylar gerçekleştirmektedirler.
- Friends With Benefits
Tür: Romantik Komedi
Çıkış Yılı: 2011
Oyuncular: Justin Timberlake, Mila Kunis, Patricia Clarkson, Jenna Elfman, Bryan Greenberg, Richard Jenkins ve Woody Harrelson
Yönetmen: Will Gluck
Konusu: İki yakın arkadaş, çok yakınlaşarak sevgili olurlar. Bunun bir sorun olmadığını ve sadece birbirlerine aşık olduklarını düşünmektedirler.
- Accepted
Tür: Komedi
Çıkış Yılı: 2006
Oyuncular : Justin Long, Blake Lively, Anthony Heald, Lewis Black ve Jonah Hill
Yönetmen: Steve Pink
Konusu: Bir grup lise öğrencisi , lise bittikten sonra kolejlere başvurur fakat reddedilirler. Daha sonra kendi sahte üniversitelerini kurmaktadırlar.
- Waterworld
Tür: Macera
Çıkış Yılı: 195
Oyuncular : Kevin Costner, Dennis Hopper, Jeanne Tripplehon, Tina Majorino ve Michael Jeter
Yönetmen: Kevin Reynolds
Konusu: Okyanus tüm kıtaları kaplamıştır. Korsanlar ,Okyanus’un kaplamadığı bir yer aramaktadır. Korsanlar ,genç bir kız ,korsanlar tarafından takip edilmektedir.
- The Last Kids on Earth : Happy Apocalypse to You
Tür: Macera
Çıkış Yılı: 2021
Oyuncular: Nick Wolfhard, Charles Demers, Monsterrat Henandez ve Garland Whitt
Yönetmen: Steve Rolston
Konusu: Netflix özel yapım olan filmde, Jack ve arkadaşları canavarlara karşı hayatta kalmak için savaşırlar.