Netflix'te izlenen 10 popüler film hangileri ?

Netflix ,yayınladığı içeriklerle en fazla kullanılan platformlar arasında yer almaktadır. Nisan ayında Amerika’da en fazla izlenen 10 içerik şu şekildedir;

What Lies Below

Tür: Gizem,Korku,Bilim Kurgu

Çıkış yılı: 2020

Oyuncular: Ema Horvath,Troy Iwata, Mena Suvari

Yönetmen: Braden R,Duemmler

Konusu: 16 yaşındaki kız,annesinin evleneceği kişinin kim olduğunu öğrenmek için kamptan döner.

Concrete Cowboy

Tür: Dram

Çıkış yılı:2021

Oyuncular: Idris Elba, Caleb McLaughlin, Jharrel Jerome, Byron Bowers, Lorraine Toussaint, Clifford “Method Man” Smith

Yönetmen: Ricky Staub

Konusu: 15 yaşında olan bir gencin hayatına odaklanmaktadır. Kentsel kovboyluk hakkında bilgiler edinir.

Saving Private Ryan

Tür: Drama

Çıkış Yılı:1998

Oyuncular: Tom Hanks, Edward Buns, Tom Sizemore, Matt Damon

Yönetmen: Steven Spielberg

Konusu: Normandiya işgalinden sonra bir grup askerin hikayesi konu edilmektedir.

Legally Blonde

Tür: Komedi

Çıkış Yılı: 2001

Oyuncular: Reese Witherspoon, Luke Wilson, Selma Blair, Victor Garber ve Jennifer Coolidge

Yönetmen: Robert Luketic

Konusu : Bir kız öğrenci, erkek arkadaşını geri kazanmak için Harvard Hukuk Fakültesi’ne kaydolmaktadır.

Sniper : Ghost Shooter

Tür: Gerilim, Aksiyon

Çıkış Yılı:2016

Oyuncular: Reese Witherspoon, Luke Wilson, Selma Blair, Victor Garber ve Jennifer Coolidge

Yönetmen: Don Michael Paul

Konusu: Sniper isimli film serisinin 6.filmidir. boru hattını teröristlerden korumak için görevlendirilmiş çok özel keskin nişancıları konu almaktadır.

The Little Rascals

Tür: Komedi

Çıkış Yılı: 1994

Oyuncular: Travis Tedford, Kevin Jamal Woods, Jordan Warkol, Zachary Mabry, Bug Hall

Yönetmen: Penelope Spheeris

Konusu: bir televizyon programından etkilenen küçük çocuklar, kendi aralarındagrup kurarak çılgın olaylar gerçekleştirmektedirler.

Friends With Benefits

Tür: Romantik Komedi

Çıkış Yılı: 2011

Oyuncular: Justin Timberlake, Mila Kunis, Patricia Clarkson, Jenna Elfman, Bryan Greenberg, Richard Jenkins ve Woody Harrelson

Yönetmen: Will Gluck

Konusu: İki yakın arkadaş, çok yakınlaşarak sevgili olurlar. Bunun bir sorun olmadığını ve sadece birbirlerine aşık olduklarını düşünmektedirler.

Accepted

Tür: Komedi

Çıkış Yılı: 2006

Oyuncular : Justin Long, Blake Lively, Anthony Heald, Lewis Black ve Jonah Hill

Yönetmen: Steve Pink

Konusu: Bir grup lise öğrencisi , lise bittikten sonra kolejlere başvurur fakat reddedilirler. Daha sonra kendi sahte üniversitelerini kurmaktadırlar.

Waterworld

Tür: Macera

Çıkış Yılı: 195

Oyuncular : Kevin Costner, Dennis Hopper, Jeanne Tripplehon, Tina Majorino ve Michael Jeter

Yönetmen: Kevin Reynolds

Konusu: Okyanus tüm kıtaları kaplamıştır. Korsanlar ,Okyanus’un kaplamadığı bir yer aramaktadır. Korsanlar ,genç bir kız ,korsanlar tarafından takip edilmektedir.

The Last Kids on Earth : Happy Apocalypse to You

Tür: Macera

Çıkış Yılı: 2021

Oyuncular: Nick Wolfhard, Charles Demers, Monsterrat Henandez ve Garland Whitt

Yönetmen: Steve Rolston

Konusu: Netflix özel yapım olan filmde, Jack ve arkadaşları canavarlara karşı hayatta kalmak için savaşırlar.