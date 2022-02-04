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Netflix'te izlenen 10 popüler film hangileri ?

Netflix, Dünya çapında yayınladığı içeriklerle en fazla kullanılan platformlar arasında yer almaktadır. Netflix, hem kendi özel yapımları hem de popüler yapımları yayınlayarak , içeriklerini oluşturmaktadır. Nisan ayında Netflix'te en fazla izlenen 10 film belli oldu. Nisan ayında Netflix'te izlenen içerikler nelerdir? Bu haberimizde Netflix'te izlenen 10 popüler filmi sizler için derledik. İşte Nisan ayının izlenen 10 popüler filmi...

04 Şubat 2022 Cuma 02:11
Netflix'te izlenen 10 popüler film hangileri ?
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Netflix ,yayınladığı içeriklerle en fazla kullanılan platformlar arasında yer almaktadır. Nisan ayında Amerika’da en fazla izlenen 10 içerik şu şekildedir;

  1. What Lies Below

Tür: Gizem,Korku,Bilim Kurgu

Çıkış yılı: 2020

Oyuncular: Ema Horvath,Troy Iwata, Mena Suvari

Yönetmen: Braden R,Duemmler

Konusu: 16 yaşındaki kız,annesinin evleneceği kişinin kim olduğunu öğrenmek için kamptan döner.

  1. Concrete Cowboy

Tür:  Dram

Çıkış yılı:2021

Oyuncular: Idris Elba, Caleb McLaughlin, Jharrel Jerome, Byron Bowers, Lorraine Toussaint, Clifford “Method Man” Smith

Yönetmen: Ricky Staub

Konusu: 15 yaşında olan bir gencin hayatına odaklanmaktadır. Kentsel kovboyluk hakkında bilgiler edinir.

  1. Saving Private Ryan

Tür: Drama

Çıkış Yılı:1998

Oyuncular: Tom Hanks, Edward Buns, Tom Sizemore, Matt Damon

Yönetmen: Steven Spielberg

Konusu: Normandiya işgalinden sonra bir grup askerin hikayesi konu edilmektedir.

  1. Legally Blonde

Tür:  Komedi

Çıkış Yılı: 2001

Oyuncular: Reese Witherspoon, Luke Wilson, Selma Blair, Victor Garber ve Jennifer Coolidge

Yönetmen: Robert Luketic

Konusu :  Bir kız öğrenci, erkek arkadaşını geri kazanmak için Harvard Hukuk Fakültesi’ne kaydolmaktadır.

  1. Sniper : Ghost Shooter

Tür: Gerilim, Aksiyon

Çıkış Yılı:2016

Oyuncular: Reese Witherspoon, Luke Wilson, Selma Blair, Victor Garber ve Jennifer Coolidge

Yönetmen: Don Michael Paul

Konusu: Sniper isimli film serisinin 6.filmidir. boru hattını teröristlerden korumak için görevlendirilmiş çok özel keskin nişancıları konu almaktadır.

  1. The Little Rascals

Tür: Komedi

Çıkış Yılı: 1994

Oyuncular: Travis Tedford, Kevin Jamal Woods, Jordan Warkol, Zachary Mabry, Bug Hall

Yönetmen: Penelope Spheeris

Konusu: bir televizyon programından etkilenen küçük çocuklar, kendi aralarındagrup kurarak çılgın olaylar gerçekleştirmektedirler.

  1. Friends With Benefits

Tür: Romantik Komedi

Çıkış Yılı: 2011

Oyuncular: Justin Timberlake, Mila Kunis, Patricia Clarkson, Jenna Elfman, Bryan Greenberg, Richard Jenkins ve Woody Harrelson

Yönetmen: Will Gluck

Konusu: İki yakın arkadaş, çok yakınlaşarak sevgili olurlar. Bunun bir sorun olmadığını ve sadece birbirlerine aşık olduklarını düşünmektedirler.

  1. Accepted

Tür: Komedi

Çıkış Yılı: 2006

Oyuncular : Justin Long, Blake Lively, Anthony Heald, Lewis Black ve Jonah Hill

Yönetmen: Steve Pink

Konusu: Bir grup lise öğrencisi , lise bittikten sonra kolejlere başvurur fakat reddedilirler. Daha sonra kendi sahte üniversitelerini kurmaktadırlar.

  1. Waterworld

Tür: Macera

Çıkış Yılı: 195

Oyuncular : Kevin Costner, Dennis Hopper, Jeanne Tripplehon, Tina Majorino ve Michael Jeter

Yönetmen: Kevin Reynolds

Konusu: Okyanus tüm kıtaları kaplamıştır. Korsanlar ,Okyanus’un kaplamadığı bir yer aramaktadır. Korsanlar ,genç bir kız ,korsanlar tarafından takip edilmektedir.

  1. The Last Kids on Earth : Happy Apocalypse to You

Tür:  Macera

Çıkış Yılı: 2021

Oyuncular: Nick Wolfhard, Charles Demers, Monsterrat Henandez ve Garland Whitt

Yönetmen: Steve Rolston

Konusu: Netflix özel yapım olan filmde, Jack ve arkadaşları canavarlara karşı hayatta kalmak için savaşırlar.



Son Güncelleme: 04.02.2022 02:11
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