Netflix’te en fazla izlenen 10 dizi

- Stranger Things 2016 yılında Netflix’te yayın hayatına başladı . IMDb puanı ise 8,9. Dizinin konusu ise kaybolan bir çocuğun ve onu bulmaya çalışan ailesi etrafında gelişmektedir. 80’li yıllarda geçmektedir. Fantastik ve gerilim türündedir.
- The Crown 2016 yılında Netflix’te yayın hayatına girdi. IMDb puanı 8,7 . Dizinin konusu 2.Dünya savaşından sonra İngiltere’de yaşanmakta olan siyasi ve zorlu süreç aktarılmaktadır.
- Dark 2017 yılında Netflix’te yayınlanmaya başladı. IMDb puanı 8,7’dir. Dizinin konusunu kaybolan bir çocuğun ardından dört aile arasında gelişen olaylar aktarılmaktadır. Ortaya bazı sırların çıkmasından sonra hayatları değişecektir.
- The Haunting Of Hill House 2018 yılında Netflix’te yayınlanmaya başladı. IMDb puanı 8,7’dir. Perili köşkte büyüyen 5 çocuğun hayatları anlatılmaktadır. Yolları ayrılan gençler tekrar bir araya gelir. Perili Köşkle yüzleşmek zorunda kalırlar.
- La Casa De Papel 2017 yılında Netflix’te yayınlanmaya başladı. IMDb puanı 8,6’dır. Dizide,tarihin en büyük soygunu Profesör tarafından planmaktadır. 8 Kişi darphaneyi soymayı çalışır.
- Marvel’s The Punisher 2017 ile 2019 yılları arasında Netflix’te yayınlandı. IMDb puanı ise 8,6. Dizide, karısı ve çocuğu öldürülen adamın intikam alma hikayesi anlatılmaktadır.
- Last Chance U 2016 yılında Netflix’te yayınlanmaya başladı. IMDb puanı 8,5’dir. Zorlu hayatları olan atletlerin hayallerinin peşinden koşarlar. Üniversite futbol takımında oynamaya başlayarak hayatları için mücadele ederler.
- Mindhunter 2017 yılında Netflix’te yayınlanmaya başladı. IMDb puanı 8,5’dir. Gerçekte yaşanmış cinayetleri ve seri katiller üzerinde araştırmalar yapan bir FBI ajanının hikayesi anlatılmaktadır. Dizi psikolojik gerilim türündedir.
- Anne With An E 2017 yılında Netflix’te yayınlanmaya başladı. IMDb puanı 8,4’dür. Kitap uyarlaması olan bu dizi Anne isimli kızın zorlu hayatını anlatmaktadır. Hayal gücü üst sınırlardadır.
- Sex Education 2019 yılında Netflix’te yayınlanmaya başladı. IMDb puanı ise 8,4’dür. Dizide,içine kapanık olan Otis’in annesinden öğrendiği bilgileri kullanarak okulda liseli gençlere terapistlik yapması işlenmektedir.
Son Güncelleme: 05.02.2022 13:37