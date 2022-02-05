Netflix’te en fazla izlenen 10 dizi

, son yıllarda en fazla kullanılan platformlardan biri oldu.Her geçen gün üye sayısı katlanmaktadır. Netflix içerisindeki diziler ise popülerliği ile dikkat çekmektedir. En fazla izlenen diziler şu şekildedir;

Stranger Things 2016 yılında Netflix’te yayın hayatına başladı . IMDb puanı ise 8,9. Dizinin konusu ise kaybolan bir çocuğun ve onu bulmaya çalışan ailesi etrafında gelişmektedir. 80’li yıllarda geçmektedir. Fantastik ve gerilim türündedir.

The Crown 2016 yılında Netflix’te yayın hayatına girdi. IMDb puanı 8,7 . Dizinin konusu 2.Dünya savaşından sonra İngiltere’de yaşanmakta olan siyasi ve zorlu süreç aktarılmaktadır.

Dark 2017 yılında Netflix’te yayınlanmaya başladı. IMDb puanı 8,7’dir. Dizinin konusunu kaybolan bir çocuğun ardından dört aile arasında gelişen olaylar aktarılmaktadır. Ortaya bazı sırların çıkmasından sonra hayatları değişecektir.

The Haunting Of Hill House 2018 yılında Netflix’te yayınlanmaya başladı. IMDb puanı 8,7’dir. Perili köşkte büyüyen 5 çocuğun hayatları anlatılmaktadır. Yolları ayrılan gençler tekrar bir araya gelir. Perili Köşkle yüzleşmek zorunda kalırlar.

La Casa De Papel 2017 yılında Netflix’te yayınlanmaya başladı. IMDb puanı 8,6’dır. Dizide,tarihin en büyük soygunu Profesör tarafından planmaktadır. 8 Kişi darphaneyi soymayı çalışır.

Marvel’s The Punisher 2017 ile 2019 yılları arasında Netflix’te yayınlandı. IMDb puanı ise 8,6. Dizide, karısı ve çocuğu öldürülen adamın intikam alma hikayesi anlatılmaktadır.

Last Chance U 2016 yılında Netflix’te yayınlanmaya başladı. IMDb puanı 8,5’dir. Zorlu hayatları olan atletlerin hayallerinin peşinden koşarlar. Üniversite futbol takımında oynamaya başlayarak hayatları için mücadele ederler.

Mindhunter 2017 yılında Netflix’te yayınlanmaya başladı. IMDb puanı 8,5’dir. Gerçekte yaşanmış cinayetleri ve seri katiller üzerinde araştırmalar yapan bir FBI ajanının hikayesi anlatılmaktadır. Dizi psikolojik gerilim türündedir.

Anne With An E 2017 yılında Netflix’te yayınlanmaya başladı. IMDb puanı 8,4’dür. Kitap uyarlaması olan bu dizi Anne isimli kızın zorlu hayatını anlatmaktadır. Hayal gücü üst sınırlardadır.

Sex Education 2019 yılında Netflix’te yayınlanmaya başladı. IMDb puanı ise 8,4’dür. Dizide,içine kapanık olan Otis’in annesinden öğrendiği bilgileri kullanarak okulda liseli gençlere terapistlik yapması işlenmektedir.