Netflix'te 7 kaliteli yabancı dizi önerileri; Netflix'te hangi yabancı diziler izlenebilir?

Dijital izleme platformların en çok abonesi olan ve günden güne büyüyn Netflix yaptığı yerli ve yabancı dizilerle oldukça başarılı işler çıkarmaya devam ediyor. Bizde sizler için Netflix'te en çok ve en kaliteli yedi dizi önerisi hazırladık. İşte ayrıntılar.

Dark;

İzlenme rekorları kıran ve oldukça sevilen Dark dizisi farklı zaman dilimlerinde meydana gelen vakaları birbirleri bağıntısı kendine özgü bir şekilde yorumluyor. Almanya yapımı olan dizi oldukça zihin karıştırıcı bir yapım olarak hafızalarda yer ediniyor. Diziyi izlerken ekstra bir motivasyona sahip olmanız gerekiyor. Eğer kafanızı dağıtmak ve rahatlamak istiyorsanız izlemeniz gereken dizilerin ilk başına Dark'ı yazabilirsiniz.

Stranger Things;

Bir kaç çocuğun başından geçenleri ve ilginç olayları anlatan dizi ailecek oturup izleyueceğiniz muhteşem bir yapım. Eleven adlı bir çocuk farklı deneylere maruz kalması ve bu deneylerden kaynaklı olarak olağanüstü güçlere sahip olur ve dizi bu olay ekseninde gelişir. Yaşadığı kasaba ise kasabada ise kendi halinde yaşayan bir grup çocuklarla tanışır ve olaylara onlarda müdahil olmaya başlar. Toplumdan kendisini soyutlayan Eleven sosyal hayata da uyum sağlamaya çalışır ve birtakım zorluklarla karşılaşır. Arkasında çok kişi olur ve ona ulaşılmaya çalışılır. Yeni arkadaşlarıyla onlarla mücadeleye girişir. En ilginci ise Eleven'ın ortaya çıkmasıyla birlikte aradaşlarından bir tanesinin ortadan kabolması olur.

Black Mirror;

Bilim kurgu dizisi denince belki de dünya üzerinde ilk akla gelen dizi Black Mirror'dur. En çok sevilmesinin ve seyredilmesinin nedeni ise her bölümde ayrı ayrı bilim kurgu senaryosunun ele alınması olur. Her bölüm ayrı bir sinema tadında yaşanır. İzleyici kendisine bağlayan dizi seyredilmesi gereken dizilerin en başında gelir.

Lucifer;

Cehennem'de yaşayan Lucifer dünyaya gelmeye karar verir olaylar gelişmeye başlar. Olayların seyri ise oldukça ilginçtir. ABD'nin büyük eyaletlerinden olan Los Angeles'a gelen Lucifer Dedektif Decker ile tanışma fırsatı bulur. Onunla karşılaştıktan sonra olaylar gelişlmeye başlar ve ne yaparsa yapsın sahip olduğu güçleriş ortaya çıkması onda işe yaramaz. Ölümsüz olması en büyük özelliği olan Lucifer'ın bu özelliği de aniden ortadan kaybolur. Olaylar arasında vücuduna darbe aldığında ise kanamaya başlaması diğer özelliğinin kaybolmasına neden olur. Lucifer dedektif ile cinayet çözme işine girer.

13 Reason Why;

Türkçe adıyla ölmek için on üç sebep olan dizi bir kitaptan derlendi ve dizi olarak izleyici karşısına çıktı ve çıktığı andan itibaren de izlenme rekorları kırmayı başardı. Genç bir kızın zorlu bir yaşamdan geçtikten sonra intihar etmesini konu alır. Bu genç kız ise intihar etmeden önce kaset doldurur. Clay karakteri ise bir zamanlar hoşlandığı ve çok sevdiği intihar eden kızın yaşamını bu kasetlerden dinlemeye başlar. Kız bu kayıtlarda neden yaşamına son verdiği on üç sebebi anlatması hikayeyi ilginç hale getirmeyi başarmış durumda.

Mindhunter;

Bir dedektifin olayları çözmesini ve bir seri katilin işlediği cinayetlerini çözmesi ve bu katilin profilini çıkarma işini anlatan dizi yayınlandığı zaman oldukça beğeni topladı. İki tane dedektif bir öğretim görevlisinin yardımlarıyla bu katillere görüşme yapar ve bu görüşmeleri sesli ve görüntülü olarak kaydetmeye başlarlar. Bu şekilde dönemin en ünlü seri katilleri ile oldukça ilginç görüşmeler yaparlar.

Rick and Morty;

Animasyon dizi denince akla ilk gelen yapım olan Rick and Morty dizisi Rick evrende en zeki kişidir. Torunu ile beraber birçok gezegen gezmesi ve hatta galaksi de paralel evrende değişik olaylara karışıyor olmaları oldukça ilgi çekmişti. Süper zekası ile baş edemeyen ve baş etmek için elinden gelen yapan Rick torunu Morty, Summer, kızı ve kocası ile yaşamını idame ettirmektedir. Bazı bölümlerde çok ilginç konulara değinilmesi ve göndermelerde bulunmasu diziyi daha da kaliteli hale getirdi. Eğer animasyon dizilerine karşı bir önyargınız varsa Rick and Morty bunu kesinlikle kırmaya başaracaktır.