Netflix’te 26 Şubat hafta sonu neler izleyebilirim?

Herkes 26 Şubat 2021 Cuma günü Netflix platformunda hangi dizi ve filmleri izleyebileceğini merakla araştırıyor. İşte Netflix platformunda 26 Şubat günü izlenebilecek dizi ve filmler;

PELE

Dünyaca ünlü futbolcu Pele’nin hayatını konu alan film gösterime girdi. David Tryhon ve Ben Nicholas'ın yönetmenliğini üstlendiği belgesel film dünyaca ünlü futbolcu Pele’nin kariyer yolculuğunu, kusursuzluk arayışını ve bir efsaneye nasıl dönüştüğünü gözler önüne seriyor.

Canine Intervention 1.sezon

Canine Intervention, Oaklandlı köpek eğitmeni olan Jas Leverette'e odaklanıyor. Cali K9: Köpek Terapistleri olarak çevrilen dizide düzeltilemeyecek hiçbir cins köpek ve davranış olduğuna inanmayan Jas, her çeşit köpek ve sahibiyle mücadele verir.

High-Rise Invasion 1.sezon

Orijinal adıyla Tenkuu Shinpan, bir anime dizisi olarak Netflix'teki yerini aldı. Korku ve gerilim türündeki dizi, 16 yaşındaki Yuri'yi odağına alıyor. Yuri, bir adamın kafasını baltayla kıran maskeli saldırgandan kaçmaya çalışır. Ancak çok geçmeden her kapının gizemli bir şekilde kilitlendiği bir binanın içinde mahsur kaldığını fark eder. Çaresizce bir çıkış yolu arayan Yuri, bu sırada kardeşinin de bu garip yerde olduğunu öğrenir.

Sulla Stessa Onda

İtalyan yapımı romantik dram filmi Sulla Stessa Onda, bugün izleyici karşısına çıktı. Film, Sicilya güneşinin altında başlayan bir aşk hikayesini konu ediyor. Genç çiftin hızla büyümesine neden olan bu yaz macerası kısa süre sonra yerini acı bir aşk hikayesine bırakır.

Loco por ella

Türkçe adı "Senin İçin Çıldırıyorum" olan Loco por ella, İspanya yapımı bir romantik kara komedi olarak gösterime girdi. Filmde genç bir adam olan Adri, Carla ile büyülü bir gece geçirir. Geceni etkisinden çıkamayan Adri, Carla’yı yeniden görmek ister ancak genç kadın bir psikiyatri hastanesinde yatmaktadır. Bunun üzerine Adri, gönüllü olarak aşık olduğu kadının yanına, psikiyatri hastanesine girmeye karar verir.