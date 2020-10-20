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Netflix'in yüksek puanlı gençlik dizileri hangileridir?

Online dizi platformu Netflix'te pandemi ile birlikte en fazla izlenen dizi türü gençlik dizileri olmuştur. Okulların uzaktan olduğu bu süreçte gençler vakit geçirebilmek için Netflix'in gençlik dizilerini izlemektedir.

20 Ekim 2020 Salı 15:09
Netflix'in yüksek puanlı gençlik dizileri hangileridir?
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Dünyanın şuanda en büyük online dizi izleme platformu olan Netflix’in en fazla üzerinde düşündüğü ve kamuoyu ile paylaştığı dizi türü gençlik dizileri olmaktadır. Genç neslin özellikle pandemi sürecinde intenet kullanımlarında ki artma nedeni ile gençlik dizilerine önem veren Netflix’in IMDB puanları en yüksek olan gençlik dizileri ise araştırılmaya devam ediyor.

Netflix’te IMDB’si en yüksek olan gençlik dizileri hangileridir?

  • The Society (2019 - ) – IMDB: 7,0
  • Dedikoducu Kız – Gosslip Girl (2007 – 2012) – IMDB: 7,4
  • Sassy Go Go (2015) – IMDB: 7,5
  • Ragnarok (2020 – ) – IMDB: 7,5
  • Elite (2018 – ) – IMDB: 7,6
  • I Am Not Okay With This (2020 – ) – IMDB: 7,6
  • Chilling Adventures Of Sabrına (2018 – ) – IMDB: 7,6
  • 13 Teasons Why (2017 – ) – IMDB: 7,8
  • On My Block (2018 – ) – IMDB: 8,1
  • Skins (2007 – 2013) – IMDB: 8,2
  • Sex Education (2019 – ) – IMDB: 8,3

The Society konusu nedir?

İlk defa 2019 yılında Netflix’te yayınlanmaya başlayan Society dizisi zengin bir kasabada rahat bir yaşam süren gençlerin ve ailelerinin hayatta kalmayı öğrenme süreçlerini anlatmaktadır. Dizinin temel konusu ise nedeni bilinmeyen sebepler dolayısı ile kasabada ki orta yaşlı kişilerin bir bir kaybolması ve haber alınamamasıdır. Gençler ise bu konuyu çözmek için ellerinden geleni yaparlar.

Gossip Girl konusu nedir?

2007 – 2012 yılları arasında çekilmesine rağmen ününü halen koruyan Gossip Girl dizisinde ise New York’un zengin ailelerinin çocukları olan bir grup lise öğrencisinin okul, aşk, kavga ve dedikoduları anlatılmaktadır. 6 sezon ekranlarda kalan dizi o kadar sevilmiştir ki yayınlandığı yıllarda dizide kullanılan elbise, ayakkabı ve aksesuarları modayı belirlemiştir.

Sassy Go Go konusu nedir?

Güney Kore ürünü olan Sassy Go Go romantizm ve komediyi bir arada izleyicilerine sunmaktadır. Dizi temel olarak bir grup lise öğrencisinin başından geçen olayları anlatmaktadır.

Ragnorak konusu nedir?

Norveç yapımı olan Ragnorak, ülkenin küçük bir kasabasında yaşanan doğaüstü olayları konu almaktadır. Konusu ile Thor filmini anımsatan dizide bir grup gencin doğaüstü güçlerini fark ederek kıyameti durdurmaya çalışmaları konu edilmektedir.

Elite konusu nedir?


Netflix’in orijinal yapımlarından bir tanesi olan Elite ülkenin en başarılı liselerinden bir tanesi giderek zorluklar yaşayan 3 arkadaşın başından geçenleri anlatmaktadır.

I Am Not Okay With This konusu nedir?

15 yaşında olan Sydney’in telekinetik yeteneklerini keşfederek bunları öğrenmeye çalışması ve öğrenene kadar hayatında yaşadığı çalkantı ve zorlanma anlatılmaktadır.

Chilling Adventures Of Sabrina konusu nedir

Dizide yarı ölümlü yarı cadı olduğunu fark eden Sabrina’nın cadılar, şeytanlar ve iblisler ile yaşadığı mücadele anlatılmaktadır. Olayları fark ettikten sonra başı sürekli belaya giren Sabrina’nın olaylardan kurtuluşu ve kötülüğün karşısında durması konu edilmektedir.

13 Reason Why konusu nedir?

Netflix’in yayınlandığı günden beri en sevilen dizilerinden bir tanesi olan 13 Reason Why dizisi lise öğrencisi olan Clay’ın okuldan eve dönerken bulduğu kaseti izlemesi ile başlar. Kasette 2 hafta önce intihar eden kız arkadaşı Hannah ile ilgili detaylar ve sürekli 13 sayısı gören Clay’ın yaşadıkları anlatılmaktadır.

On My Block konusu nedir?

Liseye yeni başlayan 4 yakın arkadaşın okulda yaşadıkları yeni arkadaşlıklar, aşklar ve kavgaları anlatılmaktadır. Komedi ve dram ağırlıklı olan On My Block dizisi sevilen gençlik dizilerinden bir tanesidir.

Sex Education konusu nedir?

İçine kapanık ve sessiz olan iki arkadaş olan Otis ve Maeve’nin başından geçenler anlatılmaktadır. Otis’in okulun belalı kızı olarak bilinen kızına aşık olması ile gelişen dizide içine kapanık iki arkadaşın en tanına iki kişi haline gelmeleri anlatılmaktadır.

Skins konusu nedir?

Netflix’in sevilen dizilerinden bir tanesi olan skins aşk ve arkadaşlığın önemini anlatmaktadır. Lise hayatlarının son 2 yılında olan öğrencilerin yaşadıkları eğlenceli anlar ve sınav stresi anlatılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 20.10.2020 15:09
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NetflixGençlik Dizileri2020Imdb
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