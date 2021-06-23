Netflix'in yetişkinlere yönelik animasyon dizisi Paradise PD 3. sezonuyla ekranlara dönüyor!

İlk defa 31 Ağustos 2018’de yayınlanmaya başlayan ve ikinci sezonu 6 Mart 2020’de yayınlanan Netflix’in yetişkinler için hazırladığı animasyon komedi dizisi Paradise PD 3. Sezon duyuruları sonrasında araştırılmaya başlandı.

Paradise PD 3. Sezonda neler yaşanacak?

Brickleberry’nin yazarları olan Roger Black ve Waco O’Guin’in hikayesi yazarları Paradise şehrinde onursuz polisleri, köpeklere rüşvet verildiği, donat dükkanlarına gözdağı verildiği ve sperm hırsızlığı yapıldığı pek çok garip suça karışmaktadır.

3. sezonun ilk bölümünde Amir Crawford’un garip bir şey ile arkadaşlık kurması, Delbert ve Robby’nin ülke kurmak istemeleri Fitz’in evliliğe alışma süreci ile başlamaktadır.

İlk sezon 10, ikinci sezonu 8 bölümü olan Paradise PD’nin 3. Sezonunun 12 bölümden oluşacağı açıklandı. Bölüm uzunlukları 23 – 30 dakika arasında olacağı belirtildi.

Paradise PD 3. Sezon bölümler ve isimleri

3. Sezon 1. Bölüm: “Sonuçlar” (27 dakika)

3. Sezon 2. Bölüm: “En İyi Polisler” (27 dakika)

3. Sezon 3. Bölüm: “Dondurulmuş Bebekler” (25 dakika)

3. Sezon 4. Bölüm: “Tetikleyici Uyarısı” (27 dakika)

3. Sezon 5. Bölüm: “Obez Tarikatı” (23 dakika)

3. Sezon 6. Bölüm: “Cookie’nin Cilvesi” (23 dakika)

3. Sezon 7. Bölüm: “Körkütük” (27 dakika)

3. Sezon 8. Bölüm: “Zeplin Şehri” (27 dakika)

3. Sezon 9. Bölüm: “Rol Yapma Oyunu” (29 dakika)

3. Sezon 10. Bölüm: “Fetüsle Karşılaşma” (28 dakika)

3. Sezon 11. Bölüm: “Kukutamala” (26 dakika)

3. Sezon 12. Bölüm: “PARAD-ISIS” (30 dakika)

Paradise PD seslendirme kadrosu

Tom Kenny (Randall Crawford), David Herman (Kevin Crawford), Sarah Chalke (Gina Jabowski), Kyle Kinane (Bullet), Dana Snyder (Dusty Marlow), Cedric Yarbrough (Gerald “Fitz” Fitzgerald), Grey Griffin (Karen Crawford), John DiMaggio (Chicago Kingpin), Roger Black (Delbert), Waco O’Guin (Robbie).

Paradise PD 4. Sezon yayınlanacak mı?

Dizinin 4. Sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili resmi açıklama bulunmazken dizinin 4. Sezonunun onaylanması durumunda Mart 2022’de yayınlanması bekleniyor.