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Netflix'in yeni yapımı Bir Denizaltı Hikayesi dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

Netflix Türk yapımı dizilerine bir yenisini daha ekliyor. 2021 yılında yayınlanması beklenen dizinin Bir Denizaltı Hikayesi dizisi oyuncu kadrosu, konusu merak ediliyor.

23 Ekim 2020 Cuma 15:19
Netflix'in yeni yapımı Bir Denizaltı Hikayesi dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
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Online dizi film platformu Netflix 2021 yılında yeni projeleri bünyesine katmaya hazırlanıyor. Netflix’in 2021 yılında yayınlanması beklenen dizilerinden biri de Bir Denizaltı Hikayesi oldu. Yönetmenliğini Tolga Karaçelik’in üstlendiği dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Bir Denizaltı Hikayesi dizisi oyuncu kadrosu

OGM Pictures imzalı aksiyon ve macera dolu dizinin oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekiyor. Dizinin başrolü için Kıvanç Tatlıtuğ ile anlaşıldı. Öte yandan diğer oyuncular için cast çalışmaları devam ediyor. Dizide dünyayı etkisi altına alan bir doğal felaket sonrası denizaltına binen bir grubun başından geçen olaylar anlatılacak.

Kıvanç Tatlıtuğ


1983 yılında Adana’da dünyaya gelen yakışıklı oyuncu 2002 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra Best Model Of World yarışmasında da birinci oldu. Manken olarak başladığı kariyerine oyuncu olarak devam eden oyuncu ilk olarak Gümüş dizisinde rol almıştır. Yakışıklı oyuncu Gümüş dizisinin ardından Menekşe ile Halil, Aşk-ı Memnu gibi başarılı dizilerde yer aldığı. Tatlıtuğ son olarak Çarpışma adlı dizide yer almıştı.

Tatlıtuğ 2016 yılında Başak Dizar ile dünya evine girdi. Yakışıklı oyuncu kariyerinde çok sayıda dizi ve filmde yer alırken şimdi de Bir Denizaltı Hikayesi dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Yakışıklı oyuncunun yer aldığı diziler ise şu şekilde;

  • 2005- Gümüş- Mehmet,
  • 2007- Menekşe ile Halil- Halil,
  • 2008- Aşkı Memnu- Behlül,
  • 2011- Kuzey Güney- Kuzey,
  • 2013-Kelebeğin Rüyası- Muzaffer,
  • 2014- Kurt Seyit ve Şura,
  • 2016ü- Cesur ve Güzel,
  • 2018- Hadi Be Oğlum,
  • 2019- Çarpışma

Yeni dizi Bir Denizaltı Hikayesinin farklı konusu da bir hayli dikkat çekiyor. Dizinin senaryosunu Atasay Koç kaleme alıyor. Atasay Koç daha önce Kavak Yelleri, Doktorlar, İntikam, Kaçak Gelinler gibi birçok başarılı dizinin senaristliğini yapmıştır. Atasay Koç’un yanı sıra dizinin senaryosunda Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı’da yer alıyor.



Son Güncelleme: 23.10.2020 15:19
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Anahtar Kelimeler:
DiziNetflix
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