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Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!

Netflix platformunda yayınlanacak olan yeni Türk dizisi "Bir Başkadır" için hazırlıklar sürüyor. Diğer yandan dizide önemli karakterlerden olan Melisa'ya Nesrin Cavadzade'nin hayat vereceği ifade ediliyor...

17 Kasım 2020 Salı 22:08
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
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Dünyanın ve Türkiye’nin en çok kullanıcı sayısına sahip dijital medya platformu olan Netflix üzerinde yayınlanacak yeni Türk dizisi “Bir Başkadır” ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizinin en önemli karakterlerinden biri olacağı ifade edilen Melisa izleyicilerde merak konusu oldu.

Bir Başkadır Dizisi Melisa Kimdir?


Netflix platformunda yayınlanacak olan yeni Türk yapımı Bir Başkadır dizisinde Melisa karakterine Nesrin Cavadzade hayat vermektedir. Melisa karakteri, Bir Başkadır dizisinde oyuncu bir kadını canlandırmaktadır. Son derece yetenekli ve başarılı bir oyuncu olan Melisa insanlar tarafından da büyük ilgi görmektedir.

Nesrin Cavadzade Kimdir?

Bir Başkadır dizisinde Melisa karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, 1982 senesinde doğmuştur. Azerbaycan, Bakü doğumlu olan güzel oyuncu henüz 11 yaşındayken Türkiye’ye gelmiş oyunculuk eğitimini de burada almıştır. İlk defa Yersiz Yurtsuz isimli dizide başrol oynayarak oyunculuk deneyimi elde eden güzel oyuncu 2009’da Samanyolu dizisiyle ön plana çıkmıştır. Sonrasında Yasak Elma dizisi ile izleyiciler tarafından iyice tanınan Cavadzade burada 41 bölüm yer almıştır. Kendisi son olarak Netflix platformunda yayınlanacak olan Bir Başkadır dizisinde boy gösterecektir. Aşağıdaki kısımda güzel oyuncunun kariyerinde yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.

  • Bir Başkadır
  • Yasak Elma
  • Bizim Hikaye
  • Fi
  • Yüzyıllık Mühür
  • Kış Güneşi
  • Legends
  • Küçük Ağa
  • Görüş Günü Kadınları
  • Ağır Roman Yeni Dünya
  • Al Yazmalım
  • Samanyolu
  • Yersiz Yurtsuz


Son Güncelleme: 17.11.2020 22:08
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Anahtar Kelimeler:
Nesrin CavadzadeBir BaşkadırNetflixMelisa
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