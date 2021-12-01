Netflix'in yeni filmi Kin'in konusu nedir ? Filmde yer alan oyuncular ve karakterler

Birbirinden farklı içerikleri izleyici ile buluşturan Netflix bünyesine yeni bir filmi daha ekledi. Türk yapımı olan Kin filminin başrolünde Yılmaz Erdoğan yer alıyor. Oldukça merak edilen filmin konusunu bu içeriğimizde sizlerle paylaştık. Peki filmin konusu ne? İşte konuya ilişkin detaylar…

Atiye, Aşk 101, Fatma gibi içeriklerle Türk yapımlarının da yer aldığı Netflix de yeni yapım Kin filmi oldu. Dizilerin oldukça başarılı bir şekilde karşımıza çıkmasından dolayı izleyiciler Kin filminde de aynı başarının elde edilip edilemeyeceğini merak ediyor.

Kin filmi izleyicilerin karşısına bir uyarlama olarak çıkıyor. Güney Kore’den uyarlanan bu film polisiye ve suç temalarını içeriyor. Bunun yanı sıra insani duyguların da yer aldığı filmde öfke, nefret, intikam ve hırs duyguları oldukça ön planda.

Filmin baş rolünde yer alan Yılmaz Erdoğan, Başkomiser Harun karakterine hayat vermektedir. Başkomiser Harun, geçmiş yıllarda birçok olayın çözülmesine ön ayak olmuş, yılın polisi olmaya hak kazanmıştır. Yani işinde oldukça başarılı bir polis olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Harun Başkomiser, aldığı ödüllerle alacağı terfilerle hayatının başka bir yöne doğru gideceğini düşünmektedir. Aldığı terfi sonucunda ekibi ile beraber bir kutlama yemeğine gider. Oldukça eğlenceli geçen geceden sonra evine Harun, taksiye biner. Bindiği taksinin şoförünü nefsi müdafaa sonucu öldürecektir. O günün başında aldığı terfi ile farklı bir hayata başlayacağı düşüncesi işlediği cinayet sonucu gerçekleşir.

Bu film, çoğu kişinin izlediği polisiye ve suç içeriklerini içeren standart bir başlangıç ile izleyici karşısına çıkıyor. Çoğu polisiye filminde olduğu gibi bunda da başarılı bir polisin yaptığı bir hatadan sonra hayatının çok farklı yönlerine kapı açar.

Başkomiser Harun’un işlediği bu cinayetin ardından ortaya bir intikam hikayesi çıkar. Harun’un geçmiş yıllarda tutukladığı kişilerin aileleri bu olayın üzerine Harun’un karşısına çıkarak bu olayı ona karşı bir silah olarak kullanmaya başlarlar. İşte tam bu esnada kin, nefret ve intikam duyguları ortaya çıkmaya başlar.

Filmde yer alan oyuncular ve karakterler

Yılmaz Erdoğan – Harun

Cem Yiğit Üzümoğlu – Tuncay

Duygu Sarışın – Gül

Rüzgar Aksoy – Yadigar

Ahmet Mümtaz Taylan – Cevat

Metehan Parıltı – Aslan

Yosi Mizrahi – Süha

Elif Gizem Aykul

Mert Kurdal

Bu filmde izleyiciler oldukça başarılı bir polisiye film ile karşı karşıya gelecekler. Harun Başkomiser’in başına gelen talihsiz olaydan sonra ipler iyice gerilecek ve yukarıda da bahsettiğimiz kin, nefret, intikam duyguları oldukça ön plana çıkacak. İzleyenler bu duyguları iliklerine kadar hissedecek bir yapım ile karşılaşmaya hazır olsunlar.