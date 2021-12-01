İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...
E-ticaret siteleri, yeni düzenleme için takibe alındı!
Son Dakika
E-ticaret siteleri, yeni düzenleme için...

Netflix'in yeni filmi Kin'in konusu nedir ? Filmde yer alan oyuncular ve karakterler

Netflix birbirinden farklı içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Şimdi de Türk yapımı olan oldukça başarılı bir yapım Kin platformda yer almaya başladı. Peki filmin konusu ne? İşte konuya ilişkin detaylar...

01 Aralık 2021 Çarşamba 13:14
Netflix'in yeni filmi Kin'in konusu nedir ? Filmde yer alan oyuncular ve karakterler
Takip Et:

Birbirinden farklı içerikleri izleyici ile buluşturan Netflix bünyesine yeni bir filmi daha ekledi. Türk yapımı olan Kin filminin başrolünde Yılmaz Erdoğan yer alıyor. Oldukça merak edilen filmin konusunu bu içeriğimizde sizlerle paylaştık. Peki filmin konusu ne? İşte konuya ilişkin detaylar…

Atiye, Aşk 101, Fatma gibi içeriklerle Türk yapımlarının da yer aldığı Netflix de yeni yapım Kin filmi oldu. Dizilerin oldukça başarılı bir şekilde karşımıza çıkmasından dolayı izleyiciler Kin filminde de aynı başarının elde edilip edilemeyeceğini merak ediyor.

Kin filmi izleyicilerin karşısına bir uyarlama olarak çıkıyor. Güney Kore’den uyarlanan bu film polisiye ve suç temalarını içeriyor. Bunun yanı sıra insani duyguların da yer aldığı filmde öfke, nefret, intikam ve hırs duyguları oldukça ön planda.

Filmin baş rolünde yer alan Yılmaz Erdoğan, Başkomiser Harun karakterine hayat vermektedir. Başkomiser Harun, geçmiş yıllarda birçok olayın çözülmesine ön ayak olmuş, yılın polisi olmaya hak kazanmıştır. Yani işinde oldukça başarılı bir polis olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Harun Başkomiser, aldığı ödüllerle alacağı terfilerle hayatının başka bir yöne doğru gideceğini düşünmektedir. Aldığı terfi sonucunda ekibi ile beraber bir kutlama yemeğine gider. Oldukça eğlenceli geçen geceden sonra evine Harun, taksiye biner. Bindiği taksinin şoförünü nefsi müdafaa sonucu öldürecektir. O günün başında aldığı terfi ile farklı bir hayata başlayacağı düşüncesi işlediği cinayet sonucu gerçekleşir.

Bu film, çoğu kişinin izlediği polisiye ve suç içeriklerini içeren standart bir başlangıç ile izleyici karşısına çıkıyor. Çoğu polisiye filminde olduğu gibi bunda da başarılı bir polisin yaptığı bir hatadan sonra hayatının çok farklı yönlerine kapı açar.

Başkomiser Harun’un işlediği bu cinayetin ardından ortaya bir intikam hikayesi çıkar. Harun’un geçmiş yıllarda tutukladığı kişilerin aileleri bu olayın üzerine Harun’un karşısına çıkarak bu olayı ona karşı bir silah olarak kullanmaya başlarlar. İşte tam bu esnada kin, nefret ve intikam duyguları ortaya çıkmaya başlar.

Filmde yer alan oyuncular ve karakterler

  • Yılmaz Erdoğan – Harun
  • Cem Yiğit Üzümoğlu – Tuncay
  • Duygu Sarışın – Gül
  • Rüzgar Aksoy – Yadigar
  • Ahmet Mümtaz Taylan – Cevat
  • Metehan Parıltı – Aslan
  • Yosi Mizrahi – Süha
  • Elif Gizem Aykul
  • Mert Kurdal

Bu filmde izleyiciler oldukça başarılı bir polisiye film ile karşı karşıya gelecekler. Harun Başkomiser’in başına gelen talihsiz olaydan sonra ipler iyice gerilecek ve yukarıda da bahsettiğimiz kin, nefret, intikam duyguları oldukça ön plana çıkacak. İzleyenler bu duyguları iliklerine kadar hissedecek bir yapım ile karşılaşmaya hazır olsunlar.


Son Güncelleme: 01.12.2021 13:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KinFilmNetflix
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazara Aşk dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları kim, konusu nedir?
Kazara Aşk dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları kim, konusu nedir?
Kanal 7'nin Hint dizisi Baş Tacım'ın oyuncuları kimler?
Kanal 7'nin Hint dizisi Baş Tacım'ın oyuncuları kimler?
The Blue Lagoon (Mavi Göl) Filmi Hakkında Merak Edilenler
The Blue Lagoon (Mavi Göl) Filmi Hakkında Merak Edilenler
Amazon Prime The Manor filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Amazon Prime The Manor filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Luce filminin konusu nedir?
Luce filminin konusu nedir?
Acapulco dizi ile lgili merak edilenler
Acapulco dizi ile lgili merak edilenler

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Netflix'in yeni filmi Kin'in konusu nedir ? Filmde yer alan oyuncular ve karakterler
TJK 1 Aralık 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Finansman Sorumlusu maaşı ne kadar? Finansman Sorumluların aldığı maaş dudak uçuklattı
Sağlık Sigortası nedir? Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir? Seyahat sağlık sigortası nedir?
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri ile ilgili merak edilenler
Hamallar ne kadar maaş alır?
Motorlu Araç Tamircisi maaşı ne kadar?
Fiber optik data ve uydu sistemleri tesisatçısı maaşı ne kadar? Fiber optik data ve uydu sistemleri tesisatçısı ne iş yapar?
2022 yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak yatırım hesapları
Sex Education 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Sex Education yeni sezondan fragman geldi
Almanya hükümeti nitelikli işçi ve göçmen alımı yapacaklarını açıkladı
Pandemi sürecinde sanatçılara verilen maddi destek nelerdir?
Türkiye İş Bankası anında kredi kampanyası nedir?
Kazara Aşk dizisi nerede çekiliyor? Oyuncuları kim, konusu nedir?
Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı maaşı ne kadardır? En yüksek, en düşük maaşlar ve iş ilanları
Yeşil Kart nedir? Kimler Yeşil Kart alabilir?
İŞKUR TYP nedir? Başvuru şartları nelerdir?
Makine ile Tel Çekme İşçisi maaşı ne kadar? Tel Çekme İşçisi ne iş yapar ?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.