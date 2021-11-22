İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Netflix'in yeni filmi Aşksız Dünya'nın konusu ne? Filmin konusu ve yorumu

Birbirinden farklı içerikleri izleyici ile buluşturan Netflix, bünyesine yeni bir film daha ekledi. Aşksız Dünya adındaki bu filmin konusu merak ediliyor. Peki Aşksız Dünya'nın konusu ne? İşte konuya ilişkin detaylar...

22 Kasım 2021 Pazartesi 00:19
Netflix'in yeni filmi Aşksız Dünya'nın konusu ne? Filmin konusu ve yorumu
Takip Et:

Bu yazımızda Netflix’in yeni filmi olan Aşksız Dünya’nın konusundan ve yorumundan bahsedeceğiz. Filmin ana teması, oyuncuları, yönetmeni ve IMDb puanı ile alakalı bilgileri aktaracağız. Filmi izlemeden önce ufak bir fikriniz olmasını istiyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz. İşte detaylar…

“The Light isimli programa katıldıktan sonra hayatın zorlu koşulları için endişelenmenize gerek kalmayacak. Arzularınız, hedeflerinizi, hayallerinizi birlikte hayata dönüştürecek. Ve sizleri gerçek dünyanın içine bırakacağız.”

Aşksız Dünya adlı yapım, 14 Ekim 2021 tarihinde Netflix Endonezya tarafından izleyicisine sunuldu. Filmde yukarıdaki cümlelerle bir başlangıç görüyorsunuz. Baktığımızda filmde 2030 yılına gelindiği ve o dönemlerde yaşandığı görülüyor. Göze çarpan ilk şeylerden biri de modenlik kelimesinin bir klişe gibi kenara atılması oluyor. Lakin insanların yaşam tarzlarına bakacak olursak da eskiden olduğu gibi birçok kavramı bir arada yaşayabilen, pek çok kriteri layıkıyla gerçekleştirebilen duygu ve yetenek ögelerinden mahrum kalmıştır. Bu yüzden tüm dünya The Light gibi projeler yapanlara muhtaç kalmıştır.

İşte burada bahsi geçen karanlığın içinde kalmış gençlerin başında gelen isimler ise Salina, Tara ve Ulfah adlı kızlardır. Hayatın yorucu zamanlarında yeterince nasibini alan ve artık sıkılan bu üç kız The Light adlı program ile karşılaşırlar. Bahsi geçen bu The Light adlı program, sosyal medya uzmanlığından dış giyim ve bakıma, iki diyalog gelişiminden kişisel gelişime kadar birçok alanda insanlara gelişim vaadi sunmaktadır. Lakin kimsenin bilmediği gerçekler vardır. The Light,  insanları hapsetmekte, bir süre sonra insanların psikolojileriyle oynamakta ve öldürmeye kadar ilerlemektedir.

Aşksız Dünya filminin yorumu

Aşksız Dünya adlı filmin yönetmen koltuğunda Nia Di Nata otururken, senaryosunu ise Lucky Kuswandi kaleme almaktadır. Bu filmde keskin bir distopik dünya inşası yapılmıştır. Filmde, tarihler 2030 yıllarını gösterirken eski kültür ve birikimlerin kalmadığı, insanların vasat eğitim aldığı, kendisini geliştirmediği, neredeyse her basamağın çöktüğü bir dünya karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden devreye The Light isimli bir program girer ve insanlara kendilerini geliştirmeyi, iyi hissetmeyi ve başarılı olmayı vaat eder. Lakin kimse aslında bu programa katılınca neler olacağını bilmemektedir.

Hikâyenin en etkileyici kısmı ise The Light içerisine yerleştirilen sıra dışı duygularla başlar. İnsanların en iyisini bilme, öğrenme isteği onları dipsiz bir uçuruma sürüklerken kendi içlerinde kopup giden duyguların varlığından bir haber hale gelirler. Sonunda da The Light, onları içine çekmeye başlamaktadır.

Filmde yer alan oyuncular ve karakterleri

  • Amanda Rawles – Salina
  • Maizura – Ulfah
  • Asmara Abigail – Tara
  • Chicco Jerikho – Ali Khan
  • Jerome Kunia – Hafiz
  • Dira Sugandi – Nanik
  • Richard Kyle – Aditya
  • Dhimas Danang – Endru

Son Güncelleme: 22.11.2021 00:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NetflixAşksızDünyaFilm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Buket Tuba Güzel kimdir? Buket Tuba Güzel kim yaşında, nereli?
Buket Tuba Güzel kimdir? Buket Tuba Güzel kim yaşında, nereli?
Reflection of You dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Reflection of You dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Sen Ben Onlar ve Biz filminin konusu nedir?
Netflix Sen Ben Onlar ve Biz filminin konusu nedir?
I Know What You Did Last Summer dizi konusu nedir?
I Know What You Did Last Summer dizi konusu nedir?
Slaughterhouse Rulez filminin merak edilenleri
Slaughterhouse Rulez filminin merak edilenleri
Netflix İyi Katiller Sevgilim Film Konusu ve Yorumu
Netflix İyi Katiller Sevgilim Film Konusu ve Yorumu

Popüler Haberler

Netflix'in yeni filmi Aşksız Dünya'nın konusu ne? Filmin konusu ve yorumu
22 Kasım 2021 Pazartesi itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
Buket Tuba Güzel kimdir? Buket Tuba Güzel kim yaşında, nereli?
Girişimcilere devletten hibe desteği geldi
Kroşe Sürfileci (Elle) ne kadar maaş almaktadır? İş ilanlarına nereden ulaşılır?
Sistem Analisti (BT) ne iş yapar? Sistem Analisti maaşları ne kadar?
Biyomedikal Cihaz Teknikeri ne iş yapıyor? Biyomedikal Cihaz Teknikeri maaşları ne kadar?
Dış Lastik Tamircisi ne iş yapar? Dış Lastik Tamircisi maaşları ne kadardır?
Pres Operatörü ne iş yapar? Pres operatörü maaşları ne kadar?
Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı ne iş yapar? Ne kadar maaş alır? 2021 maaşları ve iş ilanları
Saat anlamları nelerdir? Çift ve ters saatler neyi ifade ediyor?
TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Temmuz 2021 Cuma TRT Spor dizi, film ve programları
DSÖ uyardı vakalar yeniden artışa geçti!
Rüyada lokum yemek ne anlama geliyor? Rüyada lokum görmek iyi midir?
Annabelle 2 Kötülüğün Doğuşu filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu
TJK 21 Kasım 2021 Pazar at yarışı sonuçları
Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi ne iş yapar? Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi maaşları ne kadardır?
Rüyada böcek görmek ne demek? Rüyada böcek sürüsü görmek neye işarettir?
Balık Temizleme İşçisi maaşları ne kadar?
Tuvalet görmek rüya tabiri!
Rüyada incir yemek ne anlama gelmektedir? Rüyasında incir ağacı gören kişinin rüyası nasıl yorumlanır, incir ağacına çıkmanın anlamı nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.