Netflix'in yeni filmi Aşksız Dünya'nın konusu ne? Filmin konusu ve yorumu

Bu yazımızda Netflix’in yeni filmi olan Aşksız Dünya’nın konusundan ve yorumundan bahsedeceğiz. Filmin ana teması, oyuncuları, yönetmeni ve IMDb puanı ile alakalı bilgileri aktaracağız. Filmi izlemeden önce ufak bir fikriniz olmasını istiyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz. İşte detaylar…

“The Light isimli programa katıldıktan sonra hayatın zorlu koşulları için endişelenmenize gerek kalmayacak. Arzularınız, hedeflerinizi, hayallerinizi birlikte hayata dönüştürecek. Ve sizleri gerçek dünyanın içine bırakacağız.”

Aşksız Dünya adlı yapım, 14 Ekim 2021 tarihinde Netflix Endonezya tarafından izleyicisine sunuldu. Filmde yukarıdaki cümlelerle bir başlangıç görüyorsunuz. Baktığımızda filmde 2030 yılına gelindiği ve o dönemlerde yaşandığı görülüyor. Göze çarpan ilk şeylerden biri de modenlik kelimesinin bir klişe gibi kenara atılması oluyor. Lakin insanların yaşam tarzlarına bakacak olursak da eskiden olduğu gibi birçok kavramı bir arada yaşayabilen, pek çok kriteri layıkıyla gerçekleştirebilen duygu ve yetenek ögelerinden mahrum kalmıştır. Bu yüzden tüm dünya The Light gibi projeler yapanlara muhtaç kalmıştır.

İşte burada bahsi geçen karanlığın içinde kalmış gençlerin başında gelen isimler ise Salina, Tara ve Ulfah adlı kızlardır. Hayatın yorucu zamanlarında yeterince nasibini alan ve artık sıkılan bu üç kız The Light adlı program ile karşılaşırlar. Bahsi geçen bu The Light adlı program, sosyal medya uzmanlığından dış giyim ve bakıma, iki diyalog gelişiminden kişisel gelişime kadar birçok alanda insanlara gelişim vaadi sunmaktadır. Lakin kimsenin bilmediği gerçekler vardır. The Light, insanları hapsetmekte, bir süre sonra insanların psikolojileriyle oynamakta ve öldürmeye kadar ilerlemektedir.

Aşksız Dünya filminin yorumu

Aşksız Dünya adlı filmin yönetmen koltuğunda Nia Di Nata otururken, senaryosunu ise Lucky Kuswandi kaleme almaktadır. Bu filmde keskin bir distopik dünya inşası yapılmıştır. Filmde, tarihler 2030 yıllarını gösterirken eski kültür ve birikimlerin kalmadığı, insanların vasat eğitim aldığı, kendisini geliştirmediği, neredeyse her basamağın çöktüğü bir dünya karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden devreye The Light isimli bir program girer ve insanlara kendilerini geliştirmeyi, iyi hissetmeyi ve başarılı olmayı vaat eder. Lakin kimse aslında bu programa katılınca neler olacağını bilmemektedir.

Hikâyenin en etkileyici kısmı ise The Light içerisine yerleştirilen sıra dışı duygularla başlar. İnsanların en iyisini bilme, öğrenme isteği onları dipsiz bir uçuruma sürüklerken kendi içlerinde kopup giden duyguların varlığından bir haber hale gelirler. Sonunda da The Light, onları içine çekmeye başlamaktadır.

Filmde yer alan oyuncular ve karakterleri