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Netflix'in yeni dizisi Kulüp'ün oyuncuları belli oldu!

Netflix'te yayınlanması için çalışmaların devam ettiği Kulüp dizisinde oyuncular belli olmaya başladı. Başrollerde Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci gibi önemli isimler yer alıyor...

03 Kasım 2020 Salı 13:12
Netflix'in yeni dizisi Kulüp'ün oyuncuları belli oldu!
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Dünyanın en çok kullanıcı sayısına sahip dijital medya platformu Netflix üzerinde yakın bir tarihte yayınlanacağı açıklanan Kulüp dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizinin başrol oyuncularının belli olmasıyla birlikte izleyiciler bu oyuncular ve dizinin konusu hakkın araştırma yapmaya başladılar.

O3 Medya tarafından ortaya konan dizinin yönetmenlik koltuğunda Zeynep Günay Tan ve Seren Yüce oturacağı ifade edilirken senaryosunun ise Necati Şahin tarafından yazılacağı ifade edildi. Ayrıca dizinin oyuncuları arasında da ünlü isimler Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci’nin yer alacağı aktarıldı.

Kulüp Dizisi Konusu

Dizinin konusuna bakıldığında, 1955 İstanbul’unda oldukça ünlü bir gece kulübünde çalışan Matilda’nın kızıyla birlikte yaşadıkları ve hayata tutunma mücadelesi anlatılıyor. Hapisten çıkan Matilda bir kızı olduğunu öğrendikten sonra kızı Raşel’in onu affetmesini sağlamaya çalışmaktadır. Diğer yandan da çalıştığı kulüpteki patronu ve kıskanç yöneticisine karşı mücadele verir.

Kulüp Dizisi Oyuncuları

Gökçe Bahadır


Dizinin en önemli karakterlerinden olan Gökçe Bahadır 1981 senesinde doğmuştur. En son Gökhan Özoğuz ile birlikte Kendi Yolumda filminde kamera karşısına geçen başarılı oyuncu şimdilerde ise Kulüp dizisi için kolları sıvamıştır. İstanbul Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun olan Bahadır sonrasında oyunculuk alanında ilerlemiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim alan güzel oyuncu ilk defa Hayat Bilgisi dizisinde deneyim kazanmıştır.

Barış Arduç

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç en son Çukur dizisine konuk oyuncu olarak katılmıştır. Daha önce Kuzgun dizisinde başrolde yer almıştır. 1987 senesinde doğan Arduç ilk oyunculuk deneyimini Pis Yedili dizisinde elde etmiştir. Oyunculuk eğitimlerini Ayla Algan’dan özel olarak almıştır.

Salih Bademci

Son olarak Kiralık Aşk dizisinde rol arkadaşı Barış Arduç ile birlikte yer alan Salih Bademci Kulüp dizisi için çalışmalarına devam etmektedir. 1984 senesinde doğan deneyimli oyuncu kariyerindeki en büyük basamağı İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Fikret Boran karakteri ile birlikte yaşamıştır.



Son Güncelleme: 03.11.2020 13:12
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Anahtar Kelimeler:
NetflixKulüpGökçe BahadırBarış ArduçSalih Bademci
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