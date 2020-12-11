Netflix'in yeni dizisi Fate The Winx Saga ne zaman başlayacak? Fate : The Winx Saga fragmanı yayınlandı

Netflix’in orijinal yapımı olan yeni dizisi Fate: The Winx Saga ‘yı izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Bütün ülkelerle aynı zamanda vizyona girecek dizi, genç olan beş perinin birlikte bir peri okulunda yaratıklarla olan mücadelesini anlatıyor.

Fate: The Winx Saga ne zaman yayınlanacak?

Netflix’in yeni yapımı Fate: The Winx Saga bir sezonu 6 bölümden oluşacak. Dizi bütün ülkelerde 22 Ocak 2021 tarihinde izleyici ile buluşacak. Brian Young’ın prodüktörlüğünü yaptığı yapım, Iginio Straffi imzalı İtalyan yapımı Winx Club çizgi filminden uyarlanmıştır.

Fate: The Winx Saga Fragmanı