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Netflix'in yeni dizisi Blue Period Anime konusu nedir? Konusu ve yorumu

Bu yazımızda anime severler için Netflix'in yeni içeriği olan Blue Period Anime'nin konusundan bahsettik. İşte konuya ilişkin detaylar...

28 Ekim 2021 Perşembe 06:21
Netflix'in yeni dizisi Blue Period Anime konusu nedir? Konusu ve yorumu
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Bu yazımızda sizlere Netflix’de yayınlanan Blue Period Anime’nin konusundan bahsedeceğiz. Anime severler için üretilen bu içeriğin konusu nedir? Sizler için animenin konusunun yanı sıra yönetmeninden, senaristinden, oyuncularından, yayınlanma tarihi ve sezon bilgilerinden de bahsettik. İşte konuya ilişkin detaylar…

Blue Period’un yönetmen koltuğunda Katsuya Asano ve Koji Masunari oturuyor. İçeriğin başında bir grup arkadaşın bardaki sohbetleri izleyici karşısına çıkıyor. Görünüşe göre Japonya, yenik durumda olduğu maçta öne geçerek ismini finale yazdırıyor. Haliyle aralarında Yatora’nın da olduğu grup üyeleri, büyük bir mutluluk yaşıyor. Akabinde gelişen yemek ve eğlence de galibiyetin ürünü haline geliyor.

Bu anime, birbirinden farklı mizahlara sahip dört arkadaşın çerçevesinde ilerliyor. Lakin bu gruptan ön plana çıkan bir isim var o da Yatora. Arkadaşları şen-şakrak eğlenirken Yatora, tuvalet kapısında görmüş olduğu Picasso sergisi broşürü ile sezonun kalan bölümlerinde görme ihtimalimiz yüksek olan “sanat” dünyası hakkında izlenimler veriyor. Dakikalarca inceliyor.

Blue Period konusu

Dizinin ilerleyen sahnelerinde Yatora, gittiği okulda oldukça başarılı olduğu ve daha da yükseklere oynadığı ve geleceği için oldukça mücadeleci olduğu görünüyor. Lakin sanat alanında maddi bir kazanç elde edemeyeceğini düşünerek resim işini bir hobiye dönüştürmeyi karar veriyor. Bu düşüncesi ise Mori ile tanıştığında değişecektir.

Yatora, Mori’nin icat ettiği yeşil-kırmızı dengesi muazzam olan resmine hayran kalır. Bu ikilinin hoş sohbeti Yatora’ya resim konusunda ilham gelmesine ön ayak olur. Sanatı hayata dönüştüren tutku kümelerinin yardımıyla mavinin egemen olduğu bir hayat çizmeye başlıyor. Halen daha sanatın bir getirisi olmadığını düşünse de gerek Mori gerekse okuldaki öğretmeni vasıtasıyla farklı bir aleme giriş yapıyor.

Bahsi geçen bu dizi şu ana kadar sadece iki bölümünü yayınladı. Bu dizide izleyicinin karşısına çıkan unsurlar ise hırslara yaslanarak ayakta kalmaya çalışmak, en iyi yerlere gelebilmek için çaba sarf etmektir.

Blue Period, izleyicilere Yatora üzerinden başarının nasıl elde edildiğini anlatıyor. Başarmak için çaba sarf etmek gerektiğini, vazgeçmemeyi, tutkuyu ve değişimi empoze ediyor. Ancak değişim, sanatın ne zaman ortaya çıkacağı bilinmediği için yönetmenler Yatora’ya farklı bir hayat imkânı sunuyor. Ve kendisi bugünlerde, sanatın hem tatlı hem de acımasız yüzüyle tanışacak gibi gözüküyor. Kesinlikle izlenmesi gereken bu yapımın IMDb puanı ise 8,0 olarak karşımıza çıkıyor.

Dizinin oyuncuları ve karakterleri

  • Hiromu Mineta – Yatora Yaguchi
  • Yumiri Hanamori – Ryuji Ayukawa
  • Daiki Yamashita – Yotasuke Takahashi
  • Kengo Kawanishi – Haruka Hashida
  • Yume Miyamoto – Maki Kuwana
  • Mayısu Aoyagi – Maru Mori
  • Ikumi Hasegawa – Shirai
  • Emiri Suyama – Sae Okada

 

 


Son Güncelleme: 28.10.2021 06:21
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Anahtar Kelimeler:
KonuBluePeriodNetflixAnime
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