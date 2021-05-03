Netflix'in yeni dizisi 1899 ilk tanıtımı yayınlandı!

Hem ulusal hem de uluslararası içerikleriyle bir çok kişinin büyük ilgisini gören Netflix'in Almanya için yaptığı dizisi Dark, kısa zaman içinde Netflix'in de en çok popüler olan dizilerinden bir tanesi oldu. Üçüncü sezonuyla final yapan Dark dizisinin yaratıcılarından yeni bir dizi daha geliyor. 1899 adlı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.
Dizinin teması Dark'tan farklı olacağı açıklanırken dizinin oyuncu kadrosu ile ilgili sadece iki isim belli oldu. Bunlar José Pimentão ve Emily Beecham.
Dizinin yayın tarihiyle ilgili bir açıklama yapılmazken bu sene içinde yayınlanması bekleniyor.
İşte Netflix 1899 dizisi tanıtımı!
DARK'ın arkasındaki beyinler, Jantje Friese ve Baran bo Odar geri döndü!— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) Mayıs 3, 2021
Sırlar.
Kabuslar.
Sürprizler.
1899, Netflix'e geliyor. pic.twitter.com/SYaPMdCE9W