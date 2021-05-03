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Netflix'in yeni dizisi 1899 ilk tanıtımı yayınlandı!

Netflix'in popüler dizilerinden olan Dark'ın yaratıcıları tarafından hazırlanan 1899 adlı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:07
Netflix'in yeni dizisi 1899 ilk tanıtımı yayınlandı!
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Hem ulusal hem de uluslararası içerikleriyle bir çok kişinin büyük ilgisini gören Netflix'in Almanya için yaptığı dizisi Dark, kısa zaman içinde Netflix'in de en çok popüler olan dizilerinden bir tanesi oldu. Üçüncü sezonuyla final yapan Dark dizisinin yaratıcılarından yeni bir dizi daha geliyor. 1899 adlı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Geçen senelerde açıklanan 1899 adlı dizinin senaryosunu, Dark dizisini de yazan kişiler olan Jantje Friese ve Baran bo Odar olacak. Dizi, eski kıtayı Londra'dan terk edip, batıya, New York'a doğru yola çıkan göçmenleri taşıyan bir buharlı gemide yaşanan hikayeleri konu alacak. Avrupanın her tarafından gelen yolcuları, yeni yüzyıl ve başka ülkelerdeki gelecekleri hakkındaki umutları ve hayalleri birleştiriyor. Açık denizde akıntıya kapılıp sürüklenen bir başka göçmen gemisi bulduklarında, yolculukları beklenmedik bir yöne doğru yol alıyor. Bu gemide buldukları şeyler, vaat edilen topraklara geçişleri tam bir kabus yapıyor.

Dizinin teması Dark'tan farklı olacağı açıklanırken dizinin oyuncu kadrosu ile ilgili sadece iki isim belli oldu. Bunlar José Pimentão ve Emily Beecham.

Dizinin yayın tarihiyle ilgili bir açıklama yapılmazken bu sene içinde yayınlanması bekleniyor.

İşte Netflix 1899 dizisi tanıtımı!




Son Güncelleme: 03.05.2021 19:07
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Anahtar Kelimeler:
Netflix1899Dark1899 Tanıtım
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