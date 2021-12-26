Netflix'in yeni belgeseli Bir Katilin Anıları konusu

Netflix’in başarılı yapımları arasına bir yenisi daha eklendi. Özellikle de belgeselleri ile dikkat çeken platform bu seferde Bir Katilin Anıları adlı belgesel ile izleyici karşısına çıkıyor.

Çoğu izleyicinin düşkün olduğu suç belgesellerine tüm dünyada büyük bir arz var. Bu nedenden ötürü bu tarz belgeseller daha çok çekilmeye başlandı. Dolayısıyla Dennis Nilsen gibi cani katillerin başrolü olduğu içerikler daha çok çekilmeye başlandı.

Bir Katilin Anıları adlı belgesel 18 Ağustos itibari ile izleyici karşısına çıkmaya başladı. Bu film tadındaki belgesel birçok hayatın bir katil tarafından son bulmasını ve bunun arkasında yatan acıklı hikayeleri anlatıyor. Bu film, neredeyse tamamen katilin sözleri ile donatılmış. Bu yönüyle de diğer belgesellerden az da olsa fark yaratıyor.

Belgeselin konusu nedir?

Filmde, 80 dakika içinde bir katilin hakkındaki çoğu şey aktarılmış. Neredeyse her dakikası Nilsen’ın sözleri ile geçen filmde Nilsen’ın hapiste kaydettiği kasetlerle geçirmesine karşılık gerek görseller gerekse diğer dış seslerle hikayesine dolu dolu devam etmektedir.

Filmde izleyici ilk olarak 1980’li yılların başına götürülmektedir. Dennis Nilsen, ilk önce 1978 yılından sonra cinayet işlemeye karar verir ve daha sonra önüne geçilemez bir hal alır. Filmde aktarılan bir konu ise Nislen’un eşcinsel olduğunun düşünülmesi ve çocuk yaşlardan beri birçok sorun ile karşılaşmasıdır. Söylentilere göre Nilsen, erkeklere ilgi duymakta ve herhangi bir mekanda tanıdığı erkekleri evine davet etmektedir.

İstediği gibi keyifli zaman geçirdikten sonra ise her birini canice öldürür. Sayısı net olarak bilinmese de neredeyse 15 tane cinayet işlediği belirtilmektedir. Nilsen, bu canice cinayetlerine 1983 senesine kadar devam eder. Öldürdüğü kişilerin cesetlerini parçalar ve bu parçaları senelerce başka bir evin döşemelerinde saklar. Lakin günler, aylar geçer ve cesetlerin kokusu tüm apartmana ve mahalleye yayılmaya başlar. Şikayetler üzerine müebbet hapis cezası alır. 2018 senesinde ise hücresinde ölü bulunur.

Nilsen, Londra’da en kötü şöhretli katiller arasında yer almaktadır. Hapiste geçirdiği vakit boyunca neredeyse 250 saatlik ses kaydı yaptığı söylenmektedir. Bu kayıtlarda ise kimsenin duymadığı ve bilmediği gerçekleri, cinayet aletlerini, girişimlerini, insanları nasıl kandırdığı yer almaktadır.

İyi bir belgesel izlemek istiyorsanız ve suç filmlerini seviyorsanız tercih edebileceğiniz bir yapımdır Bir Katilin Anıları. Oldukça kötü bir şöhrete sahip olan Dennis Nilsen’ın nasıl bir katil olduğu ve kurbanlarına neler yaptığını anlatan bu film 18 Ağustos itibari ile Netflix aracılığıyla izleyici karşısına çıkmaya başlamıştır.