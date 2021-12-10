Netflix'in yeni başlayan dizisi Jaguar konusu ve dizinin teması nedir?

Popüler içerikler ile gündeme gelen Netflix dizilerinin arasına bir yenisini daha kattı. İncelemesini yapacağımız dizide herhangi bir spoiler söz konusu değildir. Dizinin konusu ve ana teması merak uyandırıcı görünmektedir.

Dizide ana karakter olarak bir kadın vardır ve bu kadın 1960larda Holokost’tan kurtulmuştur. Bu kadın 2.Dünya Savaşı sonrasında saklanmak için İspanya’ya kaçan Nazilere karşı adalet arayan bir grup amatör ajana katılır. İspanya yapımı olan dizi tehditkar, sürükleyici ve heyecanlı dizi içerikleri arasındadır.

Ele alınan İspanyol dizinin hikayesinde ana karakter olan Isabel Garrido, Avrupa da tehlikeli birisi olarak bilinen Bachmann’ın peşine düşer. Bu olayda yalnız değildir adamın peşinde zaten bir ajan grubu vardır ve İsabel de bu ajan grubuna katılır. Dizinin ismi ise tam da burada ortaya çıkar. Çünkü bu ajan grubunun adı Jaguar’dır. Bu grup Nazilere karşı intikam peşine düşen gruplardan bir tanesidir.

Dizinin ele aldığı hikaye nedir?

Dizinin yaratıcısı son dönemde gündemde olan esas kahramanın kadın olması örgüsüne sadık kalmış ve dizi güçlü bir kadın üzerine kurulmuştur. Güçlü kadın ile birlikte yaşanan olaylar izleyicinin dikkatini diri tutmayı ve heyecan seviyesini düşürmeden ilerlemeyi başarmaktadır. Dizi aynı zamanda anlattığı dönem itibariyle de bize bilgiler sunar. Anlattığı yıllar içerisinde İspanya’daki duruma gerçekçi bir hikayeden yola çıkarak ışık tutar. Hem tarihsel detaylar hem de sürükleyici senaryosu ile kendini izlettirmeyi başarmaktadır.

Dizideki karakterler can veren oyuncular

Blanca Suarez – İsabel Garrido

İvan Marcos – Lucena

Francesc Garrido -Marse

Adrián Lastra – Sordo

Jochen Hägele – Gunter

Pepe Ocio – Manuel Pertegaz

Óscar Casas – Castro

Lorenz Christian Köhler – Franz Ziereis

Jochen Horst – Aribert Heim

Yuri D. Brown – Hombre Bachmann

Dizi mükemmel kadrosu ile ilgiyi üzerinde tutmaya devam edecek gibi görünüyor. Spoiler vermeden bahsettiğimiz dizi için merakta kalan konular izleyicilerin heyecan dolu dakikalar geçirmesini sağlayabilir.