Netflix'in Vinterviken filminin konusu nedir? Filmin oyuncuları ve karakterleri

Vinterviken adlı film, aynı isimli roman ile 1990 yılında sinemaya uyarlanmış bir filmdir. Netflix’de yayınlanan Vinterviken ise moden hale getirilmişidir. Film, ismini aldığı körfezin etrafında yaşayan iki farlı dünyaya ışık tutmaktadır. Film oldukça samimi ve izleyicilerin içini ısıtacak niteliktedir. Filmde karşımıza çıkan ilk isimler ise John John ve Elisabeth adlı iki gençtir. Filmde John, kalabalıklar içinde yaşayan yalnız bir gençtir. John, yıllarca babasız büyümenin zorluğu ve acısı içinde yaşamaya çalışırken annesinin erkek arkadaşını öğrenir. Bu yüzden John, kendini kalabalığın ve gürültünün eksik olmadığı başka bir dış dünyaya atar.

Diğer karakter Elisabeth ise John’dan farklı gözükmektedir. Elisabeth, kısa süre önce annesini kaybetmiş, ergenliği ile acılarının arasında kalmış genç bir kızdır. Etrafındaki her şey ona annesini hatırlatmaktadır. Filmin yönetmeni Alexis Akmström iki gencin özel hayatlarından yola çıkarak günümüzün kopuk dünyasına ilişkin sahneler sunmaktadır. Yönetmen izleyicilerine temiz ve güçlü ilişkilerin yık olmaya başladığını, toplumsal sorunların günden güne arttığını aktarmaya çalışmaktadır.

İzleyiciler bu filmde dramatik bir aşk hikayesi ile karşılaşacak. Farklı dünyalar içinde birbirine benzer sorunlar yaşayan iki gencin karşılaşması izleyiciye yürek burkan sahneler sunacak. Karşılaşmalarının dahi mucize olduğu ancak şans eseri karşılaşarak büyük bir aşk filizin onlarla buluştuğu görülür. Üstelik bu mucizevi karşılaşma, aynı lise sınıfında olduklarını gördüklerinde daha da değerlenecektir.

Netflix aracılığı ile izleyicilerin karşısına çıkacak olan film, kuru bir aşk hikayesi olarak gözükse de ilişki kurmanın zorluğunu, zengin-fakir çatışmalarını anlatmaktadır. Elisabeth üst düzey ekonomik şartlara sahiptir. Filmde verilen başka bir nokta ise ırkçılık probleminden dolayı dışlanmadır.

Filmin oyuncuları ve karakterleri