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Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin ikinci sezonundan ilk kareler paylaşıldı

Netflix’in ikinci orijinal yapımı Atiye ilk sezonuyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. İzleyiciler dizinin ikinci sezonunu iple çekiyordu. Merakla beklenen ikinci sezondan ilk görüntüler paylaşıldı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 21:15
Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin ikinci sezonundan ilk kareler paylaşıldı
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Online dizi film platformu Netflix’in ikinci Türk yapımı dizisi Atiye’nin ilk sezonu dizi severlerden tam not almıştı. İzleyiciler dizinin ikinci sezonunu merakla bekliyordu. Merakla beklenen ikinci sezonun çekimleri geçtiğimiz günlerde başlarken, diziden ilk görüntüler geldi.

Başrollerinde Beren Saat, Mehmet Günsür ve Melisa Şenolsun gibi isimlerin yer aldığı dizinin ikinci sezonu 10 Eylül tarihinde Netflix’te yayınlanacak.

Atiye dizisi konusu


Dizide Atiye ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul’da yaşayan ve mutlu bir hayat süren ressam olarak karşımıza çıkıyordu. Ancak Atiye’nin hayatı Göbelitepe’de yapılan bir keşif sonucu tamamen değişir. Göbeklitepe’de keşif sorumlusu olan Erhan ile yolları kesişen Atiye artık mistik ve gizemli bir yolculuğun içinde kendisini bulur.

Atiye hayatını baştan aşağı değiştiren bu yolculuk sonrası yeni sezonda da öğrendiklerinin peşinde gidecek ve bilmediği birçok şeyi daha öğrenecektir.  



Son Güncelleme: 20.08.2020 21:15
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