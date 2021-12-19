Netflix'in popüler dizisi İnto The Night dizisinin konusu nedir? Dizinin oyuncuları ve karakterleri

İnto the Nigt, izleyicilere pandemi döneminin ilk zamanlarını hatırlatır. Bunun nedeni ise o zaman yayınlanmaya başlaması ve büyük rağbet görmesidir. Özellikle de konusu itibari ile tercih edilmiş ve evde kaldığımız zamanlarda bize arkadaşlık eden dizilerden olmuştur.
İnto the Nigt, izleyicilerini sebebi bilinmeyen kozmik olaylar nedeni ile güneş ışığının ölüme işret ettiğine inandırmıştır. Dizi, bir grup insanın güneş ışığından kaçışını konu almaktadır. Ne olduğu belirsiz bir diğer doğal gelişmeyle, güneşe bakanın öldüğü, güneş enerjisini hissedenin hayata gözlerini yumduğu kısacası güneş ve gün ışığının olumsuz etki yarattığı bir durumu işaret eder. Bu sebeple de oldukça dinamik bir konsepte sahiptir. Halihazırda benimsemiş olduğu güneş sorunsalının yanı sıra sonu gelmeyen potansiyellere, arkası kesilmeyen gizemli karakterlere sahiptir.
Terenzio, Batı ülkelerine giden bilet bulamayınca bir Meksika uçağına silah zoru ile girer. Uçakta ise çok az kişi vardır. Terenzio, silah gücü ile pilotu zorlayarak batıya uçmasını ister. Zaman ilerledikçe uçaktakiler Terenzio’ya güvense de bazı problemler yaşanacaktır.
Bu dizi Belçika yapımı bir bilim-kurgu ve aynı zamanda gerilim dizisidir. Genel hedef her gün her saat güneşten kaçarak uçak ile seyahat etme formatı olsa da bilim-kurgunun yanına eklenen anlık gerilim sekanslarıyla doludur. Kimisi kimisinin terörist olduğunu iddia etmekte, kimisi uçakta bir katil olduğunu belirtmekte, birisinin daha çok yemek yediği ya da en başında Terenzio’nun yalan söylediği gibi çatışmalar ortaya çıkmaktadır. Bu da gerilime ve uçakta yaşanacak olan problemlere yol açar.
Yukarıda bahsedilen konulardan dolayı dizi oldukça hareketli ve sonu gelmeyen bir kargaşaya sahiptir. Karakterle bir durulurken birden patlama noktasına gelirler. Bu da sık sık çatışmalara ve kavgalara neden olur. İzlerken gerileceğiniz ve nefes kesen anlar yaşayacağınız bir dizi.
Dizinin oyuncuları ve karakterleri
- Yönetmen: Inti Calfat
- Pauline Etienne – Sylvie Bridgette Dubois
- Laurent Capelluto – Mathieu Daniel Douek
- Mehmet Kurtulus – Ayaz Kobanbay
- Babetida Sadjo – Laura Djalo
- Jan Bijvoet – Richard ‘Rik’ Mertens
- Stefano Cassetti – Terenzio Matteo Gallo
- Vincent Londez – Horst Baudin
- Regina Bikkinina – Zara Oblonskaya
- Alba Gaïa Bellugi – Ines Mélanie Ricci