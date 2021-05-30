Netflix'in Osmanlı dizisi Kanal D'de

Geçtiğimiz sene Netflix’de yayınlanan orijinal adı “Rise of Empires: Ottoman” olan Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi adlı belgesel adından da anlayacağınız üzere Osmanlı İmparatorluğunu konu alan Fatih Sultan Mehmet’in gerçekleştirdiği İstanbul’un Fethi’ni anlatan belgesel şimdi de Kanal D ekranlarından izleyici ile buluşacak. Dizinin konusunun yanı sıra oyuncu kadrosu da oldukça güçlü isimlere sahip. Belgesel tarzındaki dizinin yönetmenliğini Emre Şahin yaparken, senaryosunu ise Kelly McPherson yazmıştır. Fethin sultanı olan Padişah Fatih Sultan Mehmet’i ise Cem Yiğit Üzümoğlu canlandırmıştır.

2020 senesinde Netflix’de yayınlanan bu dizinin kadrosunda Cem Yiğit Üüzmoğlu’nun yanı sıra Tuba Büyüküstün, Tolga Tekin, Selim Bayraktar, Ushan Çakır, Damla Sönmez, Birkan Sokullu, İlayda Akdoğan, Nail Kırmızıgül, Osman Sonant yer alıyor.

Ntflix’de büyük bir izleyici kitlesi ile buluşan dizi, 29 Mayıs Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Netflix’de hem Türkçe hem de İngilizce anlatılan dizi Kanal D’de Halit Ergenç tarafından anlatılacak. Cumartesi akşamı izleyici ile buluşacak olan bu dizi bir sezon ve altı bölümden oluşmaktadır.

“Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi” nerede çekildi?

Dizide yer alan oyuncular

Cem Yiğit Üzümoğlu (Fatih Sultan Mehmet)

Tommaso Basili (XI. Konstantinos)

Tuba Büyüküstün (Mara Hatun)

Damla Sönmez (Ana)

Osman Sonant (Loukas Notaras)

Tolga Tekin (II. Murad)

Ushan Çakır (Zağanos Paşa)

Selim Bayraktar (Çandarlı Halil Paşa)

Birkan Sokullu (Giovanni Giustiniani)

Tansu Biçer (Urban)

Nail Kırmızıgül (Hızır Çelebi)

Eva Dedova (Catherine)

İlayda Akdoğan (Therma)

Dizinin konusu

Belgesel tarzında çekilen bu dizi Prof. Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında yazıldı. Yapımcılığını ise Karga Seven ve STX Entertainment ortak üstlendi. Dizinin çekimleri ise İstanbul’da gerçekleştirildi.

Osmanlı Padişahı olan II. Mehmet, Bizans’ın başkenti olan ve büyük öneme sahip Konstantinopolis’i (İstanbul’u) fethetmek için büyük bir sefere çıkar ve tarihin akışını değiştiren bir zafer kazanır.

“Osmanlı: Bir İmparatorluğun Yükselişi” , dillere destan olan Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme dönemini konu almaktadır. Dolayısıyla dizide İstanbul’un Fatihi olan Osmanlı’nın Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in hikayesi anlatılmaktadır. II. Mehmet’in 13 yaşında iken tahta çıkmasının ardından gelen başarısı, destansı yükselişi, yüzyıllardır fethedilmeye çalışılan İstanbul’u nasıl fethettiği, 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli hükümdarlarından biri olduğu anlatılmaktadır.

2020 senesinde dijital platform Netflix’de yayınlanan bu tarihi belgesel, şimdi de izleyemeyen kitleye ulaştırılmak için 29 Mayıs Cumartesi Akşamı saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak. Osmanlı İmparatorluğu’nun destanlara konu olan fethini anlatan dizi toplamda 6 bölümden oluşmaktadır.