Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi 'Azizler'in ilk fragmanı seyirciler ile bluştu

Senaryosunu yayınlandığı günden itibaren büyük ses getiren "Bir Başkadır" dizisinin yaratıcısı Berkun Oya'nın kaleme aldığı ve yönetmenliğini Taylar Biraderler olarak tanınan Durul Taylan ve Yağmur Taylan'ın üstlendiği, intenet tabanlı platform olan Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi ‘’Azizler’den ilk fragman yayınlandı.İzleyiciyi meraklandıran filmin fragmanı ise büyük ilgi gördü.Yayınlandıktan sonra filmin izleyiciler tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu.

PEKİ AZİZLER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Haluk Bilginer, Engin Günaydın, Fatih Artman, Binnur Kaya ve Öner Erkan gibi isimlerin yer aldığı birçok ünlü ismi buluşturan film, 8 Ocak'ta Netflix'te izleyicisinin karşısına çıkacak.

‘’Azizler’’ filmi ‘’Muhteşem Yüzyıl’’ ve ’’Vatanım Sensin’’ gibi başarılı dizilere yönetmenlik yapan Taylan Biraderler'in, 11 yıl önce çekilen "Vavien" filminden sonraki çekilen ilk filmi olma özelliği taşıyor.

AZİZLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin konusu gençlik yıllarının sonuna gelen Aziz karakteri hayatından oldukça şikâyetçidir. Uzun yıllardır hayallerinden uzak bulunan ve sevmediği bir işte çalışmaktadır. Hayatında 4 senedir bulunan sevgilisi Burcu ile olan ilişkisinin de artık sonlanması gerektiğini biranda fark eder.Artık yalnız kalma ihtiyacı üst seviyeye çıkar. En sonunda karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar, ancak Aziz’in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Sürdürmesi gereken yalanların sonuçlarına ise katlanması gerekmektedir.