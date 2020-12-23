İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...

Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi 'Azizler'in ilk fragmanı seyirciler ile bluştu

Taylan Biraderler'in yönettiği, yayınlandığı günden itibaren büyük ses getiren "Bir Başkadır" dizisinin yaratıcısı Berkun Oya'nın senaryosunu yazdığı merakla beklenen film "Azizler" filminden ilk fragman izleyicisi ile buluştu.

23 Aralık 2020 Çarşamba 01:18
Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi 'Azizler'in ilk fragmanı seyirciler ile bluştu
Takip Et:

Senaryosunu yayınlandığı günden itibaren büyük ses getiren "Bir Başkadır" dizisinin yaratıcısı Berkun Oya'nın kaleme aldığı ve yönetmenliğini Taylar Biraderler olarak tanınan Durul Taylan ve Yağmur Taylan'ın üstlendiği, intenet tabanlı platform olan Netflix'in merakla beklenen yeni Türk filmi ‘’Azizler’den ilk fragman yayınlandı.İzleyiciyi meraklandıran filmin fragmanı ise büyük ilgi gördü.Yayınlandıktan sonra filmin izleyiciler tarafından nasıl karşılanacağı  merak konusu.

PEKİ AZİZLER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Haluk Bilginer, Engin Günaydın, Fatih Artman, Binnur Kaya ve Öner Erkan gibi isimlerin yer aldığı birçok ünlü ismi buluşturan film, 8 Ocak'ta Netflix'te izleyicisinin karşısına çıkacak.

‘’Azizler’’ filmi ‘’Muhteşem Yüzyıl’’ ve ’’Vatanım Sensin’’ gibi başarılı dizilere yönetmenlik yapan Taylan Biraderler'in, 11 yıl önce çekilen "Vavien" filminden sonraki çekilen ilk filmi olma özelliği taşıyor.

AZİZLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin konusu gençlik yıllarının sonuna gelen Aziz karakteri hayatından oldukça şikâyetçidir. Uzun yıllardır hayallerinden uzak bulunan ve sevmediği bir işte çalışmaktadır. Hayatında 4 senedir bulunan sevgilisi Burcu ile olan ilişkisinin de artık sonlanması gerektiğini biranda fark eder.Artık yalnız kalma ihtiyacı üst seviyeye çıkar. En sonunda karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar, ancak Aziz’in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Sürdürmesi gereken yalanların sonuçlarına ise katlanması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 23.12.2020 01:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
NetflixAzizler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan'ın yeni programı belli oldu
Seda Sayan'ın yeni programı belli oldu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Pelin Akil kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Pelin Akil kimdir?
Erdal Özyağcılar Yasak Elma dizisinden ayrıldı mı? Yasak Elma Halit yaşıyor mu?
Erdal Özyağcılar Yasak Elma dizisinden ayrıldı mı? Yasak Elma Halit yaşıyor mu?
Exxen üyelik ücretleri ne kadar olacak?
Exxen üyelik ücretleri ne kadar olacak?
Uyanış: Büyük Selçuklu Ahmet Sencer kimdir? Ekin Koç hakkında bilgiler
Uyanış: Büyük Selçuklu Ahmet Sencer kimdir? Ekin Koç hakkında bilgiler
FOX TV'de rezalet! 'Zuhal Topal’ın sofrasında böcek çıktı!
FOX TV'de rezalet! 'Zuhal Topal’ın sofrasında böcek çıktı!

Popüler Haberler

İş bankası anında online 100 Bin TL ticari kredi başvurusu
Masumlar Apartmanı dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor
Asgari ücrette gelir vergisi kesintisi ne kadardır?
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Tiktok videosu nasıl çekilir? Tiktok video yapma
Maden mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Altın ne kadar oldu? 23 Aralık 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 23 Aralık 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 23 Aralık 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 23 Aralık 2020 Çarşamba bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 23 Aralık 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? 2020 mazot ve gübre destekleme miktarları
2021 Milli Piyango ikramiyesi ne kadar?
Çukur Emir kimdir? Uğur Aslan rol aldığı yapımlar ve diziler
TOKİ 2020 ucuz 100 bin sosyal konut projesi için kura takvimi belli oldu
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Zenon karakterini Mete Deran canlandırıyor
TV8 canlı yayın akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Çukur Yasmin kimdir? Gerçek adı nedir? Gamze Doğanoğlu hakkında bilgiler
Star TV İbo Show'un yeni bölüm konukları 26 Aralık 2020 Cumartesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 23 Aralık 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Olay TV kapanıyor mu, iddialar doğru mu?
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 23 Aralık 2020 Çarşamba

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.