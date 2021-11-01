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Netflix'in en yeni filmi: Böyle Kaldık film konusu ve oyuncuları

Netflix'in en yeni yapımlarından olan Böyle Kaldık filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Filmin konusu günümüzde birçok kişiyi olumsuz etkileyen pandemi virüsüyle savaştığımız şu günleri ve yıllardır aynı apartmanda yaşamalarına karşın birbirlerinden haberdar olmayan komşuları konu ediniyor. Konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde!

01 Kasım 2021 Pazartesi 11:06
Netflix'in en yeni filmi: Böyle Kaldık film konusu ve oyuncuları
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Netflix ekranlarında yeni bir film karşımıza çıkıyor. Netflix severleri bir hayli memnun etmeye yarayacak bir yapım geliyor. Film, günümüzün küresel sorunu olan pandemi virüsüyle edilen mücadeleyi içine alan ve uzun sürelerdir aynı binada yaşamalarına karşın birbirleriyle hiç karşılaşmayan iki komşunun hayatı, yaşam deneyimleri, duygusal patlamalarını ele alıyor. 

Çekimlerini Paris'in destansı sokaklarında rüya gibi çekimler ile gerçekleştirdikleri Böyle Kaldık filminin yönetmen koltuğunda Dany Boon oturuyor.  7 farklı ailenin bulunduğu apartmandaki kişilerin hepsi birbirinden farklı dünyalarda geziyorlar. Hiçbiri birbirine benzemeyen karakterlere sahip 7 aile, daha önce karşılaşmadıkları duygularıyla yüzleşiyor.

Böyle Kaldık filminin oyuncu kadrosunda Dany Boon, Liliane Rovère, Yvan Attal, Laurence Ané, François Damiens, Alison Wheeler ve Elie Semoun yer alıyor. 

Böyle Kaldık filminin IMDb puanı 5,7 olarak belirleniyor. Böyle Kaldık fragmanını izlemek için tıklayınız! 


Son Güncelleme: 01.11.2021 11:06
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