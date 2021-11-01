Netflix'in en yeni filmi: Böyle Kaldık film konusu ve oyuncuları

Netflix ekranlarında yeni bir film karşımıza çıkıyor. Netflix severleri bir hayli memnun etmeye yarayacak bir yapım geliyor. Film, günümüzün küresel sorunu olan pandemi virüsüyle edilen mücadeleyi içine alan ve uzun sürelerdir aynı binada yaşamalarına karşın birbirleriyle hiç karşılaşmayan iki komşunun hayatı, yaşam deneyimleri, duygusal patlamalarını ele alıyor.
Böyle Kaldık filminin oyuncu kadrosunda Dany Boon, Liliane Rovère, Yvan Attal, Laurence Ané, François Damiens, Alison Wheeler ve Elie Semoun yer alıyor.
Böyle Kaldık filminin IMDb puanı 5,7 olarak belirleniyor. Böyle Kaldık fragmanını izlemek için tıklayınız!
Son Güncelleme: 01.11.2021 11:06