Netflix'in Çılgın Proje filminin konusu ve yorumu

Netflix yapımı olan Çılgın Proje adlı filmi merak edenler için bu yazımızda spoiler vermeden bilgileri paylaştık. Filmin konusunu, merak edilenleri, oyuncuları ve yorumunu merak ediyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz. Bu film Meksika yapımı ve orijinal adı ise Bankrolled’dir. Türkçe karşılığının ise filmi izleyince ne kadar anlamlı olduğunu göreceksiniz.

Son zamanlarda daha hızlı ve daha uğraşsız para kazanma yöntemleri oldukça ön planda. Bu düşünce yüzyıllar boyunca değişmeyecek bir felsefe haline geldi. Özellikle de pandemi dönemi ile küresel ekonomik şartlar kişileri yaratıcı olmaya böylelikle de yeni girişimler yapmaya itti. Böylelikle ortaya girişimci ve daha çok para kazanmak isteyen kesimler çıktı.

Orijinal adı Fondeados olan Meksika yapımı Çılgın Proje filmi geçtiğimiz günlerde Netflix üzerinden izleyici ile buluştu. Filmde yakın iki arkadaş olan Polo ve Blas günlerini haytalıkla geçiren iki gençtir. Lakin boş boş oturarak çok para kazanmak istemektedirler. Çeşitli yerlerde farklı işlerle uğraşsalar da dönüp dolaşıp birbirlerinin yanına gelirler. Bu durum uyuşturucu alıp değişik bir video çekene kadar sürer. İşte olaylar orada kopar.

Bu iki arkadaş aldıkları uyuşturucunun etkisi ile farklı bir gece geçirirler. Sabah uyandıklarında ise SignNow adlı bir sosyal adalet programı kurmalarının kutlamasını yapmaktadırlar. Lakin her girişimcinin dediği gibi istikrar, sabır ve azim olmadan uygulamalarını geliştiremezler. Start-up sekansları ile sıradan bir girişimcinin yansıması Polo ve Blas ile ortaya çıkarken izleyenlere de hicivci dilin çarpık sahnelerine ortak olmak düşecektir.

Bankrolled isminin Türkçe karşılığı bu filme tam uymaktadır. Türkçe karşılığı Çılgın Proje, iki arkadaşın bir gece kafaları uçukken yaptıkları projeyi tam olarak tanımlamaktadır. Filmde bir girişimciyi ilgilendiren tüm kavramlar vardır. Hem eğlendiren hem de güldüren Meksika yapımı bu film oldukça dikkat çekicidir.

Konsept ve kurgu açısından iyi bir film olsa da gereksiz alt metinlerle çok da iyi denilecek bir yapım değildir. Genel olarak Polo ve Blas karakterleri üzerinden yürünen filmde karakterlerin komik olması çerezlik bir film olmasını sağlamış diyebiliriz. Film genel olarak izlediğinize pişman olacağınız bir içerik değil lakin çok beğeneceğinizi ve etkileneceğinizi de söyleyemeyiz. Çerezlik bir film arıyorsanız tercih edebilirsiniz. Filme puanımız 10 üzerinden 5. Şimdiden size de iyi seyirler…

Filmin oyuncu kadrosu