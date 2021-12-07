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Netflix’in Britney vs Spears Belgeseli yayınlandı! Britney vs Spears konusu nedir?

Netflix’in uzun zamandır beklenen Britney vs Spears Belgeseli sonunda yayınlandı. Ünlü şarkıcı Britney Spears’ın hayatına dair çeşitli bilgiler içeren bu belgeselin konusunu ve daha birçok detaylı bilgiyi haberimizden öğrenebilirsiniz.

07 Aralık 2021 Salı 11:28
Netflix’in Britney vs Spears Belgeseli yayınlandı! Britney vs Spears konusu nedir?
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Netflix ünlülerin hayatları üzerine belgeseller yapmaya devam ediyor. Uzun zamandır beklenen ve ünlü şarkıcı Britney Spears hakkında olan Netflix Belgeseli Britney vs Spears yayınlandı. Britney Spears’ın hayatına ve yaşantısına dair çeşitli bilgileri gün yüzüne seren belgeselin konusu epey ilgi çekici. 

2 Aralık 1981 doğumlu Britney Spears, 10 yaşında çıkış yapan Mickey Mouse Club'da ilk defa adını duyurmuştu. 2000’li yıllarda çıkardığı Baby One More Time ve Oops! I Did It Again albümüyle beraber pop müziğin prensesi haline gelen başarılı sanatçı, şanlı geleceğini müjdeliyor. Ancak ünlü ve yetenekli şarkıcı yıllar içinde bazı sorunlar yaşadı ve müziğinden çok sağlığı ve kişisel hayatıyla ilgili şeylerle uğraşmak zorunda kaldı. Kafasını traş etti ve setteki insanlara saldırdı. Sonra bir rehabilitasyon merkezine başvurdu. 2008 yılında ise mahkeme kararıyla babası Jamie Spears'ın gözetimi altına alındı. 

Arkadaşlarla ilişkilerden cinsel hayata, zenginlikten müzik kariyerine kadar Britney’nin tüm hayatı babasının kontrolü altında olmuştur ve yıllarca süren çeşitli tedavilere dahil olmuştur. Tüm kontrolün babasında oluşu onun için çok üzücü ve yorucu bir hal alsa da yasa gereği buna katlanmak zorunda kalmıştır. "Fiziksel veya sağlık nedenleriyle karar verememesi durumunda, vasiyi kabul eden kişinin maddi ve manevi menfaatlerinde söz sahibidir." Bu maddeyle beraber Britney’nin hayatı babasının kontrolünde olmuştur.

 

Britney vs Spears Belgeseli

Britney’nin özgürlük savaşını ve babasının himayesi altından kurtulma çabasını içeren hayat serüvenini konu alan Britney vs Spears Belgeseli Netflix’te yayınlandı. Babasının vasiliğinden alınmayı talep ettiği ve birçok mahkemeye başvurduğu bu yolcukta Britney Spears zor günler geçirmiştir. Babasının vasiliğinden bağımsız olmak isteyen Britney Spears’ın talebi, hakimler tarafından reddedilmiştir. Dünyanın dört bir yanından yardım mesajları alan Britney’nin özgürlük savaşı devam etmektedir. 

Babasının Britney Spears’ı zorlayarak daha fazla çalıştırmaya ittiğini ve Britney’nin sağlık sorunları olduğunu iddia ederek ona zorla ağır ilaçlar kullandırttığını gözler önüne seren Britney vs Spears Belgeseli, Britney Spears’ın babası sebebiyle geçirdiği zor zamanlara ışık tutmaktadır. Britney Spears’ın evlilik, cinsel hayat, arkadaşları gibi konularda bile babası tarafından kontrol ve müdahale edildiği gösterilmektedir. Babasının kendisi üzerinde bulunan bu kontrolünün ve zulmünün sona ermesini isteyen Britney Spears’ın son duruşması birkaç gün sonra gerçekleşecek. Britney vs Spears belgeselinde Britney’nin 2021 yılına kadar babasına karşı vermiş olduğu mücadele konu alınmaktadır. Dizinin yönetmen koltuğunca ise Erin Lee Carr yer almaktadır. Britney vs Spears belgeselini Netflix’e üye olarak dizi platformu üzerinden izleyebilirsiniz.



Son Güncelleme: 07.12.2021 11:28
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