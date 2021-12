Netflix'in beklenen filmi Man in Love'ın konusu nedir, oyuncuları kimlerden oluşuyor?

Gençlerin günlük hayatta yaşadığı sorunlar her zaman film yapımcılarının dikkatini çektiği ve beyaz perdeye taşıdığı konulardan birisi olarak ön plana çıkıyor. Ünlü dijital platform Netflix de bu konunun ününün farkında olacak ki son zamanlarda bu türde film ve dizileri platformuna çıkıyor. Bu filmlerden birisi olan Man in Love’ın konusu ve oyuncuları birçok film severin gündeminde yer alıyor. Peki Man in Love’ın konusu nedir, oyuncuları kimlerden oluşuyor?

Man in Love’ın Konusu Nedir?

Man in Love, genç olmanın verdiği ideal bir karakter yapısıyla hayatına devam eden bir kadının hasta olan babasına bakması ve diğer yandan hayatında yaşadığı sorunlar hikayesini oluşturuyor. Yaşadığı sorunlardan dolayı günden güne mutlu karakterini kaybeden genç kadın bu durumdan çıkmanın yolunu arıyor.

Man in Love’ın Oyuncuları Kimlerden Oluşuyor?

Netflix’in yeni filmlerinden olan Man in Love’ın oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

- Roy Chiu – A Cheng

- Tiffany Hsu – Hao Ting

- Tsai Chen – A Cheng’in babası

- Wei Hua Lan – Zhang Da Wei

- Peace Yang – Shu Ling

- Lulu Huang Lu Zi Yin – Yaya

- Tang Qing-pu – Hao Ting’in babası