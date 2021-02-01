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Netflix'deki en iyi zombi istilası konulu diziler!

En iyi zombi konulu Netflix dizilerini listeledik. Zombi konulu diziler sevenler için işte Netflix zombi istilasi, zombi saldırısı, zombi mücadelesi içeren dizi yapımları ve hakkındaki açıklamalarını sizlerle buluşturduk...

01 Şubat 2021 Pazartesi 21:15
Netflix'deki en iyi zombi istilası konulu diziler!
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Netflix’de yer alan IMDB puanlarına göre zombi konulu diziler. En iyi zombi konulu Netflix dizilerini listeledik. Zombi konulu diziler sevenler için işte Netflix zombi istilasi, zombi saldırısı, zombi mücadelesi içeren dizi yapımları ve hakkındaki açıklamalarını sizlerle buluşturduk...

Betaal dizisi – IMDB 5.3

Dizide bir grup İngiliz askerlerinin köylü halkı bulukdukları yerden kurtarmak isterken, yanlışlıkla Zombi alanını ifşa ederler ve lanetli zombiler tarafından saldırıya uğrarlar.

Reality Z dizisi – IMDB 5.3

Dizide bir reality programı gerçekleştirilirken zombiler tarafından stüdyo istila edilir. Reality ekibi ve stüdyodakilerin zombilerle olan mücadelesi konu edinir.

Black Summer dizisi – IMDB 6.4

Zombiler tarafından istila edinmiş bir zamanda geçen hikayede kızını korumak isteyen annenin kızından ayrılık hikayesini ve zombilerle olan mücadelesini konu edinir.

La Revolution dizisi – IMDB 6.5

Dizide giyotini icat etmiş olan bilim adamının daha sonra mavi kan isimli bir hastalığa sebep olan virüsü keşfetmesiyle insanların zombiye dönüşmesini konu edinir. Fakat bu virüs aristokrat sınıfa yayılır ve aristokların zombiye dönüşmesiyle halkın onlarla mücsdelesi konu edilir.

Daybreak dizisi - IMDB 6.7

Dizide Jash adlı bir gencin zombilerin yaşadığı bir dünyada kız arkadaşı Sam’i arayış hikayesini ve bu süreçte zombilerle olan mücadelesini konu edinmektedir.

Z Nation dizisi – IMDB 6.7

Dizide zombi virüsü her yere yayılmıştır. Bu virüsü kapmayan tek bir  kişi vardır ve onun görevi de zombilerden kurtularak ülkenin korunmalı bölgesine giderek burada insanları koruma görevini yapmaktır. Ekibin bu yolculukta zombillerle olan mücadelesini konu edinmektedir.

Glitch dizisi – IMDB 7.6

Dizide bir polisin tanık olduğu ilginç bir olayı çözmesini konu edinir. Mezarında yedi kişinin dirilmesine tanık olan polis aralarında tanıdığı ve sevdiği bir kişinin de dirildiğini görünce işler karışık bir hal alır. Polis de bu gizemli olayın peşinden gider.

Santa Clarita Diet dizisi – IMDB 7.8

Emlakçı olan Joel ve Sheila ilginç bir olay yaşadıktan sonra ölüm kavramıyla tanşırlar.Dizi daha sonra bu trajikomik olaylar etrafında döner.

The Walking Dead dizisi – IMDB 8.2

Dizide Polis Şefi olan Rick Grimes yaralanır ve iyileşip uyanmış olduğunda her yerde zombi virüsü ve zombilerle karşılaşır. Daha sonra virüsten korunan bir gruba katılarak zombilerle olan mücadelesini konu edinir.

Kingtom Dizisi – IMDB 8.3

Dizide prensin hanedanlığı zamanında halkını korumak için salgın hastalık olan zombi virüsünden kurtulmasını ve zombilerle olan mücadelesini konu edinir.



Son Güncelleme: 01.02.2021 21:15
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NetflixZombiIstila
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