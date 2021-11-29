Netflix'de yer alan Maid adlı dizinin konusu nedir? Maid adlı dizi yorumları

Bu yazımızda Netflix’de yayınlanan Maid adlı dizinin konusundan, yorumundan, incelemesinden, oyuncularından ve eleştirilerinden bahsedeceğiz. Diziyi izlemeden önce bilgi almak istiyorsanız detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bu dizide karşımıza çıkan karakterlerden biri problemli aile ortamında olmasında rağmen hırslarından ve hayallerinden vazgeçmeyen bir karakterdir. Çocuk yaşlardan beri yazar olmak isteyen ve bunu içinde üniversiteye gitmek için çabalayan birini göreceksiniz.

Dizide karşımıza çıkan bekar bir anne olan Alex, geçmişte umut veren hayaller içinde olan lakin hamile kalması ve ailevi nedenlerden dolayı başka yerlere savrulmuştur. Alex’in büyüdüğü ailede duygusal ve fiziksel açıdan istismarcı bir erkek arkadaş, bipolar teşhisi konulan bunalımlı bir anne, hangi alemde yaşadığı anlaşılmayan apayrı bir baba ve tonlarca birikmiş borçlar, ödemeler, geçim derdi, kavgalar eksik olmamaktadır.

Maid dizi yorumu

Alex, bu dizide evin her derdine koşmaya çalışan, bir yandan çocuğuna yetmeye çabalayan bir annedir. Senelerdir aynı sorunların içinde olduğunu anlatır. Hem yalnızlığın hem yoksulluğun içinde sıkışıp kalmış, çocuğu için savaşan bir kadın görüyoruz. Annesini ve babasını kenara bırakıp kızı Maddy’e bakacak olursak, Alex kızı için yaşamaya ve ayakta kalmaya çalışan bir kadındır. Zaman geçtikçe yorulan Alex, aylar süren çabanın ardından evden kaçmaya karar verir.

Bu dizi, yazar Stephanie Land’ın aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Kitabı mini diziye uyarlamada John Wells ve Heen Shaver’in yardımları olmuştur. Bu dizi de hayatın içinden birçok konu izleyiciye aktarılmaya çalışılmıştır. En dikkat çeken nokta ise yoksulluk ve çocuğa verilen sevgidir. Üst sınıf-alt sınıf farkının getirisiyle hayatları tamamen zıt yönlere ayrılan toplumun birbirlerini nasıl yediğini, tuzağa düşürdüğünü, yok saydığını göstermiş oluyor. Ayrıştırılan toplumda da her birey kendisini düşünmeye başlıyor. Alex ise bu durumda hem yıpranmış hem de fakir bir anneye ayna tutuyor.

Her ne kadar kızı ile birlikte evden kaçınca geçinemeyeceğini bilse de bu kararının arkasında durarak yeni bir hayata atılıyor Alex… Bir gün barınakta bir gün sokakta kalarak kızına daha iyi bir hayat vermenin yollarını arıyor. Ardından her gün farklı yerlere temizliğe gitmeye başlıyor. Alışık olmadığı bu işi yaparken aklındaki tek unsur ise kızının iyiliği…

Bu diziyi birçok kişi klişe olarak adlandırsa da pek de öyle olduğu söylenemez. Hem içeriği ile hem de sahneleri ile oldukça başarılı bir dizi. Ülkeleri sarsan ve akabinde de toplumu çürüten politik ögelerden aile içi sorunlara, annelik iç güdüsünden soğuk havaya kadar pek çok kriteri içinde barındırmasının yanı sıra her bireye farklı duygular ileten, kazandıran etkileyici bir içerik.

Dizide yer alan oyuncular ve karakterler: