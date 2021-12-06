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Netflix'de yayınlanan Önümüz Yaz adlı filmin konusu nedir? Önümüz Yaz dizi oyuncuları

Film severler için bu yazımızda Netflix'de yayınlanan Önümüz Yaz adlı filmin konusundan ve yorumlarından bahsettik. Filmi izlemeden önce ufak bir bilgi edinmek istiyorsanız detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

06 Aralık 2021 Pazartesi 00:05
Netflix'de yayınlanan Önümüz Yaz adlı filmin konusu nedir? Önümüz Yaz dizi oyuncuları
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İzleyicilerin karşısına Netflix aracılığı ile çıkacak olan Önümüz Yaz adlı filmin konusu ve yorumundan haberimizde bahsettik. Filmi izlemeden önce incelemesini, yorumunu, oyuncularını öğrenmek istiyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz.

Filmde karşımıza çıkan karakterlerden biri genç kız Chen Chen oluyor. Bu karakter, ergenlik ve gençlik arasında kalmış oradan oraya savrulan, ergenliğin yanı sıra daha büyük ve ciddi problemlerle uğraşan bir genç. Chen, annesi ile babasının evliliklerinin sekteye uğradığını ve annesinin aşka adım attığını öğreniyor. Günlerini arzuladığı üniversiteye girebilmek için geçiren genç bir kızın, sadakat kavramının ne olduğunu öğrendiği acı gelişmeyle büyük bir yokluğa düşeceği kaçınılmaz bir gerçektir. Kaldı ki bu gelişmeyi öğrendikten sonra üniversite sınavından başarısızlıkla ayrılır.

Bu filmde izleyiciyi dramatik öğelerin içine çeken ve dostluk, aile gibi kavramları aktarmaya çalışan bir diğer karakterimiz ise Zheng Yu Xing oluyor. Bu genç delikanlı Chen’in sorunlu hayatının bir parçası değil. Zheng adlı karakter de her genç gibi sınavlarında sıkıntılar yaşasa da o muzipliği ve çekici halleri ile hayatına yön verebiliyor. Bu iki karakter Chen’in okulda söylediği bir yalan sonucu tanışıyor.

Orijinal ismi Sheng Xia Wei olan bu film 3 Ekim itibari ile Netflix’de yer almaya başladı. Filmin yönetmenliğini Leste Chen yaparken izleyiciye gençelrin dramatik dünyasını aktarmaya çalışmış.

Film, genel olarak Chen adlı karakterin üzerinden gitse de Zheng’in de katılımı ile dostluğu ve belki de romantizmi izleyiciye aktarmaya hazır. Lakin ana temaya bakacak olursak bu iki gencin özelinde ilerlemediğini söyleyebiliriz.

Filmin oyuncuları ve karakterleri

  • Zifeng Zhang – Chen Chen
  • Lei Wu – Zheng Yu Xing
  • Feng Zu – Uncle Wang
  • Lei Hao
  • Xiaohai Liu
  • Dan Liu
  • Tie Zhou

Son Güncelleme: 06.12.2021 00:05
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