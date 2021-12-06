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Netflix'de yayınlanan Lagos’ta İki Kadın filminin konusu nedir ?Lagos’ta İki Kadın film hakkında yorumlar

Film severler için bu yazımızda Netflix'in yeni içeriklerinden biri olan bir yapımdan bahsettik. Lagos'ta İki Kadın adlı filmin konusunu ve oyuncularını öğrenmek istiyorsanız detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

06 Aralık 2021 Pazartesi 06:22
Netflix'de yayınlanan Lagos’ta İki Kadın filminin konusu nedir ?Lagos’ta İki Kadın film hakkında yorumlar
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Bu yazımızda Neflix’in yeni içeriklerinden biri olan Lagos’ta İki Kadın adlı filmden bahsedeceğiz. Okurlarımıza filmin konusundan, incelemesinden, oyuncularından ve daha birçok ayrıntısını aktaracağız. İşte filme ilişkin detaylar…

Nijeryalı olan başarılı genç yazar ve yönetmen Kunle Afolayan, bu filmde de çoğu filminde yaptığı gibi gerçek hayat hikayelerine değinmeye çalışmıştır. Filmografisini henüz çok geniş olmasa da şu ana kadar ortaya koyduğu eserlere baktığımızda gerçek hayat hikayelerinden ve çok satan romanlardan esinlendiğini görebiliriz. Hayatın kirli günlerine işlenmiş, dram ve kaotik yaşamdan nasibini almış bir dünyaya işaret etmesinin yanı sıra ülkeyi kasıp kavuran siyasi, toplumsal, kültürel problemleri de beraberinde görüyoruz.

Netflix yapımı ve orijinal adı Swallow olan Lagos’ta İki Kadın filminde 1985’li yılların çalkantılı Lagos sokaklarında yakın arkadaşı vasıtası ile uyuşturucu kaçakçılığına giren Tolan adlı genç kızı görüyoruz. Bahsettiğimiz 1980’li seneler Nijerya için oldukça feci olayların yaşandığı zamanlardır. Genel olarak tanımlayacak olursak o yıllarda Nijerya için Ülkeyi tekrar kalkındırmak, ekonomik açıdan refaha ulaşmak, yolsuzluk ve itaatkarlığı dengelemek gibi gibi bir nevi toplumsal, ekonomik ve kültürel dengeleri sağlanan yıllar diyebiliriz.

Yönetmen Kunle Afolayan filmde izleyicilere bu dönemin görüntülerini oldukça iyi bir şekilde vermeye çalışmıştır. İzleyiciyi o yıllara çekmiş ve şehirle ilgili etkileyici görseller sunmuştur. Filmde, şehrin tarihi ve doğal güzellikleri ile karşılaşırken bir yandan da şehri yavaş yavaş yok eden sorunlarla da karşılaşırız. İşte tam bu noktada hem filmin hem de şehrin ortasına Tolan adlı genç kız yerleştirilmiştir.  Yaşam kalitesizliği, kötü yönetilme, ekonomik buhran gibi bir çok sorunla baş etmek zorunda kalan Tolan, Rose adlı arkadaşı aracılığı ile dünyanın farklı bir yönünü görür. Uyuşturucu ile bir bağ kurup ekonomik badireleri geride bıraksa da toplumun temel taşları ile göğüs germek zorunda kalacak ve bu başlangıç kendisini tehlikeli sulara itecektir.

Filmin oyuncuları ve karakterleri

  • Niyola – Tolani Ajao
  • Deyemi Okanlawon
  • Chioma Chukwuka Akpotha
  • Omotunde Adebowale David
  • Frank Donga
  • Eniola Badmus

Film, hem görselleri ile hem de oyuncuları ile izleyiciyi Nijerya’nın o kötü günlerine götürmekte ve Tolan adlı genç kız sayesinde de içine çekmektedir. Başarılı yazar ve yönetmen Kunle Afolayan, izleyiciye vermek istediği sahneleri oldukça başarılı bir şekilde vermiştir. Etkileyici görsellerle sanki Nijerya’nın o buhran dönemine çekmektedir. Filmde ana karakter Tolan adlı kızdır. Olaylar Tolan’ın arkadaşı Rose aracılığı ile uyuşturucu işine girmesi ile başlar. Tolan’ı artık çok farklı bir hayat bekliyordur.


Son Güncelleme: 06.12.2021 06:22
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