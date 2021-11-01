Netflix'de yayınlanan Komi Can’t Communicate anime dizisinin konusu ve yorumu nedir? Dizinin temasını neler oluşturmaktadır?

Merhaba bir dizi içeriğimiz ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Umarım bu dizi yorumu ile keyifli dakikalar geçirirsiniz. Komi Can't Communicate netflix'te yayınlanan bir anime dizisi ve biz sizler için bu dizinin konusunu yorumunu incelemesini dizi hakkında yapılan eleştirilere analizini fragmanını ve yönetmeni ile senaristi ve oyuncu kadrosunu derledik ve bunları sizlerle paylaşacağız.

Netflix üretimi olay yeni dizi Komi Can't Communicate yüzünü göstermeyen ve etrafında olan şeylerden dolayı güçsüz adımlar atmak zorunda olan komi kadından bir kızın tam olmayan portresi ile başlar. Dizinin ana temasını anlamamız için diğer karakterleri de tanımamız gerekmektedir.

Tadono isimli karakterin inanılmaz bir enerjisi çok güçlü bir yapıda ruhu bunlarla birlikte ise aydınlatıcı bir mizahı vardır ve bu kişi sürekli koridorlarda bu heyecan ile dolaşır. Koridorda koşma ile Demet istenilen şey dizide farklıdır bunun karşılığı olarak üst segment ile alt segmentin bir araya gelmesi bunların yanında çokça içsel çatışmalar cereyan eden bir Itan lisesindeyiz. Görünen o ki lisedeki öğrenciler ergenlik dönemi içerisinde geçmişlerini ve geleceklerini birbirine bağlamak istemekte bu bağlayıcılığı ise okulun yapacağı yerde heyecan yerine tatsız endişelere tanık olmaktadır. Tadono ve ona benzeyen kişiler ise okulun onlara getirisi ve götür üstünü tartışmış görünmektedir. Başrolde olan Komi isimli karakterin yüzünü görmemize vesile olan kişi ise yine Tadano . İsmi geçen bu ikili dolap arkadaşlığı yapacak gibi görünüyor. Ancak maalesef ki ilk karşılaşmaları pek de iç açıcı değil nokta çünkü komi isimli karakter insanlarla pek rahat ile iletişime geçemiyor. Bu kişi varlığın içerisinde yokluk ve aynı zamanda buna benzer olarak toplumun içinde yalnızlık yaşamakta. Bu farklılaşmanın içerisinde kimileri teknolojinin kimileri moden dünyanın kimileri ise kültürel farklılıkların sebep olduğunu düşünebilir.

Lisenin başlangıç günü halise de aynı olduğu üzere kişilerin birbirlerini tanıması aynı zamanda öğretmenlerin öğrencileri tanıması aşamasıyla geçmektedir yani birbirlerine nerede doğdu nerede yaşıyorsun gibi sorular sorulmaktadır herkes bu soruları Atılgan cevaplar vermektedir ancak yine dikkatleri komiği isimli karakter çekmektedir o bunların cevabını hiçbir şey demektedir ve bu da onun dış dünyaya karşı olan tavrını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Ancak onu dikkat çeken kişi yapan bir başka özelliği daha vardır bu ise onun muhteşem güzelliğidir. Gerek güzelliği gerekse ilgi uyandırması sebebiyle peşinde birçok kişi ve yakınlarında onun arkadaşı olmak isteyecek birçok öğrenci bulunuyor gözükmekte.

Komi'nin yaşadığı dünya diğer öğrencilerden oldukça farklıdır. Bu dünyaya girmek bu dünya içerisinde onunla konuşmak da haliyle çok zordur. Ancak bu da onun hakkıdır çünkü yıllar süren ilkokul-ortaokul mücadelesinin ardı sıra farklı bir ortama farklı bir arkadaş konseptine giriş yapmakta ve bunun yanı sıra karakter gününün çoğu kısmında veya hayatının büyük bir bölümünde yaşıyor olmasını ve yaşadığı esnada ise bir işe yaradığını maalesef ki hissedemiyordur. Bu ise yaşadığımız özellikle son zamanlarda bütün bireylere hakim olan bir duygu da diyebiliriz. Pandemi süreci ile eve kapanmamız bireyler üzerinde bu şekilde psikolojik bir etki oluşturdu. Dizi aslında bize bunu yansıtıyor, yani karakterimiz aslında bu durumu yaşamaktadır. Ancak yapınca bu karakterimizi dünyaya kazandırmaya çalışıyor. Burada da Tadano karakteri önemli bir rol oynayacaktır. Çünkü bu kişi komik karakterine şöyle bir madde bulunacaktır "iletişim kurabileceğin 100 tane arkadaş"... İşte dizinin heyecan dolu yani burada başlayacaktır. Arkadaş edinme hevesi ile komi ve ona arkadaş edindirme çabalarıyla tadano. Dizinin ilerleyen bölümlerinde ne olacak şimdiden merak konusu. Diziyi puanlama mız gerekirse 10 üzerinden 7 verebiliriz.

Dizinin IMDb puanı 9.1 ancak siz yinede güncel puan istiyorsanız;

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Komi-san wa, Komyushou Desu Oyuncu Kadrosu ve Diğer Karakterler: