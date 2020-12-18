Netflix'de yayınlanacak olan Türk yapımı olan Pera Palas dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

Netflix platformu üzerinden 2021 yılında yayınlanacak olan Pera Palas dizisi merak edilmeye başlandı. Kadın başrol oyuncusu olarak en son Bizim Hikaye dizisinde rol alan Hazal Kaya ro alacaktır. Erkek başrolündeyse İlker Kaleli isimli oyuncumuz yer alacaktır. Pera Palas, Charles King’e ait olan Pera Palata Gece Yarısı kitabının uyarlamasıdır. Dizide Atatürk’ün döneminin anlatılacağından dolayı pek çok kişi Atatürk karakterini kimin canlandıracağını merak etmektedir.

Pera Palas dizisi sadece 8 bölüm olacak ve 1918-1920 yıllarında geçecek.

Pera Palas Dizisinin Konusu Nedir?

Konu bakımından tarihi olayların anlatıldığı Pera Palas dizisinde İstanbul şehrinin Küresel ve moden bir hale evrilmesini anlatmaktadır. 1888 tarihinde Paris-İstanbul seferlerini yapan zengin ve hatırı sayılır insanların yer aldığı bu tren şehre geldiklerinde kalabileceği donanımlı oteller bulunmamaktaydı. Bu eksiği gören bir yatırımcı Pera bölgesine ait olan bir tepeye Pera Palas Otelini inşa ettirir. Bu otelin Pera’ya yapılması İstanbul şehrinde pek çok şeyi değiştiren bir yatırımdır.

Pera Palas Dizisi Oyuncuları

Hazal Kaya

1 Ekim 1999 tarihinde doğmuş olan güzel oyuncumuz Hazal Kaya, Pera Palas dizisinde başrol oynayacaktır. İstanbul İtalyan Lisesinden mezun olan oyuncu İstanbul Bilgi Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Anne ve babası avukat olan Kaya çocukluk yıllarından beri güzelliğiyle ve oyunculuk yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Çocukluk yıllarından beri keman çalan ve bale yapan oyuncumuz lise yıllarındayken Cola Turka’nın reklam yüzü olmuştu.

Hazal Kaya’nın kariyerinde ki yükselişi Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Nihal Ziyagil karakteriyle oldu ve dünya genelinde tanınan bir isim haline geldi. Ayla Algan ve Ümit Çırak’ın vermiş olduğu özel oyunculuk dersleriyle kendini daha da çok geliştirerek Adını Feriha Koydum, Maral: En Güzel Benim Hikayem, Bizim Hikaye gibi dizlerde rol alarak oyunculuk deneyimini daha da üst sıralara taşıdı. En son Menajerimi Ara dizisinde konuk oyuncu olarak rol alan Hazal Kaya kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay’la evlilik dünyasına girmiştir. Çiftin Ali Fikret Kaya adında birde oğulları vardır.

İlker Kaleli

En son rol aldığı ve başrolünde kendisinin bulunduğu Öğretmen dizisinde göstermiş olduğu performansa rağmen dizide tutunamayan İlker Kaleli bundan sonra televizyonlara değil dijital platformlara dizi çekme kararı aldı. Şimdiler de kendisi gibi oyuncu olan Biran Damla Yılmaz ile birlikte olan İlker Kaleli Pera Palas isimli yeni dizisinde Hazal Kaya ile eş olmayı kabul etmiştir. Kanal D ekranlarında yayınlanmış olan Poyraz Karayel dizisinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan İlker Kaleli bu dizinin ardından rol aldığı Dip dizisinde de yüksek bir performans sergilemiştir.

11 Mayısıs 1984 tarihinde İstanbul ilimizde doğmuştur. Kendisi gibi oyuncu olan Burçin Terzioğlu ile uzun süre birliktelik yaşayan fakat daha sonra yollarını ayıran İlker Kaleli dünya genelinde tanınan bir simadır. 2019 yılında Tayland yapımı dizide başrol olarak rol almıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetim bölümünden mezun olan İlker Kaleli 177 cm uzunluğunda ve 67 kilogramdır.