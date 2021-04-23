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Netflix Zero (Sıfır) dizi oyuncuları ve konusu

İtalya yapımı olan Zero (Sıfır) dizisi Netflix Türkiye kategorisinde yerini aldı. Dizinin oyuncularını kimdir? Zero dizisinin konusu nedir? Dizinin yorumları nelerdir? Merak edilen bütün soruların cevaplarını haberimizde detaylı şekilde yer verdik.

23 Nisan 2021 Cuma 00:22
Netflix Zero (Sıfır) dizi oyuncuları ve konusu
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Zero (Sıfır) dizisinin konusu ve oyuncuları

Netflix Türkiye kataloğunda 21 Nisan 2021 tarihinde İtalyan yapım olan Zero (Sıfır) dizisi yerini aldı. Aksiyon ve komedi sahneleri ile olumlu ve olumsuz yorumlar yapıldı. 8 bölümden oluşan dizi 25 dakika sürmektedir. 

Ivan Silvestrini yönettiği, Carolina Cavalli ve Antonio Dikele Dİstefano senaryosunu yazdığı dizide Haroun Fall, Dylan Magon, Giuseppe Dave Seke, Beatrice Granno gibi oyuncular yer almaktadır.  

Dizinin konusu nedir?

Utangaç bir gencin özel güçlerini öğrenmesini konu almaktadır. Normalde sanatçı olmak isteyen fakat görünmezlik gücünü fark eder bunu kullanmak ister. Süper bir kahraman olmak istemiyor. Tanrının seçtiği basit sıradan bir genç. 

Zero dizisi yorumları

Dizi ilk başta güzel bir hikaye sunuyor(muş) gibi yapıyor. Gençlik bir dizisin üzerine birkaç bilim kurgu üzerine basitlik eklenmiş o kadar. Bana kalsa izlemeye değmez. Netflix İtalya’da izlenim oranına ulaşamadığından Türkiye’ye ‘şimdi onlar alt yazılı izleyecek’ kampanyasının ürünü. 

Oyuncuları

*Giuseppe Dave Seke – Zero

*Beatrice Grannò – Anna

*Haroun Fall – Shariff

*Madior Fall – Inno

*Dylan Magon – Momo

*Alex Van Damme – Thieno

*Virginia Diop – Awa

*Miguel Gobbo Diaz – Rico

*Susanna Acchiardi – Carolina

*Thierry Toscan – Dietmar

*Giordano De Plano – Fumagalli

*Ashai Lombardo – Marieme

*Serena de Ferrari – Vidya

*Frank Crudele – Sandokan

*Daniela Scattolin – Sara




Son Güncelleme: 23.04.2021 00:22
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Anahtar Kelimeler:
NetflixZeroDiziSıfır
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