Netflix Zero Chill dizi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Buz Gibi dizisi oyuncuları

Popüler dijital yayın platformu arasında yer alan Netflix her geçen gün kendini büyütmeye devam ediyor. Birçok kategoride dizi ve filmlere yer veren kaliteli uygulama kısa sürede birçok sürekleyici orijinal dizileri kullanıcısı ile paylaşıyor. Yeni bir aile ve komedi türüne dahil olan İngiliz yapımı Zero Chill dizisi 15 Mart 2021 tarihi ile Netflix’te yayın hayatına başlayacak. Büyük bir heyecanla beklenen dizinin 1. sezonu 8 bölümden oluşacak. Türkiye’de dizi ‘Buz Gibi’ isimle yer alacak. Angelo Abela ve Tessa Hoffe dizinin yönetmen koltuğunda yer alırken önemli senaristlerden oluşan Zoë Lister, Vicki Lutas, Anna McCleery ve Tom Melia dizinin senaryosunu kaleme alıyorlar.
Dizide Gemma Lawman, Jerry Kwarteng ve Jeremias Amoore gibi isimler başrol kadrosunda kendini gösterecek.
Zero Chill (Buz Gibi) dizi konusu
Dizide buz pateni sporu ile ilgilenen genç bir kızın yaşadıklarını anlatıyor. Kayla isimli genç kız ikiz kardeşinin hayali üzerine hokey akademisine gidecek ve başka ülkeye taşınacak. Kayla kız kardeşinin ülke değiştirmesine oldukça üzülüyor ve zorlu bir yaşantı sürüyor.
Aile dizisinde komedi ve dram bol olarak yer alırken oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çekti. İşte Zero Chill dizi oyuncu kadrosu
Zero Chill (Buz Gibi) dizisi oyuncu kadrosu
Gemma Lawman – Hemşire
Jerry Kwarteng – Axel Stelzer
Jeremias Amoore – Bear Stelzer
Calin Bleau – Marek Zelezny
Leonardo Fontes – Sam Stelzer
Anastázie Chocholatá – Ava Hammarstrom
Jade Ma – Sky Tyler
Brett Houghton – Carson Hubick
Toby Murray – Archie Long
Sarah-Jane Potts – Jenny Macbentley
Doug Rao – Luke Macbentley