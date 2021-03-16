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Netflix Zero Chill dizi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Buz Gibi dizisi oyuncuları

Netflix’in 2021 tarihli yeni dizisi Zero Chill (Buz Gibi) yayına girmeye hazırlanıyor. Dizinin fragmanları yayınlanırken kullanıcılar Zero Chill hakkında araştırmalara başladı. Netflix’in Zero Chill dizi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Buz Gibi dizisi konusu

16 Mart 2021 Salı 19:04
Netflix Zero Chill dizi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Buz Gibi dizisi oyuncuları
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Popüler dijital yayın platformu arasında yer alan Netflix her geçen gün kendini büyütmeye devam ediyor. Birçok kategoride dizi ve filmlere yer veren kaliteli uygulama kısa sürede birçok sürekleyici orijinal dizileri kullanıcısı ile paylaşıyor. Yeni bir aile ve komedi türüne dahil olan İngiliz yapımı Zero Chill dizisi 15 Mart 2021 tarihi ile Netflix’te yayın hayatına başlayacak. Büyük bir heyecanla beklenen dizinin 1. sezonu 8 bölümden oluşacak. Türkiye’de dizi ‘Buz Gibi’ isimle yer alacak. Angelo Abela ve Tessa Hoffe dizinin yönetmen koltuğunda yer alırken önemli senaristlerden oluşan Zoë Lister, Vicki Lutas, Anna McCleery ve Tom Melia dizinin senaryosunu kaleme alıyorlar.

Dizide Gemma Lawman, Jerry Kwarteng ve Jeremias Amoore gibi isimler başrol kadrosunda kendini gösterecek.

Zero Chill (Buz Gibi) dizi konusu

Dizide buz pateni sporu ile ilgilenen genç bir kızın yaşadıklarını anlatıyor. Kayla isimli genç kız ikiz kardeşinin hayali üzerine hokey akademisine gidecek ve başka ülkeye taşınacak. Kayla kız kardeşinin ülke değiştirmesine oldukça üzülüyor ve zorlu bir yaşantı sürüyor.

Aile dizisinde komedi ve dram bol olarak yer alırken oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çekti. İşte Zero Chill dizi oyuncu kadrosu

Zero Chill (Buz Gibi) dizisi oyuncu kadrosu

Gemma Lawman – Hemşire

Jerry Kwarteng – Axel Stelzer

Jeremias Amoore – Bear Stelzer

Grace Beedie – Kayla Macbentley

Calin Bleau – Marek Zelezny

Leonardo Fontes – Sam Stelzer

Anastázie Chocholatá – Ava Hammarstrom

Jade Ma – Sky Tyler

Brett Houghton – Carson Hubick

Toby Murray – Archie Long

Sarah-Jane Potts – Jenny Macbentley

Doug Rao – Luke Macbentley

 



Son Güncelleme: 16.03.2021 19:04
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Anahtar Kelimeler:
NetflixZero ChillBuz GibiDizi
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