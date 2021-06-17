Netflix Yolun Açık Olsun film konusu ve oyuncuları

Netflix’de yayınlanacak olan Yolun Açık Olsun dizisinin yayın tarihi belli oldu. Eylül 2021’de Netflix Türkiye’de yayınlanması planlanan dizinin yönetmen koltuğunda herkes tarafından bilinen Yedinci Koğuştaki Mucize filminin yönetmenliğini yapmış olan Mehmet Ada Öztekin yer alıyor. 2020’de yayınlanan Yedinci Koğuştaki Mucize filmi ile yakaladığı başarı ile film sektörüne damga vuran yönetmen yeni yapımda başarısını devam ettirmek istiyor. Dizinin yapımcılığını Lanistar ve Same Filmin üstlenecek olduğu dizinin aksiyon türünde olması ve 2021’e damga vurması planlanıyor. Özellikle Engin Akyürek ve Tolga Sarıtaş gibi son zamanların başarılı aktörlerinin yer alacağı dizi adından çok söz ettireceğe benziyor.

Yolun Açık Olsun oyuncuları

Tolga Sarıtaş

Engin Akyürek

Tolga Sarıtaş 30 Mayıs 1991 İstanbul doğumlu olup 30 yaşındadır. Televizyon karşısına ilk çıktığı dizi olan Güneşin Kızları adlı dizide yakaladığı başarının ardından birçok dizi ve filimde yer alan başarılı genç aktör son olarak Netflix’de yayınlanacak olan Yolun Açık Olsun dizisinde yer alacak. Özellikle dünyada çok konuşulan Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Şehzade Cihangir karakteri ile ünlenen oyuncunun kariyerindeki yükselişi devam ediyor. Esenyurt Belediye Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi alan oyuncu son zamanların en başarısı erkek oyuncuları arasında yer almayı başardı.

Engin Akyürek 12 Ekim 1981 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesinde eğitimini tamamlayan ünlü oyuncuyu Türkiye’nin Yıldızları yarışmasındaki başarısından tanıyoruz. Kamera önüne ilk geçtiği yıllardan itibaren birçok başarılı dizi ve filmlerde yer alan aktörün en çok akıllarda kalan yapımları arasında, Yabancı Damat, Kara Yılan, Fatmagül’ün Suçu Ne, Kara Para Aşk ve son olarak da Sefirin Kızı adlı dizi yer alıyor. Özellikle Sefirin Kızı adlı dizide Sancar karakterini canlandırması ile adından söz ettiren 40 yaşındaki başarılı oyuncunun Netflix’de yayınlanak olan Yolun Açık Olsun dizisinde yer alacağı açıklandı.