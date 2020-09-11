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Netflix yeni yerli yapımı Mücadele Çıkmaz'ını duyurdu

Netflix, başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer alacağı yeni yerli yapımı Mücadele Çıkmaz'ını duyurdu.

11 Eylül 2020 Cuma 11:27
Netflix yeni yerli yapımı Mücadele Çıkmaz'ını duyurdu
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Netflix, Çağatay Ulusoy’un başrolünde yer alacağı yeni yerli film projesini duyurdu. Çekimleri tamamlanan Mücadele Çıkmazı isimli filmde Çağatay Ulusoy, geçimini kağıt toplayarak sürdüren bir babaya hayat verecek. Filmde Çağatay Ulusoy’a Ersin Arıcı, Turgay Tanülkü, Selen Öztürk ve Emir Ali Doğrul eşlik edecek.

Filmin senaryosunu Ercan Mehmet Erdem yazdı

Daha önce Behzat Ç’nin senaristliğini yapan Ercan Mehmet Erdem, Mücadele Çıkmaz’ının senaryosunu da kaleme aldı. Yapımcılığını OGM Pictures firmasının üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Müslüm ve Ayla filmlerinin yönetmenliğini yapan Can Ulkay üstleniyor.


Mücadele Çıkmaz’ı çok yakında Netflix platformunda izleyici ile buluşacak.

 

Yollarımız yine kesişti @cagatayulusoyy #MücadeleÇıkmazı yakında sadece Netflix’te! #MenajerimiAra pic.twitter.com/6Z8lxuYsl1

— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) September 8, 2020

 



Son Güncelleme: 11.09.2020 11:27
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Anahtar Kelimeler:
Mücadele çıkmazıNetflixçağatay Ulusoy
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