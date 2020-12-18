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Netflix yeni dizisi Tiny Pretty Things konusu ne? Sosyal medyayı sallayan diziye yorum yağıyor!

Netflix'in yeni dizisi olan Tiny Pretty Things, 14 Aralık 2020'de yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz izleyicilerin gündemine oturdu. 1. sezonunda ve 10 bölüm olarak yayınlanan dizi izleyiciler tarafından fazla müstehcen bulundu. İşte dizi hakkında detaylar...

18 Aralık 2020 Cuma 00:57
Netflix yeni dizisi Tiny Pretty Things konusu ne? Sosyal medyayı sallayan diziye yorum yağıyor!
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Netflix'in yeni dizisi, Tiny Pretty Things Sona Charaipotra ve Donielle Clayton'un aynı isimli kitabından uyarlama. Dizi yayınlanmasının ardından eleştirileri Twitter üzerinden topladı.

Dizi, sahnelerinin çoğunlukla açık, müstehcen ve lüzumsuz seks sahneleriyle dolu olduğu yönünde Twitter'dan eleştiri yağmuruna tutuldu.

 

Kitaptan uyarlama olan Tiny Pretty Things hakkında kitabın fanları yapılan uyarlamalara aynı soruları soruyorlar: Bu kadar fazla seks sahnesi neden var? Diziyle alakalı bir kullanıcı, Tiny Pretty Things dizisinin gerçek anlamda soft pono olmasına gerek olmadığı yorumunda bulunurken bir başka kullanıcı da ''Bu aktörlerin her zaman çıplak olmasına ya da özellikle gençleri tanımlarken seks sahnelerinin olmasının lüzumsuz olduğu yorumunda bulundu.

Kaynak Yeniçağ: Netflix'in yeni dizisi olay oldu, Sosyal medyada yorum yağdı.

 

Tiny Pretty Things dizisinin konusu

 

Dizi, elit bir bale okulunda popüler bir öğrencinin saldırıya maruz kalması, onun yerini dolduran öğrencinin ise yalan, hainlik ve ölümüne yarışıyla dolu bir hayata başlamasını konu alır. Dizinin oyuncu ekibinde ise, Lauren Holly (Monique Dubois), Kylie Jefferson (Neveah), Casimere Jollette (Bette Whitlaw) gibi isimler yer alıyor. 

Kaynak Yeniçağ: Netflix'in yeni dizisi olay oldu, Sosyal medyada yorum yağdı.



Son Güncelleme: 18.12.2020 00:57
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NetflixTiny Pretty Things
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