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Netflix yeni dizisi Gece Yarısı Ayini dizisiyle ilgili merak edilenler

Netflix'in en yeni dizisi Mignight Mass (Gece Yarısı Ayini), Mike Flanagan'ın en iddialı yapıtlarından. The Hauting of Hill dizisi de çok beğenilen Flanagan'ın bu dizisi de çok iddialı görünüyor. Peki dizinin konusu ve oyuncuları kimler? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

09 Aralık 2021 Perşembe 17:16
Netflix yeni dizisi Gece Yarısı Ayini dizisiyle ilgili merak edilenler
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Netflix, korku gerillim türünde bir yeni filmliye daha karşımıza çıkıyor. Mike Flanagan'ın daha önceki muhteşem projesi The Haunting of Hill House dizisi de seyirciler tarafından çok beğenilmişti. En yeni yapımı olan Mignight Mass (Gece yarısı Ayini), izleyicileri ile bir araya geliyor. Flanagan'ın önceki yapıtlarına nazaran Gece Yarısı Ayini filmi, daha büyük ivme yakaladığını gösteriyor. 

Mignight Mass filminin oyuncuları arasında Zach Gilford, Kate Siegel, Hamish Linklater, Rahul Abburi, Crystal Balint, Kristin Lehman, Annarah Cymone ve Matt Biedel yer alıyor. 

Farklı etnik dinleri hikayalerine konu edinen Flanagan'ın bu filminde de farklı dini yapıları işlediği farkediliyor. Filmin hikayesinde bir ada kasabasında mistik, spirütüel, dini yozlaşmanın sonuçları kendini belli ediyor. Riley, 4 yıl önce trafik kazasında bir kadını öldürüyor ve o 4 yıl aranın ardından ilk kez adaya ayak bastığı için gayet sevinçlidir. Ancak Riley'in kasabaya tekrar gelmesi hem anne babasını hem de kasabada yaşayanları hoşnutsuz ediyor. Rilley adada mutlu karşılanmıyor. Annesi Riley için ikinci bir şans verilmesini istese de Riley ruhen çok kötü durumdadır. 

Mignight Mass (Gece yarısı ayini) filminin IMDb puanı 8,4 olarak belirleniyor. 


Son Güncelleme: 09.12.2021 17:16
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