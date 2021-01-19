Netflix yeni dizisi Bir Denizaltı Hikayesi kadrosuna 3 yeni oyuncu

Dijital dizi ve film platformu Netflix, yeni orijinal yapımı ‘Bir Denizaltı Hikayesi’ dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Yönetmenliğini Tolga Karaçelik’in üstlendiği, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci ve Meriç Aral’ın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni isimler dahil oldu.

Senaryosunu Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı’nın yazdığı dizinin kadrosuna Ecem Uzun, Ertan Saban ve Alper Saldıran dahil oldu. Oyuncu kadrosuyla merak uyandıran dizi yakında Netflix’de yayında olacak.