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Netflix yeni dizisi Bir Denizaltı Hikayesi kadrosuna 3 yeni oyuncu

Netflix'in merakla beklenen yeni dizisi Bir Denizaltı Hikayesi'nin kadrosuna 3 yeni oyuncu dahil oldu. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci ve Meriç Aral'ın yer aldığı dizi, Netflix orijinal yapımı olarak karşımıza çıkacak.

19 Ocak 2021 Salı 03:29
Netflix yeni dizisi Bir Denizaltı Hikayesi kadrosuna 3 yeni oyuncu
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Dijital dizi ve film platformu Netflix, yeni orijinal yapımı ‘Bir Denizaltı Hikayesi’ dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Yönetmenliğini Tolga Karaçelik’in üstlendiği, başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci ve Meriç Aral’ın yer aldığı dizinin kadrosuna yeni isimler dahil oldu.

Senaryosunu Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı’nın yazdığı dizinin kadrosuna Ecem Uzun, Ertan Saban ve Alper Saldıran dahil oldu. Oyuncu kadrosuyla merak uyandıran dizi yakında Netflix’de yayında olacak.



Son Güncelleme: 19.01.2021 03:29
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NetflixEcem UzunErtem SabanAlper SaldıranKıvanç TatlıtuğÖzge ÖzpirinçciBir Denizaltı Hikayesi
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