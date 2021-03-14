Netflix Worn Stories ne zaman başlayacak? Giyilmiş Öyküler belgesel konusu ve oyuncuları

Netflix platformunda 1 Nisan’dan itibaren Won Stories (Giyilmiş Öyküler), bir belgesel serisi olarak yayınlanacak. Emily Spivack’ın 2014’te yayınlanan ve aynı adlı kitabından uyarlanan belgesel, ünlü senarist Jenji Kohan’ın imzasını taşıyacak.

Won Stories ne zaman başlayacak?

Won Stories, Türkçe adıyla Giyilmiş Öyküler belgeselinde, kıyafetlerin barındırdıkları anlama dair öyküleri ortaya çıkarmak için farklı kişilerin gardıroplarını değerlendirecek. Hayatta kalabilme anlamı taşıyan bir çift çizmeden, gitmeyi temsil eden bir elbiseye kadar birçok kıyafeti bu belgeselde yer alan öyküler sayesinde öğreneceğiz.

Her bölümü eğlence, dram, trajik sahneler içeren belgeselde kültür sektöründen isimler ve öykü anlatıcıları yer alarak röportajları ekrana getirecek.

İlk tanıtımı 4 Mart 2021 tarihinde yayınlanan belgesel, 1 Nisan 2021’den itibaren Netflix’te yerini alacak.